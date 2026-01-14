एक्सप्लोरर
कार में ब्लोअर चलाना पड़ सकता है खतरनाक, नजरअंदाज की ये बातें तो जा सकती है जान
Car Blower Tips: सर्दियों में कार के अंदर ब्लोअर चलाना आरामदेह लगता है. लेकिन बंद गाड़ी में यह जानलेवा भी हो सकता है. जान लीजिए क्या हैं इसके खतरे और बचाव के तरीके.
आज के समय में पर्सनल कार लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है. ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या लंबा सफर, कार सफर को आसान बना देती है. सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग कार के अंदर ब्लोअर चलाते हैं.
