इन्वर्टर बैटरी ड्रेन हो रही है जल्दी? ये 5 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुरानी बैटरी बदलने या नियमित सर्विस कराएं।

Inverter Battery Problem: गर्मी के मौसम में एक तरफ जहां तेज धूप और उमस की परेशानी होती है तो वहीं दूसरी कई जगहों पर बिजली कटौती भी बढ़ जाती है. ऐसे में घर में इन्वर्टर होने से बड़ी राहत मिलती है. लेकिन इसके साथ ही कई लोग अक्सर यहीं शिकायत करते है कि उनके इन्वर्टर की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है या उनका इन्वर्टर ज्यादा देर तक चल नहीं पाता. अगर आप भी इस समस्या से परेशान है और आपका भी इन्वर्टर जल्दी बैकअप छोड़ रहा है तो इसके पीछे कुछ आम गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं. आइए समझते है.

बैटरी डिस्चार्ज कारण और उपाय जानिए

1. तपती गर्मी का असर इन्वर्टर बैटरी पर भी पड़ता है. ज़्यादा तापमान बैटरी की उम्र और क्षमता दोनों घटा सकती है ऐसे में आप अपने इन्वर्टर को सीधी धूप वाली जगह से बचाए और बैटरी को ठंडी और हवादार जगह पर रखें. गर्मी और खराब वेंटिलेशन के कारण भी ये समस्या आ सकती है.

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2. दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बैटरी पे जरूरत से ज़्यादा लोड पड़ रहा हो. अगर एक साथ पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज और दूसरे भारी उपकरण चल रहे हैं तो बैटरी पर दबाव बढ़ जाता है. जरूरत से ज़्यादा उपकरण चलने से भी ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ये ध्यान में जरूर रखे की घर के कुल बिजली लोड के हिसाब से सही क्षमता वाला इन्वर्टर आप इस्तेमाल कर रहे है. केवल जरूरत के ही उपकरण चलाए.

3. एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी बैटरी ठीक तरह से चार्ज ही नहीं हो पा रही है. इस परेशानी से बचने के लिए इन्वर्टर की चार्जिंग व्यवस्था की जांच करे. बैटरी टर्मिनल साफ रखें और जरूरत पड़ने पर तकनीशियन से जांच करवाएं.

4. बैटरी चार्ज नहीं होने की वजह से भी ये सकता है अगर आपके घर में बार-बार बिजली जा रही है या कम वोल्टेज है या फिर खराब चार्जिंग सिस्टम है. इन कारणों से भी बैटरी पर असर पड़ता है.

5. स्टैंडबाय मोड में बिजली खर्च होता है मोबाइल चार्जर, टीवी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान स्टैंडबाय मोड में भी बैटरी पर असर डालते. डिवाईस बंद होने के बाद भी थोड़ी बिजली खपत करते रहते हैं. ध्यान रखने की बात ये है कि अगर आप किसी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनका प्लग निकालकर रखें.

हर चीज़ की एक तय उम्र होती है, उसी तरह बैटरी की भी एक सीमित लाइफ होती है. पुरानी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है और उसकी चार्ज रखने की क्षमता भी कम हो जाती है.अगर बैटरी बहुत पुरानी हो गई है, तो उसे बदल देना ही बेहतर विकल्प होता है.

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जरूरी टिप्स

घर में मौजूद उपकरणों की संख्या के हिसाब से सही क्षमता वाली बैटरी लगाएं.

समय-समय पर सर्विस जरूर करवाएं.

साथ ही कभी भी जरूरत से ज्यादा लोड न डालें.

ये कुछ छोटे बातों का ध्यान रख कर आप इन्वर्टर बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं और लंबे समय तक बेहतर बैकअप पा सकते हैं.