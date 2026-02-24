EPFO के 31 लाख निष्क्रिय PF खातों में जमा रकम होगी वापस, बिना आवेदन सीधे बैंक में आएगा पैसा

वहीं सरकार के अनुसार लगभग 6 लाख ऐसे खाते हैं, जिनमें 1000 रुपये या उससे कम राशि जमा है. इन खातों में जमा रकम बिना किसी आवेदन के सीधे संबंधित बैंक खातों में भेजी जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार जो खाते आधार से लिंक हैं, इसमें पैसा तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाएगा. बाकी खातों में भी स्टेप वाइज तरीके से राशि भेजी जाएगी.