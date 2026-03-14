कॉल पर बुक न हो सिलेंडर तो करें ये काम, जान लें जरूरत की बात

इंडेन के ग्राहक पर 7588888824 नंबर पर REFILL लिखकर मैसेज कर सकते हैं. वहीं एचपी गैस के ग्राहक 9222201122 नंबर पर Hi या Book लिखकर मैसेज कर सकते हैं. इसके अलावा भारत गैस के ग्राहक 1800224344 नंबर पर Hi या Book लिखकर बुकिंग कर सकते हैं.