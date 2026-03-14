किन किसानों को मिलता है किसान सम्मान निधि का पैसा, जानें योजना के नियम?

इस योजना की 22वीं किस्त कल यानी 13 मार्च को जारी की गई. इस बार भी देश के कई करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला. सरकार हर चार महीने में 2000 रुपये की किस्त भेजती है. पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचता है. जिससे बीच में किसी तरह की कटौती या दिक्कत नहीं होती.