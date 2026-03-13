किसानों के खाते में आज आएंगे 2000 रुपये, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो घर बैठे ही अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. वहां Farmers Corner सेक्शन में जाकर Know Your Status विकल्प पर क्लिक करना होता है. जिसके बाद जरूरी जानकारी भरकर स्टेटस देखा जा सकता है.