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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCyber Scam Alert: स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है? पहले जान लें साइबर ठगों का नया जाल, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Cyber Scam Alert: स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है? पहले जान लें साइबर ठगों का नया जाल, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Cyber Scam Alert: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को साइबर ठग नए-नए तरीकों से निशाना बना रहे हैं. अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 03 Jun 2026 12:35 PM (IST)
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Cyber Scam Alert: आज के डिजिटल दौर में साइबर अपराध काफी तेजी से बढ़ गया है. कभी गैस बुकिंग के नाम पर तो कभी फर्जी डिजिटल शादी का कार्ड भेजकर साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. दिन पर दिन अपराधी लोगों को ठगने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं.

ऐसे में अगर आप हाल फिलहाल में स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकती है. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), गृह मंत्रालय ने भी लोगों को इस तरह के ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम से सर्तक रहने की सलाह दी है.

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कैसे होता है यह स्कैम?

स्कैम की बात करें तो साइबर ठग Amazon और Flipkart जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट तैयार करते हैं और फिर लोगों को भारी डिस्काउंट का लालच देते हैं, जिसके बाद ग्राहक आकर्षित होकर इन वेबसाइट्स पर ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है. यहीं नहीं इसके अलावा कुछ मामलों में कैश ऑन डिलीवरी के दौरान QR कोड स्कैन करवाकर पैसे ठग लिए जाते हैं.

इसके साथ ही कई बार तो फेक EMI अप्रूवल कॉल करके OTP, UPI, PIN और CVV जैसी गोपनीय जानकारी मांगी जाती है. इतना ही नहीं, ऑर्डर फेल या रिफंड के नाम पर आने वाले SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से फोन में मैलवेयर आ सकता है, जिससे आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है.

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ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे रहें सुरक्षित?

  • हमेशा पेमेंट करने से पहले वेबसाइट का URL जरूर जांच लें.
  • कभी भी किसी के साथ OTP,CVV,UPI PIN या फिर बैंकिंग डिटेल शेयर न करें.
  • कभी भी किसी अनजान QR कोड को स्कैन न करें.
  • साथ ही अपने ऑर्डर की जानकारी सिर्फ आधिकारिक ऐप या फिर वेबसाइट से ही चेक करें.
  • ध्यान रहे जब भी शॉपिंग करें तो भरोसेमंद और वेरिफाइड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही खरीदारी करें.

स्कैम का शिकार हो जाएं तो क्या करें?

अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाली ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम का शिकार हो जाता है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. इसके लिए आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपॉर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं या फिर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. साइबर अपराध बचने के लिए सतर्क रहें और किसी भी अनजान लिंक,कॉल या फिर ऑफर पर बिल्कुल भरोसा न करें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Online Shopping Cybercrime Utility News Cyber Scam
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