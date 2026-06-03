सिनेमाघरों में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ और ह़ॉलीवुड की फिल्में मौजूद हैं. इनमें दृश्यम 3, चांद मेरा दिल, करुप्पु से लेकर पति पत्नी और वो दो, ऑबसेशन और धुरंधर 2 शामिल हैं, हालांकि इनमें से कुछ ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर पा रही हैं. ऐसे में चलिए यहां जान लेते बुधवार को कौन सी फिल्म कितना कलकेशन कर रही है.

दृश्यम 3 दूसरे बुधवार कितनी कर रही है कमाई?

मोहनलाल की दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में अच्छी कमाई की थी और दूसरे वीकेंड पर भी इसने अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन अब दूसरे हफ्ते के वीकडेज में इसका कलेक्शन कम होता जा रहा है.

बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दृश्यम 3 ने रिलीज के 14वें दिन दोपहर 2 बजे तक 0.20 करोड़ कमा लिए हैं.

वहीं इसकी दोपहर के शो की ऑक्यूपेंसी 9.2 फीसदी दर्ज की जा रही है.

दृश्यम 3 कलेक्शन ऑक्यूपेंसी दिन 14 0.20 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक 9.2% कुल कलेक्शन 100.65 करोड़

करुप्पु तीसरे बुधवार कितनी कर रही कमाई?

सूर्या और तृषा कृष्णन की करुप्पु भी दर्शकों को खूब पसंद आई है. हालांकि तीसरे हफ्ते में इसकी रफ्तार भी धीमी पड़ गई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक करुप्पु ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को दोपहर 2 बजे तक 34 लाख रुपये कमा लिए हैं.

इसकी दोपहर के शो की ऑक्यूपेंसी 14.0 फीसदी दर्ज की जा रही है.

करुप्पु कलेक्शन ऑक्यूपेंसी दिन 20 0.34 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक 14.0% कुल कलेक्शन 187.24 करोड़

‘चांद मेरा दिल’ दूससे बुधवार कितनी कर रही कमाई?

अनन्या पांडे और लक्ष्य की ‘चांद मेरा दिल’ ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया है. हालांकि दूसरे हफ्ते के वीकडेज में ये भी मंदी झेल रही है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे बुधवार को फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक 19 लाख कमाए हैं.

इसकी दोपहर के शो की ऑक्यूपेंसी 8.0% दर्ज की जा रही है.

चांद मेरा दिल कलेक्शन ऑक्यूपेंसी दिन 12 0.19 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक 8.0% कुल कलेक्शन 26.49 करोड़

भूत बंगला सातवें बुधवार कितनी कर रही कमाई?

अक्षय कुमार की भूत बंगला ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है. इस फिल्म को रिलीज हुए सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा हो चुका है फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. हालांकि इसका कलेक्शन अब काफी धीमा है.

सैकनिल्क के मुताबिक भूत बंगला ने रिलीज के 48वें दिन यानी 7वें बुधवार को दोपहर 2 बजे तक 12लाख रुपये कमा लिए हैं.

वहीं फिल्म की दोपहर 2 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 9.0 फीसदी है.

भूत बंगला कलेक्शन ऑक्यूपेंसी दिन 48 0.12 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक 9.0% कुल कलेक्शन 180. 57 करोड़

नोट: सभी आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं ये रात 10.30 के बाद अपडेट होंगे.