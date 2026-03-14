इंडक्शन चूल्हे से कितना अलग होता है इंफ्रारेड कुकटॉप, गैस संकट के बीच आएगा काम

काफी लोग इंडक्शन और इंफ्रारेड चूल्हे को एक जैसा समझ लेते हैं. जबकि दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है. इंडक्शन चूल्हा सीधे बर्तन के धातु वाले बेस को गर्म करता है. वहीं इंफ्रारेड कुकटॉप में खास तरह की लाइट और रेडिएशन से गर्मी पैदा होती है. जो बर्तन तक पहुंचती है और खाना पकाती है.