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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपेट्रोल पंप वाले कैसे पहचानेंगे कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं?

पेट्रोल पंप वाले कैसे पहचानेंगे कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं?

Petrol Pump Insurance Check: पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे चेक होगा? जानिए रजिस्ट्रेशन नंबर से बीमा स्टेटस की जांच, थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की जरूरत और बिना बीमा गाड़ी चलाने पर नियम.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 07 Aug 2026 03:21 PM (IST)
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Vehicle Insurance Policy: अगर आपके पास कार या बाइक है तो उसका इंश्योरेंस वैध होना बेहद जरुरी है. वरना आने वाले समय में शायद आपको पेट्रोल पंप पर फ्यूल न मिले. अब वाहन की बीमा पॉलिसी की स्थिति जानने के लिए सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जांच पर निर्भर रहने की जरुरत नहीं है. डिजिटल वाहन रिकॉड के जरिए आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्टिव है या उसकी अवधि खत्म हो चुकी है.

गाड़ी के नंबर से मिलेगी जानकारी

वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से उनकी बीमा स्थिति का पता लगाया जा सकता है. यह नंबर सरकारी वाहन डेटाबेस से जुड़ा रहता है, जिसमें गाड़ी की जरुरी जानकारी के साथ इंश्योरेंस से संबंधित डिटेल्स भी उपलब्ध रहती हैं.

पेट्रोल पंप पर कैसे होगी पहचान?

पेट्रोल पंप पर रजिस्ट्रेशन नंबर से गाड़ी का इंश्योरेंस चेक किया जा सकेगा और तुरंत पता चलेगा कि पॉलिसी एक्टिव है या एक्सपायर हो गई है. रिपोर्ट हैं कि अब पेट्रोल पंप पर नंबर प्लेट डिटेक्ट करने वाले कैमरे लगेंगे जो सॉफ्टवेयर की मदद से पंप अटेंडेंट को यह बताएंगे कि गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं, या कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया.

यह भी पढ़ें: कानून सख्त-निगरानी सुस्त, ऑफिस में बच्चे की देखरेख वाले कानून पर संसद में खुला बड़ा राज

नंबर प्लेट बनेगी पहचान का आधार

नंबर प्लेट पर दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर से वाहन की डिजिटल जानकारी हासिल की जा सकती है. ऐसे में इंश्योरेंस की स्थिति जांचने के लिए हर बार पॉलिसी के कागजात दिखाना जरुरी नहीं होगा.

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी है?

भारत में सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने के लिए कम से कम थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस होना जरूरी है. यह दुर्घटना की स्थिति में तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है, उनको फ्यूल न दिया जाए.

इंश्योरेंस खत्म होने पर क्या होगा?

अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो वाहन चलाना परेशानी का कारण बन सकता है. बिना वैध इंश्योरेंस वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल नियमों के तहत कार्रवाई और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: कांवड़ यात्रा: श्रद्धालुओं को नमो भारत ने दी राहत, पहली बार डेढ़ लाख तक पहुंचा आंकड़ा

Published at : 07 Aug 2026 03:21 PM (IST)
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Utility News Vehicle Insurance Check Car Insurance Check
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