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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीपंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

Punjab Sehat Card Documents: पंजाब में सेहत कार्ड बनवाने की प्रोसेस काफी आसान रखी गई है. इस कार्ड के जरिए अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलता है. इन जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 15 Mar 2026 12:13 PM (IST)
Punjab Sehat Card Documents: पंजाब में सेहत कार्ड बनवाने की प्रोसेस काफी आसान रखी गई है. इस कार्ड के जरिए अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलता है. इन जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन.

पंजाब सरकार ने लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है. बीमारी के समय सबसे बड़ी चिंता इलाज के खर्च की होती है और कई बार इसी वजह से लोग सही इलाज नहीं करा पाते. इसी परेशानी को कम करने के लिए यह योजना लाई गई है. इसके तहत राज्य के परिवारों को सालाना रुपये 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल सकता है.

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आज के समय में मेडिकल खर्च काफी बढ़ चुका है. छोटे इलाज से लेकर बड़ी सर्जरी तक में हजारों से लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. ऐसे में यह योजना लोगों के लिए काफी राहत लेकर आई है. खास बात यह है कि इस योजना में इनकम, नौकरी या सोशल स्टेटस जैसी कोई शर्त नहीं रखी गई है. यानी पंजाब का सभी निवासी इसका फायदा ले सकता है.
आज के समय में मेडिकल खर्च काफी बढ़ चुका है. छोटे इलाज से लेकर बड़ी सर्जरी तक में हजारों से लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. ऐसे में यह योजना लोगों के लिए काफी राहत लेकर आई है. खास बात यह है कि इस योजना में इनकम, नौकरी या सोशल स्टेटस जैसी कोई शर्त नहीं रखी गई है. यानी पंजाब का सभी निवासी इसका फायदा ले सकता है.
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अगर आप भी पंजाब में रहते हैं और सेहत कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने होते हैं. तो साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि आवेदन कैसे किया जाता है और कार्ड मिलने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. चलिए आसान भाषा में पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं.
अगर आप भी पंजाब में रहते हैं और सेहत कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने होते हैं. तो साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि आवेदन कैसे किया जाता है और कार्ड मिलने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. चलिए आसान भाषा में पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं.
Published at : 15 Mar 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Insurance Scheme Utility News PUNJAB

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