एक्सप्लोरर
कॉल पर बुक न हो सिलेंडर तो करें ये काम, जान लें जरूरत की बात
कॉल के जरिए बुकिंग नहीं हो पा रही है तो व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक कराया जा सकता है. इसके लिए ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से संबंधित गैस कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चैन पर पड़ रहे असर के बीच देश में एलपीजी गैस को लेकर लोग को की चिंता बढ़ गई है. कई जगह पर लोग एहतियात के तौर पर गैस सिलेंडर की बुकिंग करने लगे हैं. इसका असर यह हुआ है कि गैस एजेंसियों के फोन नंबर लगातार व्यस्त रहने लगे और कई लोगों को कॉल के जरिए सिलेंडर बुक करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई जगह पर लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन में भी खड़े दिखाई दे रहे हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेंडर बुक करने के लिए फोन कॉल ही एकमात्र तरीका नहीं है. अगर कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो कुछ दूसरे आसान तरीके से भी आप घर बैठे मिनटों में गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं.
1/7
2/7
Published at : 14 Mar 2026 08:38 AM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
25 दिन बाद भी बुक न हो सिलेंडर तो कहां करें शिकायत, नोट कर लें सभी एजेंसियों ये नंबर
यूटिलिटी
6 Photos
ग्रुप या फैमिली के साथ कर रहे सफर तो तुरंत पढ़ लें ये नियम, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
यूपी के यात्रियों को झटका, रेलवे ने कई ट्रेनें कीं कैंसिल, सफर से पहले चेक करें पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
25 दिन या 45 दिन...कितने दिन बाद बुक हो रहा LPG गैस सिलेंडर, क्या है सरकार का नया नियम?
यूटिलिटी
गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान
यूटिलिटी
घर पर कितने गैस सिलेंडर भरवा कर रख सकते हैं आप, जमाखोरी पर कितनी मिलती है सजा?
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion