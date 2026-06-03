पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो

Viral Video: घरेलू हिंसा और मानसिक दबाव को लेकर अक्सर महिलाओं से जुड़े मामले चर्चा में रहते हैं, लेकिन कई बार आदमी भी घरों में ऐसी मारपीट और मानसिक परेशानी का शिकार होते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. वीडियो में एक महिला अपने पति के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि पीड़ित पति ने पहले भी कई बार पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई.

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग आदमी के खिलाफ होने वाली इस मारपीट को गंभीरता से लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग वीडियो की पूरी सच्चाई जानने की बात कह रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इस पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला गुस्से में अपने पति को कमरे के अंदर धकेलते हुए लाती है. इसके बाद वह उसे बेड पर पटक देती है और उसकी छाती पर बैठकर लगातार थप्पड़ मारने लगती है. पति खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है और चिल्लाता भी है, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं होता है.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि शोर सुनकर एक महिला और एक पुरुष कमरे में पहुंचते हैं. पुरुष की गोद में एक बच्चा भी दिखाई देता है, हालांकि दोनों वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन मारपीट रोकने के लिए कोई खास मदद करते नजर नहीं आते है. इसी दौरान महिला लगातार अपने पति को थप्पड़ मारती रहती है. कुछ सेकंड बाद वीडियो खत्म हो जाता है.

MP man shares secret video of wife assaulting him on bed. Filed multiple police complaints earlier, but no action🥲

pic.twitter.com/6KtQEhRkQe — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 2, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर रिएक्शन दिए हैं. कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर इसी तरह की घटना में आदमी महिला को मारता दिखाई देता तो शायद तुरंत कार्रवाई हो जाती. वहीं एक यूजर ने लिखा, अगर पति की जगह पत्नी होती तो मामला राष्ट्रीय बहस बन जाता. इसके अलावा दूसरे यूजर ने कहा, घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है. पीड़ित चाहे पुरुष हो या महिला, कानून को बराबरी से कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वीडियो का केवल एक हिस्सा सामने आया है और पूरी घटना की जानकारी के बिना सही या गलत बोलना सही नहीं है.

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