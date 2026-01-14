कार में ब्लोअर चलाना पड़ सकता है खतरनाक, नजरअंदाज की ये बातें तो जा सकती है जान

बहुत कम लोगों को पता होता है कि कार के अंदर ब्लोअर का गलत इस्तेमाल गंभीर खतरा बन सकता है. कई मामलों में देखा गया है कि बंद कार में लंबे समय तक ब्लोअर चलाने से लोगों को घुटन, चक्कर और बेहोशी तक की शिकायत हुई है.