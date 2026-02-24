एक्सप्लोरर
EPFO के 31 लाख निष्क्रिय PF खातों में जमा रकम होगी वापस, बिना आवेदन सीधे बैंक में आएगा पैसा
किसी EPFO खाते में लगातार तीन साल तक कोई वित्तीय गतिविधि नहीं होती तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाता है. ऐसे लाखों खाते सालों से बिना उपयोग के पड़े हैं. करीब 31 लाख निष्क्रिय खातों की पहचान की गई है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े लाखों खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है. श्रम मंत्रालय ने निष्क्रिय पीएफ खातों में पड़ी छोटी रकम को वापस करने की तैयारी कर ली है. खास बात यह है कि खाताधारकों को किसी तरह का आवेदन या कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी. पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.
Published at : 24 Feb 2026 09:28 AM (IST)
