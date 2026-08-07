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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल

अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल

Aban Ahmed Death: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अली और उमर अहमद की तरफ से छोटे भाई आबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 07 Aug 2026 04:13 PM (IST)
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माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मोहम्मद उमर और अली अहमद की पैरोल अर्जी की मंजूर कर ली है. इसके बाद दोनों अपने छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल हो सकेंगे. हालांकि अदालत ने कहा है कि पैरोल के दौरान मीडिया से कोई बात चीत नहीं करेंगे.

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दाखिल की गई थी. छोटे भाई आबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ये पैरोल मांगी थी. पैरोल की अर्जी एहजाम और आबान की कस्टडी लेने वाली अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की ओर से दाखिल की गई थी.

अधिवक्ता सैयद सफदर अली काजमी और शादाब अली की ओर से पैरोल अर्जी दाखिल की गई थी. जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की डिवीजन बेंच ने पैरोल अर्जी मंजूर की है.

अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद का शव शुक्रवार सुबह प्रयागराज पहुंचा. सूत्रों ने बताया कि आबान के शव को कसारी-मसारी स्थित उसी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा जहां उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और बड़े भाई असद को दफनाया गया था.

आबान की सड़क हादसे में हुई थी मौत

अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद और उसके साथी शाकिर उर्फ सोनू की गुरुवार को झांसी-कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में मौत हुई थी. झांसी में पोस्टमार्टम की कागजी और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद परिजन एंबुलेंस के जरिए दोनों के शवों को लेकर प्रयागराज पहुंचे हैं.

कसारी- मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा दफ्न

फिलहाल आबान के शव को हटवा स्थित उसकी बुआ के घर पर रखा गया है. सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद आबान अहमद के शव को कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. आबान की कब्र फिलहाल खोद ली गई है. अतीक अहमद की कब्र के पास ही आबान की कब्र बनाई गई है. देर रात तक कब्र खोदने का काम चलता रहा. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Atiq Ahmed UP NEWS Aban Ahmed
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