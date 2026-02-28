हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आम आदमी घर पर कितना सोना रख सकता है, क्या है इसको लेकर नियम?

Gold Storage Rules: घर में सोना रखना आम बात है. लेकिन कितना सोना रख सकते हैं इससे जुड़े नियम जानना जरूरी है. अगर आपको सही जानकारी है तो बेवजह की चिंता से बचा जा सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 28 Feb 2026 02:07 PM (IST)
Gold Storage Rules: घर में सोना रखना आम बात है. लेकिन कितना सोना रख सकते हैं इससे जुड़े नियम जानना जरूरी है. अगर आपको सही जानकारी है तो बेवजह की चिंता से बचा जा सकता है.

भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है. शादी, त्योहार और पारिवारिक मौकों पर गहने देना आम बात है. इसी को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं. जिससे आम परिवारों को परेशानी न हो.

देश में सोने को लेकर लोगों में हमेशा से खास दिलचस्पी रही है. कुछ लोग सोना पहनने के शौकीन होते हैं. तो कुछ इसे घर में सुरक्षित रखकर भविष्य के लिए संभालकर रखना पसंद करते हैं. बढ़ती कीमतों के बीच यह सवाल भी उठता है कि आखिर घर में कितना सोना रखना सुरक्षित है और नियम क्या कहते हैं.
देश में सोने को लेकर लोगों में हमेशा से खास दिलचस्पी रही है. कुछ लोग सोना पहनने के शौकीन होते हैं. तो कुछ इसे घर में सुरक्षित रखकर भविष्य के लिए संभालकर रखना पसंद करते हैं. बढ़ती कीमतों के बीच यह सवाल भी उठता है कि आखिर घर में कितना सोना रखना सुरक्षित है और नियम क्या कहते हैं.
बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं होता है कि घर पर कितना रख सकते हैं. और इसके लिए क्या लिमिट तय की गई है. तो आपको बता दें इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नियम तय किए गए हैं. जिसमें कीमत नहीं बल्कि कुल वजन को आधार माना जाता है.
बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं होता है कि घर पर कितना रख सकते हैं. और इसके लिए क्या लिमिट तय की गई है. तो आपको बता दें इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नियम तय किए गए हैं. जिसमें कीमत नहीं बल्कि कुल वजन को आधार माना जाता है.
