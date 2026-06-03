Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ₹7,500 से अधिक मेंटेनेंस पर GST लगने से निवासियों की चिंता बढ़ सकती है।

Society Maintenance Charge: अगर आप किसी गेटेड कम्युनिटी या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. आने वाले टाइम में आपके महीने का मेंटेनेंस बिल बढ़ सकता है. दिल्ली-एनसीआर की कई हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंटेनेंस चार्ज की समीक्षा कर रही हैं. कुछ जगहों पर चार्ज बढ़ा दिया गया है, जबकि कई सोसाइटी जल्द ही नई दरें लागू करने की तैयारी में हैं.

क्यों बढ़ रहे हैं मेंटेनेंस चार्ज?

अगर चार्ज बढ़ने के कारण की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह कर्मचारियों की बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी है. हाल ही में हुए लेबर कोड संशोधनों के बाद सुरक्षा गार्ड, सफाईकर्मी, माली, इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर जैसे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है. हाउसिंग सोसाइटी रोजमर्रा के संचालन के लिए इन कर्मचारियों पर निर्भर रहती हैं. ऐसे में मजदूरी बढ़ने से सोसाइटी का खर्च भी बढ़ गया है. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) का कहना है कि बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा निवासियों से वसूलना जरूरी हो गया है.

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25 से 30 फीसदी तक बढ़ सकता है खर्च

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्ज में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे कई परिवारों का महीना खर्च लगभग 3 हजार रुपये तक बढ़ सकता है. हाउसिंग सोसाइटी केवल बढ़ी हुई सैलरी का ही सामना नहीं कर रही हैं. डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी उनका खर्च बढ़ा दिया है. बिजली कटौती के दौरान बैकअप जनरेटर चलाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है. इसके अलावा महंगाई और बढ़ते परिचालन खर्च भी सोसाइटी के बजट पर दबाव डाल रहे हैं.

खर्च कम करने के लिए क्या कर रही हैं सोसाइटी?

कई सोसाइटी लागत कम करने के लिए नए उपाय अपना रही हैं. इनमें LED लाइटिंग का इस्तेमाल, ऊर्जा बचाने वाले उपाय और साझा क्षेत्रों में सोलर पावर सिस्टम लगाने की योजना शामिल है. कुछ सोसाइटी रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर भी विचार कर रही हैं ताकि बिजली खर्च कम किया जा सके. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बढ़ी हुई मजदूरी की लागत की पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी.

हर सोसाइटी नहीं बढ़ा रही पूरा बोझ

कई हाउसिंग सोसाइटी तुरंत पूरा अतिरिक्त खर्च निवासियों पर नहीं डालना चाहती हैं. कुछ अपार्टमेंट एसोसिएशन बिजली की खपत कम करके और संचालन को ज्यादा कुशल बनाकर खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं. मेंटेनेंस चार्ज बढ़ने का असर GST पर भी पड़ सकता है.

वर्तमान नियमों के मुताबिक, अगर किसी फ्लैट का महीने का मेंटेनेंस चार्ज 7,500 रुपये तक है तो उस पर GST नहीं लगता, लेकिन अगर यह पैसे 7,500 रुपये से ज्यादा हो जाती है तो निवासियों को मेंटेनेंस चार्ज के साथ अतिरिक्त GST भी देना पड़ सकता है. ऐसे में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी लोगों के महीने खर्च को काफी बढ़ा सकती है.

निवासियों ने जताई चिंता

मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर कई सोसाइटी में निवासियों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि बढ़ी हुई फीस की गणना और खर्च के बारे में ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए. इसके साथ ही कई लोग चाहते हैं कि प्रबंधन समितियां स्पष्ट रूप से बताएं कि बढ़े हुए चार्ज का कितना हिस्सा मजदूरी और परिचालन खर्च बढ़ने की वजह से है.

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आगे भी बढ़ सकता है दबाव

एक्सपर्ट्स और निवासी संघों का मानना है कि आने वाले महीनों में मेंटेनेंस लागत पर दबाव बना रह सकता है. बढ़ी हुई मजदूरी, डीजल की कीमतें, बिजली दरों में वृद्धि और अन्य परिचालन खर्च हाउसिंग सोसाइटी के बजट को प्रभावित कर सकते हैं.