Delhi Society Maintenance Charge: अगर आपकी सोसाइटी का बिल्डर या RWA भी हर महीने मेंटेनेंस चार्ज लेता है, लेकिन बदले में लिफ्ट खराब रहती है, सफाई नहीं होती या दूसरी सर्विस ठीक से नहीं मिलती हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. राजधानी दिल्ली में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक कपल को खराब मेंटेनेंस की वजह से 5 लाख रुपये का मुआवजा मिला है.

दिल्ली के संजय खजांची और आशा खजांची नाम के एक कपल ने एक फ्लैट खरीदा था. उनका कहना था कि फ्लैट खरीदने के बाद उनसे लगातार मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता रहा, लेकिन सोसाइटी की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. स्विमिंग पूल कई सालों से बंद पड़ा था, लिफ्ट भी बार-बार खराब हो जाती थी, कॉमन एरिया और पार्किंग में गंदगी रहती थी. इतना ही नहीं बच्चों के खेलने की जगह भी सेफ नहीं थी. कई जगहों पर लाइटें भी खराब थीं और बिल्डिंग की देखभाल भी ठीक से नहीं हो रही थी.

कपल को कोर्ट को दिखाईं सोसाइटी की बदहाली की तस्वीरें

इन सभी शिकायतों को लेकर कपल ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सोसाइटी की बदहाली की तस्वीरें कोर्ट में जमा कर दीं. कपल का कहना था कि उन्होंने कई बार बिल्डर से शिकायत की और नोटिस भी भेजे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. बिल्डर ने इंतजाम ठीक करने के जगह उनसे ही बकाया मेंटेनेंस चार्ज जमा करने के लिए नोटिस भेज दिया. इसके बाद कपल ने बिल्डर को लीगल नोटिस भी भेजे.

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सुनवाई के दौरान कंज्यूमर कोर्ट ने पाया कि बिल्डर लोगों से मेंटेनेंस का पैसा तो ले रहा था, लेकिन जिस काम के लिए पैसे लिए जा रहे थे, वह काम ठीक से नहीं कर रही थी. इसलिए कंज्यूमर कोर्ट ने इसे सर्विस में कमी माना.

कंज्यूमर कोर्ट ने बिल्डर को दोषी पाया और आदेश दिया कि वह कपल को 5 लाख रुपए का मुआवजा दे. साथ ही 15 हजार रुपये केस के खर्च के रूप में दे. कंज्यूमर कोर्ट ने बिल्डर से यह रकम तीन महीने के अंदर देने को कहा है. अगर कंपनी फिक्स टाइम में पैसा नहीं देती है तो उसे इस रकम पर सालाना ब्याज भी देना होगा.

आप भी कर सकते हैं कोर्ट में शिकायत

इस फैसले से साफ है कि अगर कोई सोसाइटी या मेंटेनेंस कंपनी पैसे लेने के बाद भी अच्छी सर्विस नहीं देती है तो वहां रहने वाले लोग कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. मेंटेनेंस चार्ज लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी लोगों को अच्छी सर्विस देना भी है. कई बार लोग मेंटेनेंस की खराब सर्विस को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह केस बताता है किअगर शिकायत सही हो और उसके प्रूफ हों तो कंज्यूमर कोर्ट से राहत मिल सकती है.

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