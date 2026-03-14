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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीखाना बनाते वक्त जरूर फॉलो करें ये टिप्स, 45 से 60 दिन चलेगा आपका LPG सिलेंडर

खाना बनाते वक्त जरूर फॉलो करें ये टिप्स, 45 से 60 दिन चलेगा आपका LPG सिलेंडर

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण गैस की दिक्कत बढ़ गई है. बड़े शहरों में कई होटल बंद हो रहे हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Mar 2026 03:27 PM (IST)
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण गैस की दिक्कत बढ़ गई है. बड़े शहरों में कई होटल बंद हो रहे हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है.

आजकल LPG गैस की आपूर्ति पर कई जगह असर पड़ रहा है. अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण गैस की दिक्कत बढ़ गई है. बड़े शहरों में कई होटल बंद हो रहे हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही. इसके अलावा कुछ राज्यों में कमर्शियल गैस पर रोक लग गई है. घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल का समय भी अब 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. इसका मतलब है कि सिलेंडर जल्दी खत्म होने पर भी 25 दिन से पहले नए सिलेंडर के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेंडर लंबे समय तक चले और खाना बनाने का खर्च भी कम हो, तो रसोई में कुछ आदतें बदलना बहुत मददगार साबित हो सकता है. तो आइए आसान टिप्स जानते हैं जिससे आपका LPG सिलेंडर 45 से 60 दिन चलेगा.

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अक्सर लोग सोचते हैं कि तेज आंच पर खाना जल्दी पक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तेज आंच पर खाना जल्दी जल सकता है और गैस की खपत भी ज्यादा होती है. इसलिए दाल, सब्जी, चावल या अन्य सामान्य खाना मीडियम आंच पर पकाना बेहतर है, इससे खाना सही से पकता है और गैस की बचत भी होती है.
अक्सर लोग सोचते हैं कि तेज आंच पर खाना जल्दी पक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तेज आंच पर खाना जल्दी जल सकता है और गैस की खपत भी ज्यादा होती है. इसलिए दाल, सब्जी, चावल या अन्य सामान्य खाना मीडियम आंच पर पकाना बेहतर है, इससे खाना सही से पकता है और गैस की बचत भी होती है.
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प्रेशर कुकर गैस बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. कुकर में भाप बर्तन के अंदर रहती है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है. दाल, चावल, सब्जी या राजमा जैसी चीजें प्रेशर कुकर में बनाने से समय भी कम लगता है और गैस की खपत भी कम होती है. PCRA (Petroleum Conservation Research Association) के अनुसार प्रेशर कुकर से दाल, चावल और सब्जियों में 20 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक फ्यूल बचाया जा सकता है.
प्रेशर कुकर गैस बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. कुकर में भाप बर्तन के अंदर रहती है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है. दाल, चावल, सब्जी या राजमा जैसी चीजें प्रेशर कुकर में बनाने से समय भी कम लगता है और गैस की खपत भी कम होती है. PCRA (Petroleum Conservation Research Association) के अनुसार प्रेशर कुकर से दाल, चावल और सब्जियों में 20 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक फ्यूल बचाया जा सकता है.
Published at : 14 Mar 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Gas Saving Tips LPG Cylinder Savings Cooking Gas Tips Kitchen Gas Hacks

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प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
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