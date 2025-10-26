आपके घर आने वाला पानी कितना शुद्ध है? ऐसे कर सकते हैं चेक

इसके अलावा आप पानी को उबालकर भी उसकी शुद्धता का पता कर सकते हैं.इसके लिए सबसे पानी पहले पानी को उबाल लें. पानी को उबालने पर अगर इसमें तेल की परत या अजीब गंध आती है तो समझ लीजिए की पानी अशुद्ध है. इस तरह पानी को फ्रीज करने पर अगर यह धुंधला या सफेद परत वाला दिखे तो भी इसमें अशुद्धियां हो सकती है.