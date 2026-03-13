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किसानों के खाते में आज आएंगे 2000 रुपये, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम
PM Kisan Yojana Status Check: आज किसानों के लिए अच्छी खबर है. सरकारी योजना की अगली किस्त जारी की जा रही है. लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं. जान लें प्रोसेस.
कई दिनों से इंतजार कर रहे किसानों के लिए आज राहत भरी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी होने वाली है. जिन किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है. उनके बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. इससे करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद मिलने वाली है.
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Published at : 13 Mar 2026 11:54 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion