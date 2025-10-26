एक्सप्लोरर
आपके घर आने वाला पानी कितना शुद्ध है? ऐसे कर सकते हैं चेक
पानी का रंग देखकर भी उसकी जांच कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पानी को एक कांच के गिलास में भरें और उसका कलर देखें.अगर पानी पीला, ब्राउन या धुंधला दिख रहा है तो समझ जाए कि वह पानी पीने लायक नहीं है.
पानी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पानी आप पी रहे हैं, वह वाकई साफ है या नहीं. बढ़ते प्रदूषण की वजह से पीने का पानी भी अब सुरक्षित नहीं रहा है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने घर आने वाले पानी की क्वालिटी को समय-समय पर जांचते रहे. चलिए तो आज हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिनसे आपके घर में आना वाला पानी कितना शुद्ध है इसकी जांच कर सकते हैं.
26 Oct 2025
