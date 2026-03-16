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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारक्या BJP का CM आपको स्वीकार होगा? जेल से वोट देने आए अनंत सिंह ने दिया ऐसा जवाब

क्या BJP का CM आपको स्वीकार होगा? जेल से वोट देने आए अनंत सिंह ने दिया ऐसा जवाब

Anant Singh News: मोकामा विधायक अनंत सिंह ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार का अगली सीएम कौन होगा, इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे.

By : सनातन कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 10:12 PM (IST)
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मोकामा से जेडीयू के विधायक और 'छोटे सरकार' के नाम से मशहूर अनंत सिंह सोमवार (16 मार्च) को जेल से राज्यसभा चुनाव में वोट करने के लिए विधानसभा पहुंचे. वो पुलिस की सुरक्षा में विधानसभा पहुंचे और ऐलान किया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे. दरअसल, नीतीश कुमार के सीएम नहीं रहने के चलते उन्होंने ये घोषणा की. जब उनसे सवाल किया गया कि क्या बीजेपी का सीएम उनको स्वीकर होगा तो उन्होंने कहा कि उन्हें सब स्वीकार होगा.

'कोई उदास नहीं है, हम आ रहे हैं'

विधानसभा परिसर में मीडिया ने अनंत सिंह को घेर लिया. उनसे पूछा गया कि अपने समर्थक उदास हैं, इस पर उन्होंने कहा, "कोई उदास नहीं है, हम आ रहे हैं." जब ये पूछा गया कि आप जेल से बाहर कब आएंगे, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "एक से दो महीने के भीतर."

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निशांत कुमार को लेकर क्या बोले अनंत सिंह?

नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन होगा, इस पर अनंत सिंह ने कहा, "ये हम नहीं जानते हैं, ये सब नीतीश कुमार ही तय करेंगे." निशांत कुमार को सीएम बनाने को लेकर उन्होंने कहा, "हमारा आशीर्वाद है. हम तो बहुत पहले बोले."

अनंत सिंह की जगह आगे कौन लड़ेगा चुनाव?

अनंत सिंह ने घोषणा की कि उनकी जगह अब उनके बच्चे चुनाव लड़ेंगे.  अनंत सिंह की इस घोषणा के कई मायने निकाले जा रहे हैं. अनंत सिंह पहले भी कह चुके थे कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वे सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेंगे. पत्रकारों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, वे जहां जाना चाहेंगे, जाएंगे."

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पांचवीं सीट को लेकर गहमागहमी

अदालत द्वारा अनंत सिंह को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की इजाजत दी गई थी. इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनंत सिंह वोट डालने विधानसभा पहुंचे थे. राज्यसभा चुनाव में पांचवीं सीट को लेकर गहमागहमी बनी हुई है. 

आंकड़ों के अनुसार एनडीए के लिए चार सीट पर जीत तय है, लेकिन पांचवीं सीट को लेकर अन्य विधायकों की जरूरत है. इसी तरह महागठबंधन के एक प्रत्याशी के लिए उसे अन्य दलों के विधायकों की जरूरत है. एआईएमआईएम ने महागठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की है.

Input By : IANS

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 16 Mar 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS Rajya Sabha Election 2026
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