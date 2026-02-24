हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
EPFO के 31 लाख निष्क्रिय PF खातों में जमा रकम होगी वापस, बिना आवेदन सीधे बैंक में आएगा पैसा

EPFO के 31 लाख निष्क्रिय PF खातों में जमा रकम होगी वापस, बिना आवेदन सीधे बैंक में आएगा पैसा

किसी EPFO खाते में लगातार तीन साल तक कोई वित्तीय गतिविधि नहीं होती तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाता है. ऐसे लाखों खाते सालों से बिना उपयोग के पड़े हैं. करीब 31 लाख निष्क्रिय खातों की पहचान की गई है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 24 Feb 2026 09:28 AM (IST)
किसी EPFO खाते में लगातार तीन साल तक कोई वित्तीय गतिविधि नहीं होती तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाता है. ऐसे लाखों खाते सालों से बिना उपयोग के पड़े हैं. करीब 31 लाख निष्क्रिय खातों की पहचान की गई है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े लाखों खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है. श्रम मंत्रालय ने निष्क्रिय पीएफ खातों में पड़ी छोटी रकम को वापस करने की तैयारी कर ली है. खास बात यह है कि खाताधारकों को किसी तरह का आवेदन या कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी. पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.

दरअसल अगर किसी EPFO खाते में लगातार तीन साल तक कोई वित्तीय गतिविधि नहीं होती तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाता है. ऐसे लाखों खाते सालों से बिना उपयोग के पड़े हैं. ऐसे करीब 31 लाख निष्क्रिय खातों की पहचान की गई है. इनमें बड़ी संख्या ऐसे खातों की है, जिनमें लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है.
दरअसल अगर किसी EPFO खाते में लगातार तीन साल तक कोई वित्तीय गतिविधि नहीं होती तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाता है. ऐसे लाखों खाते सालों से बिना उपयोग के पड़े हैं. ऐसे करीब 31 लाख निष्क्रिय खातों की पहचान की गई है. इनमें बड़ी संख्या ऐसे खातों की है, जिनमें लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है.
वहीं सरकार के अनुसार लगभग 6 लाख ऐसे खाते हैं, जिनमें 1000 रुपये या उससे कम राशि जमा है. इन खातों में जमा रकम बिना किसी आवेदन के सीधे संबंधित बैंक खातों में भेजी जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार जो खाते आधार से लिंक हैं, इसमें पैसा तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाएगा. बाकी खातों में भी स्टेप वाइज तरीके से राशि भेजी जाएगी.
वहीं सरकार के अनुसार लगभग 6 लाख ऐसे खाते हैं, जिनमें 1000 रुपये या उससे कम राशि जमा है. इन खातों में जमा रकम बिना किसी आवेदन के सीधे संबंधित बैंक खातों में भेजी जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार जो खाते आधार से लिंक हैं, इसमें पैसा तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाएगा. बाकी खातों में भी स्टेप वाइज तरीके से राशि भेजी जाएगी.
Published at : 24 Feb 2026 09:28 AM (IST)
Advertisement
