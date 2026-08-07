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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल

अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल

Atiq Ahmed Son Death: डॉक्टरों के मुताबिक अबान की मौत हादसे के दौरान ब्रेन हेमरेज, दिल और आंत के फटने से हुई है. इस बीच मृतक अबान अहमद की कार से चर्चित लिटरेचर की किताबें मिली हैं.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 07 Aug 2026 12:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के चर्चित माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की गुरुवार (6 अगस्त) को झांसी में सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई. अबान को शुक्रवार (7 अगस्त) को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा. डॉक्टरों के मुताबिक अबान की मौत हादसे के दौरान ब्रेन हेमरेज, दिल और आंत के फटने से हुई है.

इस बीच मृतक अबान अहमद की कार से चर्चित लिटरेचर की किताबें मिली हैं. बताया जा रहा है कि ये किताबें झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद के लिए ले जाई जा रही थीं. झांसी में एक सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद एक नया पहलू सामने आया है. 

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भाई के लिए जेल लेकर जा रहा था किताबें

हादसे के बाद उसकी कार से मनोविज्ञान, अपराध, नैतिकता, दर्शन और राजनीतिक उथल-पुथल जैसे विषयों पर आधारित कई किताबें बरामद हुई हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक अबान इन पुस्तकों को प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद को देने आ रहा था. 

हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कार से मिली किताबों का सड़क हादसे की जांच से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है. इन्हें निजी सामान के रूप में जब्त किया गया है और दुर्घटना की जांच अपने अलग दायरे में जारी है. 

पिता-भाई और चाचा के पास में बनी कब्र

अबान अहमद को शुक्रवार (7 अगस्त) को जुमे की नमाज के बाद कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा. उसकी कब्र पिता अतीक अहमद के बराबर में बनाई गई है. बता दें कि इसी कब्रिस्तान में अबान के चाचा अशरफ और भाई असद अहमद भी दफ्न हैं. बता दें कि अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई थी. वहीं असद का पुलिस ने एनकाउंटर किया था.

बता दें कि अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से गुजर रही उसकी एसयूवी कार बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस हादसे में उसकी मौत हो गई.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 07 Aug 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed UP NEWS Jhansi News PRAYAGRAJ NEWS
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