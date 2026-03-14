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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकिन किसानों को मिलता है किसान सम्मान निधि का पैसा, जानें योजना के नियम?

किन किसानों को मिलता है किसान सम्मान निधि का पैसा, जानें योजना के नियम?

PM Kisan Yojana Eligibility: हर किसान को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलता. सरकार ने इसके लिए कुछ तय नियम बनाए हैं. जानिए किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है और किन लोगों को नहीं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 14 Mar 2026 12:49 PM (IST)
PM Kisan Yojana Eligibility: हर किसान को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलता. सरकार ने इसके लिए कुछ तय नियम बनाए हैं. जानिए किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है और किन लोगों को नहीं.

देश में कई करोड़ किसान रहते हैं. इन्हीं किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 6000 रुपये दिए जाते हैं. यह पैसा तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है.

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इस योजना की 22वीं किस्त कल यानी 13 मार्च को जारी की गई. इस बार भी देश के कई करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला. सरकार हर चार महीने में 2000 रुपये की किस्त भेजती है. पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचता है. जिससे बीच में किसी तरह की कटौती या दिक्कत नहीं होती.
इस योजना की 22वीं किस्त कल यानी 13 मार्च को जारी की गई. इस बार भी देश के कई करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला. सरकार हर चार महीने में 2000 रुपये की किस्त भेजती है. पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचता है. जिससे बीच में किसी तरह की कटौती या दिक्कत नहीं होती.
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लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर इस योजना का फायदा किन किसानों को मिलता है. नियमों के मुताबिक छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम पर खेती की जमीन दर्ज है. वह इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं. जमीन का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में होना जरूरी होता है.
लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर इस योजना का फायदा किन किसानों को मिलता है. नियमों के मुताबिक छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम पर खेती की जमीन दर्ज है. वह इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं. जमीन का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में होना जरूरी होता है.
Published at : 14 Mar 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News

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