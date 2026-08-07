पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ

बैठक के बाद काकोली घोष ने कहा, ''हमलोग अभिभूत हैं. हमें स्वीकार किया है, जो 20 साल से एनडीए में हैं और जो इस साल से है, सब मेरा परिवार है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरक्की होनी चाहिए. हम सभी साथ में काम करेंगे. बहुत अच्छा मैसेज मिला है.''