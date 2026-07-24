CJP Jantar Mantar Protest Live: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं? कल दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर!
Sonam Wangchuk CJP Jantar Mantar Protest Live: सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर लिया. वो 26 दिनों से अनशन पर थे. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात में फैसला लिया.
LIVE
Background
Delhi CJP Jantar Mantar Protest Live: सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से जारी अपना अनशन तोड़ दिया. इसका ऐलान उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए भी कर दिया है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया. अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि अपने फैसले के बारे में वो विस्तार से बताएंगे. वांगचुक अभी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में थे और हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें गुरुग्राम में शिफ्ट किया गया. जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया तब उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो भी वहां मौजूद थीं. जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक का अनशन तुड़वाया और इसके लिए उनका आभार जताया. इसके साथ ही वांगचुक ने अपील की है कि सभी सतर्क रहें और किसी तरह की कोई हिंसा न हो.
CJP Jantar Mantar Protest Live: सीजेपी और सरकार के बीच क्या चर्चा हुई?
जिन्होंने छात्रों को पीटा, उन पर एक्शन और पीड़ित परिवारों को मुआवजे को लेकर सरकार पॉजिटिव दिखी.
हमने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा. सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है।
CJP Jantar Mantar Protest Live: जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ बैठक
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ बैठक हुई.