आम आदमी घर पर कितना सोना रख सकता है, क्या है इसको लेकर नियम?

देश में सोने को लेकर लोगों में हमेशा से खास दिलचस्पी रही है. कुछ लोग सोना पहनने के शौकीन होते हैं. तो कुछ इसे घर में सुरक्षित रखकर भविष्य के लिए संभालकर रखना पसंद करते हैं. बढ़ती कीमतों के बीच यह सवाल भी उठता है कि आखिर घर में कितना सोना रखना सुरक्षित है और नियम क्या कहते हैं.