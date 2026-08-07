‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा

टॉम हॉलैंड की ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाया हुआ है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई में मंदी भी देखी जा रही है बावजूद इसके इस सुपरहीरो फिल्म ने आठवें दिन भारत में एक बड़ा मील का पत्थर कर लिया.चलिए यहां इसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

आठवें दिन ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने कितना कियाकलेक्शन

बका दें कि टॉम हॉलैंड की इस फिल्म ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के आठवें दिन 16 हजार 447 शो से 14.20 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो बुधवार की 17 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले 16.5% कम है. इसके साथ ही फिल्म की भारत में नेट कमाई 334.70 करोड़ रुपये और ग्रॉस कमाई 400.21 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यानी इसने रिलीज के 8वें दिन भारत में ग्रॉस कलेक्शन में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है जो इस फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

It's about to be a Brand New Day. Get tickets now. #SpiderManBrandNewDay is in theatres July 31. pic.twitter.com/S30P9HFk68 — Sony Pictures (@SonyPictures) July 21, 2026

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किस लैग्वेज में किया सबसे अच्छा परफॉर्म?

आठवें दिन भी इंग्लिश वर्जन की कमाई सबसे ज्यादा रही, जिसमें इसने 7 हजार189 शो से 7.50 करोड़ कमाए. इसके बाद हिंदी वर्जन का नंबर रहा, जिससे इसने 7 हजार 137 शो से 5.25 करोड़ कमाए, जबकि तमिल वर्जन का 8वें दिन का कलेक्शन 0.90 करोड़ और तेलुगु वर्जन का 0.50 करोड़ रहा. वहीं मलयालम वर्जन से इसने 0.02 करोड़ और कन्नड़ वक्जन से 0.03 करोड़ कमाए.

8वें दिन की कमाई से ‘स्पाइडर-मैन' ने 13 बॉलीवुड फिल्मों को दी मात

आठवें दिन 14.20 करोड़ कमाकर ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' बॉलीवुड की 10 फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. इनमें सनी देओल की बॉर्डर 2 से लेकर सलमान खान की टाइगर जिंदा है और आमिर खान की थ्री इडियट्स सहित कई शामिल हैं. यहां उन फिल्मों के 8वें दिन का कलेक्शन जान सकते हैं जिन्में ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने मात दी है.





‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने 8वें दिन के कलेक्शन से इन फिल्मो को दी मात

केजीएफ चैप्टर 2- 13.58 करोड़ आर आर आर - 13.50 करोड संजू-12.90 करोड़ बजरंगी भाईजान-12.80 करोड़ द केरला स्टोरी-12.34 करोड़ बाजीराव मस्तानी-12.26 करोड़ कबीर सिंह- 12.21 करोड़ 3 इडियट्स- 11.71 करोड़ टाइगर ज़िंदा है- 11.56 करोड़ वॉर-11.20 करोड़ पद्मावत- 11.00 करोड़ सुल्तान- 10.82 करोड़ बॉर्डर 2- 10.75 करोड़

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के बारे में

30 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने किया है और इसमें टॉम हॉलैंड, जेंडया, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल और सैडी सिंक ने अहम रोल निभाए हैं. ये फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' की घटनाओं के बाद पीटर पार्कर की कहानी दिखाती है, जिसमें वह एक ऐसी दुनिया में अपनी जिंदगी को फिर से बनाता है जो उसे अब याद नहीं रखती, और साथ ही उसे एक खतरनाक नए दुश्मन का सामना भी करना पड़ता है.

माना जा रहा है कि 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में बनी इस सुपरहीरो फिल्म की कमाई में वीकेंड के दौरान और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

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