Live: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं? कल दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर!

Delhi CJP Jantar Mantar Protest Live: सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से जारी अपना अनशन तोड़ दिया. इसका ऐलान उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए भी कर दिया है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया. अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि अपने फैसले के बारे में वो विस्तार से बताएंगे. वांगचुक अभी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में थे और हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें गुरुग्राम में शिफ्ट किया गया. जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया तब उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो भी वहां मौजूद थीं. जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक का अनशन तुड़वाया और इसके लिए उनका आभार जताया. इसके साथ ही वांगचुक ने अपील की है कि सभी सतर्क रहें और किसी तरह की कोई हिंसा न हो.