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किन किसानों को मिलता है किसान सम्मान निधि का पैसा, जानें योजना के नियम?
PM Kisan Yojana Eligibility: हर किसान को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलता. सरकार ने इसके लिए कुछ तय नियम बनाए हैं. जानिए किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है और किन लोगों को नहीं.
देश में कई करोड़ किसान रहते हैं. इन्हीं किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 6000 रुपये दिए जाते हैं. यह पैसा तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है.
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Published at : 14 Mar 2026 12:49 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion