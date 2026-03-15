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बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
Bharat Gas Number: अगर भारत गैस का सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. कंपनी ने ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन और आईवीआर नंबर जारी किए हैं. जिनसे सिलेंडर बुक की जा सकती है.
इन दिनों LPG गैस सिलेंडर को लेकर देश में माहौल थोड़ा गर्म बना हुआ है. कहीं कीमतों की चर्चा है तो कहीं सप्लाई और बुकिंग को लेकर लोगों की परेशानी सामने आ रही है. कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि उनका सिलेंडर समय पर बुक नहीं हो पा रहा या सिस्टम बार बार एरर दिखा देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Tags :Utility News Bharat Gas LPG Cylinder
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion