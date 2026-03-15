पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

आज के समय में मेडिकल खर्च काफी बढ़ चुका है. छोटे इलाज से लेकर बड़ी सर्जरी तक में हजारों से लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. ऐसे में यह योजना लोगों के लिए काफी राहत लेकर आई है. खास बात यह है कि इस योजना में इनकम, नौकरी या सोशल स्टेटस जैसी कोई शर्त नहीं रखी गई है. यानी पंजाब का सभी निवासी इसका फायदा ले सकता है.