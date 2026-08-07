मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF खाते में ब्याज मिलना कब बंद हो जाता है? रिटायरमेंट पर समझ लें EPFO के नियम

PF खाते में ब्याज मिलना कब बंद हो जाता है? रिटायरमेंट पर समझ लें EPFO के नियम

EPF Account: रिटायरमेंट के बाद EPF खाते में जमा राशि पर ब्याज हमेशा नहीं मिलता. आइए जानते हैं EPFO के मुताबिक PF खाता कब निष्क्रिय माना जाता है और ब्याज मिलना कब बंद हो सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Aug 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

EPFO Rules: रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग अपने EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) खाते में जमा रकम को लंबे समय तक बिना निकाले छोड़ देते हैं. क्योंकि उन्हें लगता है कि खाते में मौजूद पैसे पर लगातार ब्याज मिलेगा, लेकिन क्या आप जानतें हैं कि EPFO के नियम इसके लिए कुछ शर्तें तय करती हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के मुताबिक एक तय समय के बाद PF खाता निष्क्रिय हो सकता है और उस पर ब्याज मिलना बंद भी हो जाता है. आइए जानते हैं EPFO के इस नियम के बारे में.

कब निष्क्रिय हो जाता है EPF खाता?

EPFO के नियमों के मुताबिक, जब आपके EPF खाते में नया योगदान आना बंद हो जाता है और आप तय समय तक अपना रकम नहीं निकालते हैं, तो ऐसे में आपका खाता निष्क्रिय माना जा सकता है. हालांकि रिटायरमेंट, विदेश में स्थायी रूप से बसने या EPFO के सदस्य की मृत्यु जैसी स्थितियों में भी खाता निष्क्रिय हो जाता  है.

पेट्रोल पंप वाले कैसे पहचानेंगे कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं?

55 साल से पहले रिटायर होने पर क्या होगा?

अगर आप 55 साल की उम्र से पहले रिटायर होते हैं, तो आपका PF खाते पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिल सकता है. उदाहरण के तौर पर, अगर आप 50 साल की उम्र में रिटायर होते हैं या नौकरी छोड़ते हैं, तो ऐसे में आपको 58 साल की उम्र तक ब्याज मिल सकता है. हालांकि 58 साल की उम्र के बाद खाता निष्क्रिय माना जा सकता है.

वहीं, अगर आप 55 साल या उसके बाद रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद खाते में आमतौर पर अगले 3 साल तक ब्याज मिलता रहता है. उदाहरण के लिए, अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो आपको करीब 61 साल की उम्र तक ब्याज मिल सकता है. इसके बाद आपका खाता निष्क्रिय माना जा सकता है और ब्याज जमा होना बंद भी हो सकता है.

क्या करें EPF सदस्य?

  • UAN के जरिए समय-समय पर अपना PF बैलेंस चेक करते रहें.
  • अपना आधार, बैंक खाता और KYC जानकारी अपडेट रखें.
  • नौकरी बदलने पर PF बैलेंस ट्रांसफर जरूर कराएं.
  • रिटायरमेंट के बाद निकासी और ब्याज से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी जरूर लें.
  • EPF खाते और निकासी से जुड़े सभी रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखें.

सोमनाथ दर्शन के लिए रेलवे का खास तोहफा, यहां से सीधी मिलेगी ट्रेन, जानें शेड्यूल

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
PF Interest Utility News EPFO Rules EPF Account
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
पेट्रोल पंप वाले कैसे पहचानेंगे कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं?
पेट्रोल पंप वाले कैसे पहचानेंगे कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं?
यूटिलिटी
Train News: 3 AC, स्लीपर या चेयर कार? ट्रेन में लंबे सफर के लिए बेस्ट क्या?
Train News: 3 AC, स्लीपर या चेयर कार? ट्रेन में लंबे सफर के लिए बेस्ट क्या?
यूटिलिटी
Raksha Bandhan: 10 पैसे की एक राखी, दिल्ली के इस बाजार में सस्ते में खरीदें गिफ्ट्स
Raksha Bandhan: 10 पैसे की एक राखी, दिल्ली के इस बाजार में सस्ते में खरीदें गिफ्ट्स
यूटिलिटी
सोमनाथ दर्शन के लिए रेलवे का खास तोहफा, यहां से सीधी मिलेगी ट्रेन, जानें शेड्यूल
सोमनाथ दर्शन के लिए रेलवे का खास तोहफा, यहां से सीधी मिलेगी ट्रेन, जानें शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
दिल्ली NCR
'शहर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए', जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर बोले HC के जज
'शहर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए', जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर बोले HC के जज
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
क्रिकेट
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
एग्रीकल्चर
मिट्टी का pH कितना होना चाहिए, किस फसल के लिए कितना सही?
मिट्टी का pH कितना होना चाहिए, किस फसल के लिए कितना सही?
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget