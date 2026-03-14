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इंडक्शन चूल्हे से कितना अलग होता है इंफ्रारेड कुकटॉप, गैस संकट के बीच आएगा काम
Infrared Cooktop: गैस की दिक्कत के बीच लोग दूसरे कुकिंग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. इंडक्शन के साथ अब इंफ्रारेड कुकटॉप भी चर्चा में है. जान लें कैसे काम करता है इंफ्रारेड कुकटॉप.
देश भर में गैस सिलेंडर को लेकर चर्चा बढ़ने के बाद कई लोग अब बिजली से चलने वाले कुकिंग ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं. इसी वजह से इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक बढ़ गई है. कई जगहों पर ये आसानी से मिल भी नहीं रहे. ऐसे में एक और ऑप्शन है जिसे इंफ्रारेड कुकटॉप कहा जाता है.
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Published at : 14 Mar 2026 06:57 AM (IST)
Tags :Utility News LPG Gas Infrared Cooktop
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion