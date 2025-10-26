हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीआपके घर आने वाला पानी कितना शुद्ध है? ऐसे कर सकते हैं चेक

आपके घर आने वाला पानी कितना शुद्ध है? ऐसे कर सकते हैं चेक

पानी का रंग देखकर भी उसकी जांच कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पानी को एक कांच के गिलास में भरें और उसका कलर देखें.अगर पानी पीला, ब्राउन या धुंधला दिख रहा है तो समझ जाए कि वह पानी पीने लायक नहीं है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Oct 2025 05:26 PM (IST)
पानी का रंग देखकर भी उसकी जांच कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पानी को एक कांच के गिलास में भरें और उसका कलर देखें.अगर पानी पीला, ब्राउन या धुंधला दिख रहा है तो समझ जाए कि वह पानी पीने लायक नहीं है.

पानी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पानी आप पी रहे हैं, वह वाकई साफ है या नहीं. बढ़ते प्रदूषण की वजह से पीने का पानी भी अब सुरक्षित नहीं रहा है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने घर आने वाले पानी की क्वालिटी को समय-समय पर जांचते रहे. चलिए तो आज हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिनसे आपके घर में आना वाला पानी कितना शुद्ध है इसकी जांच कर सकते हैं.

1/6
आप पानी का रंग देखकर भी उसकी जांच कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पानी को एक कांच के गिलास में भरें और उसका कलर देखें. अगर पानी पीला, ब्राउन या धुंधला दिख रहा है या उसमें कण नजर आ रहे हैं तो समझ जाएं कि वह पानी पीने लायक नहीं है. साफ पानी हमेशा पारदर्शी होता है.
आप पानी का रंग देखकर भी उसकी जांच कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पानी को एक कांच के गिलास में भरें और उसका कलर देखें. अगर पानी पीला, ब्राउन या धुंधला दिख रहा है या उसमें कण नजर आ रहे हैं तो समझ जाएं कि वह पानी पीने लायक नहीं है. साफ पानी हमेशा पारदर्शी होता है.
2/6
अगर पानी में किसी तरह की बदबू आ रही है तो वह पानी भी दूषित हो सकता है. कई बार गंदे बर्तनों या टंकी की वजह से भी पानी में महक आने लगती है. इसलिए ध्यान दें कि आपके पानी से किसी तरह की अजीब गंध तो नहीं आ रही है.
अगर पानी में किसी तरह की बदबू आ रही है तो वह पानी भी दूषित हो सकता है. कई बार गंदे बर्तनों या टंकी की वजह से भी पानी में महक आने लगती है. इसलिए ध्यान दें कि आपके पानी से किसी तरह की अजीब गंध तो नहीं आ रही है.
3/6
पानी की शुद्धता जानने के लिए आप पानी का पीएच लेवल भी चेक कर सकते हैं. पानी का पीएच लेवल जांचने के लिए एक गिलास पानी में लिटमस पेपर डालें. अगर इसका माप 7 या 8 के बीच आता है तो पानी सही है. इससे ज्यादा या कम होने पर पानी पीने योग्य नहीं माना जाता है.
पानी की शुद्धता जानने के लिए आप पानी का पीएच लेवल भी चेक कर सकते हैं. पानी का पीएच लेवल जांचने के लिए एक गिलास पानी में लिटमस पेपर डालें. अगर इसका माप 7 या 8 के बीच आता है तो पानी सही है. इससे ज्यादा या कम होने पर पानी पीने योग्य नहीं माना जाता है.
4/6
आप टीडीएस मीटर से भी पानी की शुद्धता जांच सकते हैं.डब्‍लूएचओ के अनुसार शुद्ध पानी का टीडीएस लेवल 100 से 250 पार्ट्स प्रति मिलियन होना चाहिए. इससे ज्यादा या कम रीडिंग आने पर पानी अशुद्ध हो सकता है.
आप टीडीएस मीटर से भी पानी की शुद्धता जांच सकते हैं.डब्‍लूएचओ के अनुसार शुद्ध पानी का टीडीएस लेवल 100 से 250 पार्ट्स प्रति मिलियन होना चाहिए. इससे ज्यादा या कम रीडिंग आने पर पानी अशुद्ध हो सकता है.
5/6
इसके अलावा आप पानी को उबालकर भी उसकी शुद्धता का पता कर सकते हैं.इसके लिए सबसे पानी पहले पानी को उबाल  लें. पानी को उबालने पर अगर इसमें तेल की परत या अजीब गंध आती है तो समझ लीजिए की पानी अशुद्ध है. इस तरह पानी को फ्रीज करने पर अगर यह धुंधला या सफेद परत वाला दिखे तो भी इसमें अशुद्धियां हो सकती है.
इसके अलावा आप पानी को उबालकर भी उसकी शुद्धता का पता कर सकते हैं.इसके लिए सबसे पानी पहले पानी को उबाल  लें. पानी को उबालने पर अगर इसमें तेल की परत या अजीब गंध आती है तो समझ लीजिए की पानी अशुद्ध है. इस तरह पानी को फ्रीज करने पर अगर यह धुंधला या सफेद परत वाला दिखे तो भी इसमें अशुद्धियां हो सकती है.
6/6
वहीं बरसात के मौसम में आरो फिल्टर मिट्टी और गंदगी से खराब हो जाते हैं. ऐसे में अगर लंबे समय से आपके आरो की सर्विस नहीं हुई है, तो पानी जहरीला हो सकता है.इसलिए आरो की सर्विस सही समय-समय पर जरूर कराएं और आरो के पानी का टीडीएस या पीएच वैल्यू भी चेक करते रहे.
वहीं बरसात के मौसम में आरो फिल्टर मिट्टी और गंदगी से खराब हो जाते हैं. ऐसे में अगर लंबे समय से आपके आरो की सर्विस नहीं हुई है, तो पानी जहरीला हो सकता है.इसलिए आरो की सर्विस सही समय-समय पर जरूर कराएं और आरो के पानी का टीडीएस या पीएच वैल्यू भी चेक करते रहे.
Published at : 26 Oct 2025 05:26 PM (IST)
Tags :
Water Purity Home Water Test Drinking Water Check

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी करने के दो संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा, क्रेन से भागते आए नजर
पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी करने के दो संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा, क्रेन से भागते आए नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
क्रिकेट
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
विश्व
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: देखिए फिल्मी जगत से जुड़ी बड़ी खबरें
Apurva Agnihotri करेंगे टीवी कमबैक,Parth Samthaan और Rishita Kothari के साथ
Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी करने के दो संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा, क्रेन से भागते आए नजर
पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी करने के दो संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा, क्रेन से भागते आए नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
क्रिकेट
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
विश्व
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
बॉलीवुड
'दे दे प्यार दे 2' के सामने 5 बड़ी मुश्किलें, क्या इन्हें पार कर पाएगी फिल्म?
'दे दे प्यार दे 2' के सामने 5 बड़ी मुश्किलें, क्या इन्हें पार कर पाएगी फिल्म?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
यूटिलिटी
क्या बाइक से गए उत्तराखंड तब भी देना होगा 'ग्रीन सेस', जानें किन लोगों को बढ़ेगा खर्च?
क्या बाइक से गए उत्तराखंड तब भी देना होगा 'ग्रीन सेस', जानें किन लोगों को बढ़ेगा खर्च?
ट्रेंडिंग
कॉलेज में लड़की ने मशप पर किया डांस! शर्म से झुक गई फैकल्टी की नजरें? वीडियो वायरल
कॉलेज में लड़की ने मशप पर किया डांस! शर्म से झुक गई फैकल्टी की नजरें? वीडियो वायरल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget