हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद हो जानी चाहिए डिलीवरी, जान लें सरकार का नियम?

LPG सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद हो जानी चाहिए डिलीवरी, जान लें सरकार का नियम?

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नॉर्मल कंडीशन में सिलेंडर की बुकिंग के 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में मांग बढ़ने या तकनीकी दिक्कतों के कारण थोड़ी देरी हो सकती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 Mar 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण एलपीजी गैस को लेकर देश भर में हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. कई लोगों का कहना है कि वह पिछले कुछ समय से कई दिनों से गैस भरवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कई जगह पर स्टॉक ही खत्म बताया जा रहा है. वहीं कई जगहों पर उपभोक्ताओं ने देरी से डिलीवरी और लंबित बुकिंग की शिकायत भी की है. ऐसे माहौल में केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को घबराकर एक्स्ट्रा बुकिंग करने की जरूरत नहीं है.

सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में कई उपभोक्ताओं ने जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने शुरू कर दिए हैं, जिससे सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है. इस स्थिति को नियंत्रित करने और गैस की आपूर्ति सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए बुकिंग अंतराल और डिलीवरी प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एलपीजी सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद डिलीवरी हो जानी चाहिए और इसे लेकर सरकार के नियम क्या है.

ये भी पढ़ें-खो गया है वोटर आइडी कार्ड तो कैसे डाल सकते हैं वोट, कौन से डॉक्यूमेंट हैं मान्य?

बुकिंग के बीच तय किया गया अंतराल

नए नियमों के अनुसार, अब एक सिलेंडर मिलने के तुरंत बाद दूसरा सिलेंडर बुक नहीं किया जा सकेगा. सरकार ने बुकिंग के बीच न्यूनतम समय तय कर दिया है. शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को पिछले सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के बाद कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा. तभी अगला सिलेंडर बुक किया जाएगा. वहीं ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में यह अवधि और ज्यादा रखी गई है. ऐसे क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 45 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक करने की अनुमति होगी. सरकार का कहना है कि इससे एक ही परिवार की ओर से बार-बार बुकिंग कर गैस जमा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और सप्लाई सभी उपभोक्ताओं तक सही तरीके से पहुंच सकेगी.

बुकिंग के बाद कितने दिन में मिलना चाहिए सिलेंडर?

सरकारी अधिकारियों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में सिलेंडर की बुकिंग के बाद 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए. हालांकि कुछ क्षेत्रों में मांग बढ़ने या तकनीकी दिक्कतों के कारण थोड़ी देरी हो सकती है. वहीं पिछले कुछ दिनों में कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि सिलेंडर की डिलीवरी में कम से एक सप्ताह तक का समय लग रहा है या बुकिंग लंबित दिखाई दे रही है. इसे लेकर अधिकारों का कहना है कि अचानक बढ़ी बुकिंग और सर्वर पर ज्यादा दबाव की वजह से कुछ जगह पर ऐसी कंडीशन बनी है, जिसे धीरे-धीरे सामान्य किया जा रहा है.

डिलीवरी के समय अब ओटीपी भी जरूरी

गैस वितरण व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए डिलीवरी प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है और ज्यादातर क्षेत्रों में गैस सिलेंडर डिलीवरी के समय ओटीपी आधारित सत्यापन लागू किया गया है. इस प्रक्रिया में जब डिलीवरी कर्मी सिलेंडर लेकर उपभोक्ताओं के घर पहुंचेगा, तब रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. उपभोक्ताओं को वह ओटीपी डिलीवरी कर्मी को बताना होगा, इसके बाद ही सिस्टम में डिलीवरी पूरी मानी जाएगी. बिना ओटीपी के सिलेंडर के डिलीवरी दर्ज नहीं की जाएगी. अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था गलत डिलीवरी, फर्जी एंट्री और वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए लागू की गई है.

ये भी पढ़ें-खरीदने जा रहे हैं इंफ्रारेड चूल्हा, जानें कितने वॉट का लेना रहेगा सही?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 16 Mar 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Delivery Rules LPG Booking Delivery Time Gas Cylinder Delivery After Booking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद हो जानी चाहिए डिलीवरी, जान लें सरकार का नियम?
LPG सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद हो जानी चाहिए डिलीवरी, जान लें सरकार का नियम?
यूटिलिटी
क्या है यूपी सरकार की 'बीसी सखी' योजना, इसमें महिलाओं की कैसे होती है कमाई?
क्या है यूपी सरकार की 'बीसी सखी' योजना, इसमें महिलाओं की कैसे होती है कमाई?
यूटिलिटी
इस चीज के बिना रुक सकती है सिलेंडर की डिलीवरी, LPG संकट के बीच सरकार ने बदला नियम
इस चीज के बिना रुक सकती है सिलेंडर की डिलीवरी, LPG संकट के बीच सरकार ने बदला नियम
यूटिलिटी
इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel-Iran War Live: एक घंटे में LPG लेकर भारत पहुंचेगा 'शिवालिक', इजरायल ने खामेनेई के प्लेन पर दागा रॉकेट
LIVE: एक घंटे में LPG लेकर भारत पहुंचेगा 'शिवालिक', इजरायल ने खामेनेई के प्लेन पर दागा रॉकेट
हरियाणा
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: INLD के दो विधायकों ने लिया बड़ा फैसला, बदल गया जीत का आंकड़ा
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: INLD के दो विधायकों ने लिया बड़ा फैसला, बदल गया जीत का आंकड़ा
विश्व
ईरान वॉर ने खोल दी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी! UN का बड़ा अलर्ट - ऑयल-गैस पर ज़्यादा भरोसा बन रहा खतरा
ईरान वॉर ने खोल दी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी! UN का बड़ा अलर्ट - ऑयल-गैस पर ज़्यादा भरोसा बन रहा खतरा
स्पोर्ट्स
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
विश्व
सुप्रीम लीडर मुज्तबा कहां? इजरायल ईरान में खोज रहा, क्या वो रूस में मौजूद, पुतिन ने ट्रंप संग कर दिया खेल?
सुप्रीम लीडर मुज्तबा कहां? इजरायल ईरान में खोज रहा, क्या वो रूस में मौजूद, पुतिन ने ट्रंप संग कर दिया खेल?
यूटिलिटी
क्या है यूपी सरकार की 'बीसी सखी' योजना, इसमें महिलाओं की कैसे होती है कमाई?
क्या है यूपी सरकार की 'बीसी सखी' योजना, इसमें महिलाओं की कैसे होती है कमाई?
हेल्थ
First Aid For Food Choking: रसगुल्ला खाने से हुई मौत, जानें सांस की नली में फंस जाए खाना तो तुरंत क्या करें?
रसगुल्ला खाने से हुई मौत, जानें सांस की नली में फंस जाए खाना तो तुरंत क्या करें?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget