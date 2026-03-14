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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकॉल पर बुक न हो सिलेंडर तो करें ये काम, जान लें जरूरत की बात

कॉल पर बुक न हो सिलेंडर तो करें ये काम, जान लें जरूरत की बात

कॉल के जरिए बुकिंग नहीं हो पा रही है तो व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक कराया जा सकता है. इसके लिए ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से संबंधित गैस कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Mar 2026 08:38 AM (IST)
कॉल के जरिए बुकिंग नहीं हो पा रही है तो व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक कराया जा सकता है. इसके लिए ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से संबंधित गैस कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चैन पर पड़ रहे असर के बीच देश में एलपीजी गैस को लेकर लोग को की चिंता बढ़ गई है. कई जगह पर लोग एहतियात के तौर पर गैस सिलेंडर की बुकिंग करने लगे हैं. इसका असर यह हुआ है कि गैस एजेंसियों के फोन नंबर लगातार व्यस्त रहने लगे और कई लोगों को कॉल के जरिए सिलेंडर बुक करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई जगह पर लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन में भी खड़े दिखाई दे रहे हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेंडर बुक करने के लिए फोन कॉल ही एकमात्र तरीका नहीं है. अगर कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो कुछ दूसरे आसान तरीके से भी आप घर बैठे मिनटों में गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं.

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अगर कॉल के जरिए बुकिंग नहीं हो पा रही है तो व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक कराया जा सकता है. इसके लिए ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से संबंधित गैस कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं.
अगर कॉल के जरिए बुकिंग नहीं हो पा रही है तो व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक कराया जा सकता है. इसके लिए ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से संबंधित गैस कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं.
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इंडेन के ग्राहक पर 7588888824 नंबर पर REFILL लिखकर मैसेज कर सकते हैं. वहीं एचपी गैस के ग्राहक 9222201122 नंबर पर  Hi या Book लिखकर मैसेज कर सकते हैं.  इसके अलावा भारत गैस के ग्राहक 1800224344 नंबर पर  Hi या Book लिखकर बुकिंग कर सकते हैं.
इंडेन के ग्राहक पर 7588888824 नंबर पर REFILL लिखकर मैसेज कर सकते हैं. वहीं एचपी गैस के ग्राहक 9222201122 नंबर पर  Hi या Book लिखकर मैसेज कर सकते हैं.  इसके अलावा भारत गैस के ग्राहक 1800224344 नंबर पर  Hi या Book लिखकर बुकिंग कर सकते हैं.
Published at : 14 Mar 2026 08:38 AM (IST)
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