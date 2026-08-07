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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: 3 AC, स्लीपर या चेयर कार? ट्रेन में लंबे सफर के लिए बेस्ट क्या?

Train News: 3 AC, स्लीपर या चेयर कार? ट्रेन में लंबे सफर के लिए बेस्ट क्या?

Train Coach Guide: ट्रेन में रात के समय आरामदायक सफर करना है तो इसके लिए सही कोच चुनना बेहद जरूरी है. जानिए कौन सा कोच लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए सबसे बेहतर है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Aug 2026 03:02 PM (IST)
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  • आरामदायक लंबी यात्रा हेतु 3AC सबसे अच्छा विकल्प।

Train Travel Tips: लंबी दूरी के सफर के लिए ट्रेन एक किफायती साधन है. अक्सर लोग जब ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि ट्रेन का कौन सा कोच लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर होगा. कई बार लोग अपने बजट को देखते हुए टिकट बुक करते है. अगर आपको रात के समय आरामदायक सफर करना है तो इसके लिए सही कोच चुनना बेहद जरूरी है. जानिए कौन सा कोच लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए सबसे बेहतर है.

लंबी दूरी की यात्रा के लिए कौन सा कोच बेहतर?

चेयर कार 

  • चेयर कार ऐसे यात्रियों के लिए बेहतर है जिन्हें दिन के समय और कम दूरी के लिए सफर करना है.
  • शताब्दी और वंदेभारत जैसी ट्रेनों में चेयर कार की सुविधा होती है.
  • इसमें आप सिर्फ बैठकर ही सफर कर सकते हैं.
  • अगर कम दूरी के लिए यात्रा करनी है तो चेयर कार आपके लिए बेहतर विकल्प है.
  • इसका किराया आमतौर पर स्लीपर से ज्यादा होता है, क्योंकि यह एक एसी कोच है.
  • हालांकि, 3AC और 2AC से इसका किराया सस्ता होता है.

स्लीपर

अगर आपको कम खर्च में लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो स्लीपर क्लास आपके लिए बेहतर है. 

  • इसमें आप सीट के साथ कम किराए में सफर कर सकते हैं.
  • यानी इसे बजट फ्रेंडली कोच माना जाता है.
  • इसमें एसी की सुविधा नहीं होती है.
  • गर्मी में आपको परेशानी हो सकती है.
  • जिन लोगों को कम बजट में यात्रा करनी है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है.

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3AC 

अगर आपको ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आपके लिए 3AC को सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है. इसके कई फायदे भी है जैसे...

  • एसी की सुविधा मिलने से गर्मी नहीं लगेगी और साथ ही बाहर की धूल से भी राहत मिलती है.
  • यात्रियों को बेडरोल किट दी जाती है, जिसमें चादर, कंबल, तकिया जैसे अन्य सामग्री शामिल होती है.
  • यह जरूर है कि इसका किराया स्लीपर से ज्यादा होता है, लेकिन इसमें आपको सुविधा भी मिलती है.
  • अगर रात के सफर के दौरान आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं तो यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Aug 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Train Coach Utility News INDIAN RAILWAYS Train Travel Tips
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