बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर

एलपीजी सिलेंडर को लेकर भारत गैस के कई उपभोक्ता इन दिनों यही समस्या झेल रहे हैं. कई बार ऐप या वेबसाइट से बुकिंग करने की कोशिश करने पर भी सिलेंडर बुक नहीं हो पाता. ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब क्या किया जाए. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. इसके लिए कुछ आसान तरीके मौजूद हैं.