90 मिनट के मैच में एक के बाद एक लगे 25 गोल, भारतीय बेटियों ने सिंगापुर को रौंद रच डाला इतिहास  

भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा गया है. क्रिकेट हो बैडमिंटन हो या हॉकी हर खेल में भारत की बेटियों ने अपना परचम लहराया है. बात करें जूनियर महिला हॉकी टीम की तो उन्होंने अंडर-18 एशिया कप 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए सिंगापुर को 25-0 के रिकॉर्ड अंतर से रौंद दिया. यह मुकाबला पूल-ए का था. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शुरू से लेकर अंत तक मैच पर अपना दबदबा कायम रखा. ऐसी धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने पूल-ए में अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. यह अंडर-18 स्तर की सबसे बड़ी जीत बन चुकी है.

नम्मी गीताश्री 5 गोल दागकर बनी प्लेयर ऑफ द मैच

मैच में सबसे अच्छी भूमिका निभाने वाली खिलाड़ी नम्मी गीताश्री रही. उन्होंने अपने आक्रामक खेल से सिंगापुर के डिफेंस को पूरी तरह बिखरने पर मजबूर कर दिया. गीताश्री ने मैच में अपने बूते पर 5 शानदार गोल दागे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला. भारतीय टीम ने विपक्षी टीम को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया और मुकाबले के चारों क्वार्टर में लगातार अंतराल पर गोल दागकर सिंगापुर की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया.

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मैच में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा

अंडर-18 का यह मुकाबला 25-0 के साथ इतिहास में दर्ज हुआ. गीताश्री के अलावा भारत की दो और फारवर्ड खिलाड़ियों ने सिंगापुर के डिफेंस की धज्जियां उड़ा दीं. स्टार खिलाड़ी नूशिन नाज ने मैच में सबसे ज्यादा गोल दागे. उन्होंने 7 गोल (8वें, 13वें, 17वें, 18वें, 40वें, 52वें और 58वें मिनट में) दागकर विपक्षी टीम से संभलने का सारा मौका छीन लिया. वहीं, स्वीटी कुजूर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया. स्वीटी ने मैच के दूसरे ही मिनट में भारत का खाता खोला और कुल 4 शानदार गोल (दूसरे, 24वें, 38वें और 45वें मिनट में) अपने नाम किए. इन दोनों खिलाड़ियों कि जोड़ी ने जबरदस्त बल्लेबाजी की.

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दिया की हैट्रिक का कमाल

भारतीय टीम कि युवा खिलाड़ी दिया ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और 27वें, 32वें और 53वें मिनट में गोल दागकर अपनी शानदार हैट्रिक पूरी की. इस विशाल जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है और वे सेमीफाइनल के नॉकआउट मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं. ग्रुप स्टेज में अजेय रहने के बाद अब भारतीय टीम की नजरें इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर खिताब अपने नाम करने पर टिकी हैं. कोच ने टीम के इस प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि खिलाड़ी अपनी योजनाओं को मैदान पर बखूबी लागू कर रहे हैं, जो आगामी नॉकआउट मैचों के लिहाज से बेहद सकारात्मक संकेत है.