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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियापीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ

पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ब्रेकफास्ट पर टीएमसी के बागी सांसदों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पूरा सहयोग देने का वादा किया. दावा है कि सभी 20 सांसद मौजूद थे.

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 07 Aug 2026 04:04 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ब्रेकफास्ट पर टीएमसी के बागी सांसदों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पूरा सहयोग देने का वादा किया. दावा है कि सभी 20 सांसद मौजूद थे.

इन सांसदों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में बगावत कर दी थी और एनसीपीआई में शामिल हो गए थे. बाद में एनसीपीआई एनडीए में शामिल हो गई.

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पीएम मोदी के साथ बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष समेत अन्य नेताओं को जगह मिली. वहीं इस बैठक में यूसुफ पठान तीसरी पंक्ति में नजर आए.
पीएम मोदी के साथ बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष समेत अन्य नेताओं को जगह मिली. वहीं इस बैठक में यूसुफ पठान तीसरी पंक्ति में नजर आए.
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यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर्रहमान उन नेताओं में शामिल हैं, जो एनडीए के साथ सहज नहीं दिख रहे हैं. वो लगातार एसआईआर ट्राइब्यूनल और लाउडस्पीकर बैन का मुद्दा उठा रहे हैं. हालांकि तीनों ही सांसद पीएम मोदी के साथ बैठक में मौजूद रहे.
यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर्रहमान उन नेताओं में शामिल हैं, जो एनडीए के साथ सहज नहीं दिख रहे हैं. वो लगातार एसआईआर ट्राइब्यूनल और लाउडस्पीकर बैन का मुद्दा उठा रहे हैं. हालांकि तीनों ही सांसद पीएम मोदी के साथ बैठक में मौजूद रहे.
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बैठक में वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास नहीं हुआ था पर हमको पूर्वोत्तर समेत देश के विकास को ऊंचाई पर ले जाना है .
बैठक में वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास नहीं हुआ था पर हमको पूर्वोत्तर समेत देश के विकास को ऊंचाई पर ले जाना है .
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पीएम मोदी ने कहा, ''हम सांसदों की संख्या बल के आधार पर किसी दल को महत्व नहीं देते बल्कि हमारे लिए एक सासंद या एक सांसद वाला दल भी महत्वपूर्ण है और हम उसको उतना ही महत्व और सम्मान देते है जितना कि कई सांसदों वालों दल को.''
पीएम मोदी ने कहा, ''हम सांसदों की संख्या बल के आधार पर किसी दल को महत्व नहीं देते बल्कि हमारे लिए एक सासंद या एक सांसद वाला दल भी महत्वपूर्ण है और हम उसको उतना ही महत्व और सम्मान देते है जितना कि कई सांसदों वालों दल को.''
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बैठक के बाद काकोली घोष ने कहा, ''हमलोग अभिभूत हैं. हमें स्वीकार किया है, जो 20 साल से एनडीए में हैं और जो इस साल से है, सब मेरा परिवार है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरक्की होनी चाहिए. हम सभी साथ में काम करेंगे. बहुत अच्छा मैसेज मिला है.''
बैठक के बाद काकोली घोष ने कहा, ''हमलोग अभिभूत हैं. हमें स्वीकार किया है, जो 20 साल से एनडीए में हैं और जो इस साल से है, सब मेरा परिवार है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरक्की होनी चाहिए. हम सभी साथ में काम करेंगे. बहुत अच्छा मैसेज मिला है.''
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वहीं शताब्दी रॉय ने कहा, ''राष्ट्रहित में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब बातें उन्होंने बताई. हमारे सभी सांसद मौजूद थे.''
वहीं शताब्दी रॉय ने कहा, ''राष्ट्रहित में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब बातें उन्होंने बताई. हमारे सभी सांसद मौजूद थे.''
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रचना बनर्जी ने कहा, ''हम देश के लिए काम करते हैं, हम आपके साथ हैं, विश्वास रखिए. सदन नहीं चलने से उन्हें खराब लग रहा है. ''
रचना बनर्जी ने कहा, ''हम देश के लिए काम करते हैं, हम आपके साथ हैं, विश्वास रखिए. सदन नहीं चलने से उन्हें खराब लग रहा है. ''
Published at : 07 Aug 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Yusuf Pathan TMC Saayoni Ghosh PM Modi

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