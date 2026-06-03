हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video : पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो

Viral Video : पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो

Viral Video : वीडियो में एक महिला अपने पति के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि पीड़ित पति ने पहले भी कई बार पुलिस से शिकायत की थी.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 03 Jun 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: घरेलू हिंसा और मानसिक दबाव को लेकर अक्सर महिलाओं से जुड़े मामले चर्चा में रहते हैं, लेकिन कई बार आदमी भी घरों में ऐसी मारपीट और मानसिक परेशानी का शिकार होते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. वीडियो में एक महिला अपने पति के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि पीड़ित पति ने पहले भी कई बार पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई.

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग आदमी के खिलाफ होने वाली इस मारपीट को गंभीरता से लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग वीडियो की पूरी सच्चाई जानने की बात कह रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इस पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला गुस्से में अपने पति को कमरे के अंदर धकेलते हुए लाती है. इसके बाद वह उसे बेड पर पटक देती है और उसकी छाती पर बैठकर लगातार थप्पड़ मारने लगती है. पति खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है और चिल्लाता भी है, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं होता है.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि शोर सुनकर एक महिला और एक पुरुष कमरे में पहुंचते हैं. पुरुष की गोद में एक बच्चा भी दिखाई देता है, हालांकि दोनों वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन मारपीट रोकने के लिए कोई खास मदद करते नजर नहीं आते है. इसी दौरान महिला लगातार अपने पति को थप्पड़ मारती रहती है. कुछ सेकंड बाद वीडियो खत्म हो जाता है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: आर्मी कैप्टन ने हेलीकॉप्टर के सामने घुटने पर बैठ किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, दिल जीत लेगा वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर रिएक्शन दिए हैं. कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर इसी तरह की घटना में आदमी महिला को मारता दिखाई देता तो शायद तुरंत कार्रवाई हो जाती. वहीं एक यूजर ने लिखा, अगर पति की जगह पत्नी होती तो मामला राष्ट्रीय बहस बन जाता. इसके अलावा दूसरे यूजर ने कहा, घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है. पीड़ित चाहे पुरुष हो या महिला, कानून को बराबरी से कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वीडियो का केवल एक हिस्सा सामने आया है और पूरी घटना की जानकारी के बिना सही या गलत बोलना सही नहीं है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: हाईवे पर गोद में बच्चे को लिए फंसी थी फैमिली, तूफान में फरिश्ता बनकर आया अजनबी; वीडियो वायरल

Published at : 03 Jun 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Domestic Violence TRENDING VIRAL VIDEO Husband Wife Fight Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video : पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: आर्मी कैप्टन ने हेलीकॉप्टर के सामने घुटने पर बैठ किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, दिल जीत लेगा वीडियो
आर्मी कैप्टन ने हेलीकॉप्टर के सामने घुटने पर बैठ किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, दिल जीत लेगा वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: हाईवे पर गोद में बच्चे को लिए फंसी थी फैमिली, तूफान में फरिश्ता बनकर आया अजनबी; वीडियो वायरल
हाईवे पर गोद में बच्चे को लिए फंसी थी फैमिली, तूफान में फरिश्ता बनकर आया अजनबी; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: भूसा खा लो... बंदे ने सच में खा लिया, रील बनाने के लिए कर दी हद पार; देखें वीडियो
भूसा खा लो... बंदे ने सच में खा लिया, रील बनाने के लिए कर दी हद पार; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में कुंती बनेंगी Toral Rasputra, बोलीं- ऐसा किरदार जिंदगी में एक बार मिलता है
Firing at Khan Sir Coaching Center: जहां खान सर के कोचिंग पर हुआ हमला वहां से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में अचानक आई बाढ़ में सब बह गया! | Jammu Kashmir | Weather News | IMD
Sansani | Crime News: खोड़ा थाने में 150 अपराधियों ने हाथ उठाकर मांगी माफी, योगी पुलिस का खौफ!
UP Police Action: मथुरा पुलिस का 'ऑन-स्पॉट' इंसाफ! | Vrindavan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC आज टूटेगी! रितब्रता बनर्जी, संदीपन साहा पहुंचे विधानसभा, तपस रॉय बोले- 'खेला होबे'
ममता बनर्जी की TMC आज टूटेगी! रितब्रता बनर्जी, संदीपन साहा पहुंचे विधानसभा, तपस रॉय बोले- 'खेला होबे'
बिहार
खान सर के कोचिंग पर हमले में हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!
खान सर के कोचिंग पर हमले में हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!
इंडिया
Karnataka CM Oath: 'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
स्पोर्ट्स
Explained: वैभव सूर्यवंशी पर रिसर्च स्टडी क्यों कर रहा IIM इंदौर? 15 साल की उम्र में 72 छक्कों का कमाल और माइंडसेट मैनेजमेंट की पूरी कहानी
वैभव सूर्यवंशी पर रिसर्च स्टडी क्यों कर रहा IIM इंदौर? 72 छक्कों और माइंडसेट मैनेजमेंट की कहानी
मूवी रिव्यू
Made in India A Titan Story Review: ये शानदार सीरीज आपको दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी बड़े कमाल तरीके से दिखाएगी 
मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी रिव्यू: ये सीरीज दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी कमाल तरीके से दिखाएगी
विश्व
'2 लाख से ज्यादा लोगों ने चुकाए 1,00,000 डॉलर', H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार का बड़ा अपडेट
'2 लाख से ज्यादा लोगों ने चुकाए 1,00,000 डॉलर', H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार का बड़ा अपडेट
फैशन
Indian Celebrity Weddings: सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल
सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल
एग्रीकल्चर
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget