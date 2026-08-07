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पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ब्रेकफास्ट पर टीएमसी के बागी सांसदों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पूरा सहयोग देने का वादा किया. दावा है कि सभी 20 सांसद मौजूद थे.
इन सांसदों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में बगावत कर दी थी और एनसीपीआई में शामिल हो गए थे. बाद में एनसीपीआई एनडीए में शामिल हो गई.
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Published at : 07 Aug 2026 04:04 PM (IST)
Tags :Yusuf Pathan TMC Saayoni Ghosh PM Modi
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