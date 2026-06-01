हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: 1 जून से बदल गया सोलर पैनल का नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

Solar Panel: 1 जून से बदल गया सोलर पैनल का नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

Solar Panel Rule Changer From 1 June: बढ़ते बिजली बिलों और गर्मी के मौसम में सोलर पैनल की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसी बीच सरकार ने 1 जून से सोलर सेक्टर से जुड़ा एक अहम नियम लागू कर दिया है.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 01 Jun 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सोलर सिस्टम की लागत में थोड़ी वृद्धि हो सकती है।

Solar Panel Rule Change From 1 June: आज से जून का महीना शुरु हो गया है और गर्मी भी अपने चरम पर है. बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, जिसके चलते लोग कूलर और एसी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं. ऐसे में बढ़ते बिजली बिलों के बीच सोलर पैनल लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. काफी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छतो पर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, ताकि बिजली के खर्च को कम किया जा सके. अब इसी बीच सरकार ने 1 जून से सोलर सेक्टर से जुड़ा एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसका असर सोलर पैनल की कीमत और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पर पड़ सकता है. 

क्या है नया नियम?

अगर बात करें नए नियम की तो सरकार ने सोलर उपकरणों के लिए लागू ALMM यानी (Approved List of Models and Manufacturers) नियम को और सख्त कर दिया है. पहले सिर्फ सोलर पैनल का सरकार की मंजूर लिस्ट में शामिल होना जरूरी था, लेकिन अब पैनल के अंदर उपयोग होने वाली सोलर सेल का भी एएलएमएम लिस्ट में होना अनिवार्य होगा. इसका साफ मतलब यही है कि अब केवल सोलर पैनल ही नहीं, बल्कि उसके अंदर लगने वाली सोलर सेल भी सरकार द्वारा मंजूर कंपनियों की होनी चाहिए.

ट्रेन के टॉयलेट में गिर गया मोबाइल? घबराएं नहीं, भूलकर भी न खींचें चेन, ऐसे मिलेगा वापस

1 जून से क्या बदलेगा?

बता दें कि 1 जून 2026 यानी आज सोमवार से सरकारी योजनाओं के तहत सिर्फ उन्हीं कंपनियों के सोलर पैनल और सोलर सेल लगाए जा सकेंगे, जिनका नाम एएलएमएम लिस्ट में शामिल है. सरकार का मानना है कि इससे देश में सोलर उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी. साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकेंगे. 

क्या सोलर पैनल लगवाना महंगा हो जाएगा?

नए नियम के कारण सोलर सिस्टम की लागत में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है. अनुमान के मुताबिक, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पर लगभग 3 हजार रुपये तक एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है. 

  • 1 किलोवाट सिस्टम: लगभग ₹3,000 अतिरिक्त खर्च
  • 2 किलोवाट सिस्टम: लगभग ₹6,000 अतिरिक्त खर्च
  • 3 किलोवाट सिस्टम: लगभग ₹9,000 अतिरिक्त खर्च

हालांकि, पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी, जिससे यूजर्स को राहत मिल सकती है.

सोलर पैनल लगवाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप भी अपने घर में सोलर पैनल लगवाने वाले हैं तो सबसे पहले अपनी बिजली खपत और बजट का आकलन करें. सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला न लें, बल्कि पैनल की गुणवत्ता, वारंटी और फ्यूचर की जरूरतों को भी ध्यान में रखें. 

मेट्रो में सफर के दौरान ईयरबड्स गिर जाए तो न करें ये गलती, जानें सही तरीका

क्यों अहम है यह बदलाव?

सरकार का कहना है कि नया नियम सोलर सेक्टर में गुणवत्ता बढ़ाने और मेक इन इंडिया को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. शुरुआती लागत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन लंबे टाइम में यह यूजर्स और देश दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Solar System Utility News PM Surya Ghar Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Solar Panel: 1 जून से बदल गया सोलर पैनल का नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
Solar Panel: 1 जून से बदल गया सोलर पैनल का नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
यूटिलिटी
Ethanol Stoves: LPG की छुट्टी? अब रसोई गैस नहीं, इथेनॉल स्टोव पर पकेगा खाना, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान
LPG की छुट्टी? अब रसोई गैस नहीं, इथेनॉल स्टोव पर पकेगा खाना, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान
यूटिलिटी
Insurance Claim: क्या शादी के बाद सरनेम बदलने से रुक सकता बीमा क्लेम! कंज्यूमर फोरम ने किया क्लियर
Insurance Claim: क्या शादी के बाद सरनेम बदलने से रुक सकता बीमा क्लेम! कंज्यूमर फोरम ने किया क्लियर
यूटिलिटी
Train News: ट्रेन के टॉयलेट में गिर गया मोबाइल? घबराएं नहीं, भूलकर भी न खींचें चेन, ऐसे मिलेगा वापस
Train News: ट्रेन के टॉयलेट में गिर गया मोबाइल? घबराएं नहीं, भूलकर भी न खींचें चेन, ऐसे मिलेगा वापस
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान से खरीदे गए थे 2 मोबाइल फोन, 4 साल तक रहे बंद... पहलगाम आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा
PAK से खरीदे गए थे 2 मोबाइल फोन, 4 साल तक रहे बंद... पहलगाम आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'छाती कूट रुदाली करने लगे...', असद के एनकाउंटर को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना
'छाती कूट रुदाली करने लगे...', असद के एनकाउंटर को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना
विश्व
'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई
'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई
क्रिकेट
7 Viral Moment Of IPL 2026: कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
बिजनेस
Share Market: शेयर बाजार में बड़ा बदलाव, 10 मिनट बढ़ा ट्रेडिंग का समय, फटाफट नोट करें नया मार्केट क्लोजिंग टाइम
Share Market: शेयर बाजार में बड़ा बदलाव, 10 मिनट बढ़ा ट्रेडिंग का समय, फटाफट नोट करें नया मार्केट क्लोजिंग टाइम
रिलेशनशिप
Divorce: शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
जनरल नॉलेज
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget