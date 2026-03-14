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खाना बनाते वक्त जरूर फॉलो करें ये टिप्स, 45 से 60 दिन चलेगा आपका LPG सिलेंडर
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण गैस की दिक्कत बढ़ गई है. बड़े शहरों में कई होटल बंद हो रहे हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है.
आजकल LPG गैस की आपूर्ति पर कई जगह असर पड़ रहा है. अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण गैस की दिक्कत बढ़ गई है. बड़े शहरों में कई होटल बंद हो रहे हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही. इसके अलावा कुछ राज्यों में कमर्शियल गैस पर रोक लग गई है. घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल का समय भी अब 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. इसका मतलब है कि सिलेंडर जल्दी खत्म होने पर भी 25 दिन से पहले नए सिलेंडर के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेंडर लंबे समय तक चले और खाना बनाने का खर्च भी कम हो, तो रसोई में कुछ आदतें बदलना बहुत मददगार साबित हो सकता है. तो आइए आसान टिप्स जानते हैं जिससे आपका LPG सिलेंडर 45 से 60 दिन चलेगा.
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Published at : 14 Mar 2026 03:27 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion