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पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
Punjab Sehat Card Documents: पंजाब में सेहत कार्ड बनवाने की प्रोसेस काफी आसान रखी गई है. इस कार्ड के जरिए अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलता है. इन जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन.
पंजाब सरकार ने लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है. बीमारी के समय सबसे बड़ी चिंता इलाज के खर्च की होती है और कई बार इसी वजह से लोग सही इलाज नहीं करा पाते. इसी परेशानी को कम करने के लिए यह योजना लाई गई है. इसके तहत राज्य के परिवारों को सालाना रुपये 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल सकता है.
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Published at : 15 Mar 2026 12:13 PM (IST)
Tags :Insurance Scheme Utility News PUNJAB
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion