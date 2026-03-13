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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकिसानों के खाते में आज आएंगे 2000 रुपये, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

किसानों के खाते में आज आएंगे 2000 रुपये, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

PM Kisan Yojana Status Check: आज किसानों के लिए अच्छी खबर है. सरकारी योजना की अगली किस्त जारी की जा रही है. लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं. जान लें प्रोसेस.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 13 Mar 2026 12:35 PM (IST)
PM Kisan Yojana Status Check: आज किसानों के लिए अच्छी खबर है. सरकारी योजना की अगली किस्त जारी की जा रही है. लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं. जान लें प्रोसेस.

कई दिनों से इंतजार कर रहे किसानों के लिए आज राहत भरी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी होने वाली है. जिन किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है. उनके बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. इससे करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद मिलने वाली है.

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सरकार की ओर से इस बार भी किसानों के खातों में 2000 रुपये की किस्त भेजी जा रही है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में पहुंचती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के गुवाहाटी से एक क्लिक के जरिए यह रकम किसानों के खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं.
सरकार की ओर से इस बार भी किसानों के खातों में 2000 रुपये की किस्त भेजी जा रही है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में पहुंचती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के गुवाहाटी से एक क्लिक के जरिए यह रकम किसानों के खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं.
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अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो घर बैठे ही अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. वहां Farmers Corner सेक्शन में जाकर Know Your Status विकल्प पर क्लिक करना होता है. जिसके बाद जरूरी जानकारी भरकर स्टेटस देखा जा सकता है.
अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो घर बैठे ही अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. वहां Farmers Corner सेक्शन में जाकर Know Your Status विकल्प पर क्लिक करना होता है. जिसके बाद जरूरी जानकारी भरकर स्टेटस देखा जा सकता है.
Published at : 13 Mar 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Utility News PM Kisan Yojana Update

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