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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहर घर के लिए सही नहीं होता सोलर पैनल! जानिए किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए?

हर घर के लिए सही नहीं होता सोलर पैनल! जानिए किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए?

Solar Panel: सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. क्या आप जानते हैं कि सोलर पैनल हर घर के लिए सही विकल्प नहीं होता है? इसलिए लगवाने से पहले ही जरूरी बातें जान लें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Aug 2026 04:32 PM (IST)
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  • पैनल लगाने से पहले धूप और छत की जांच करें।

Solar Panel Tips: हर कोई चाहता है कि उसके घर का खर्च बजट में रहे. ऐसे में लोग उन खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं, जिन पर हर महीने ज्यादा पैसा खर्च होता है. इनमें से एक खर्च बिजली के बिल का है. आमतौर पर गर्मियों में घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है, जिससे बिल भी बढ़ जाता है.

इसी खर्च को कम करने के लिए अब कई लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोलर पैनल हर घर के लिए सही विकल्प नहीं होता? इसलिए इसे लगवाने से पहले ही जान लें कि किन घरों के लिए सोलर पैनल लगवाना फायदेमंद माना जाता है 

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किन घरों के लिए सही नहीं होते हैं सोलर पैनल

  • अगर आप किराए पर रहते हैं और आपको अक्सर घर बदलना पड़ता है तो सोलर सिस्टम आपके लिए सही नहीं है.
  • ऐसे घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने से बचना चाहिए, जिन छतों पर धूप सीधी नहीं आती है.
  • अगर आपके घर की छत पर पेड़ या फिर ऊंची इमारत के कारण धूप न पहुंच पाती हो तो सोलर पैनल बिजली नहीं बना पाएंगे.
  • इसके अलावा अगर आपके घर की छत मजबूत नहीं है या फिर छत पर जगह कम है तो सोलर पैनल न लगवाएं.
  • वहीं अगर आपके घर का बिजली का बिल पहले ही कम आता है. यानी आपके घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कम होता है तो सोलर पैनल लगवाने से बचना चाहिए. ऐसे में सोलर पैनल की शुरुआती लागत निकालने में समय लगता है.

सोलर पैनल लगवाने से पहले जानें जरूरी बात

अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान दें. आपके घर की छत पर अच्छी-खासी धूप आनी चाहिए. वहीं सोलर सिस्टम लगवाने के लिए छत पर जगह होनी चाहिए. इसके अलावा अगर घर आपका अपना है तो लंभे समय के लिए सोलर सिस्टम लगवाना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. इन सभी बातों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि सोलर पैनल लंबे समय का निवेश है. इसलिए इसे लगवाने से पहले इन सभी बातों का ध्यान देना जरूरी है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Electricity Solar Panels Utility News
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