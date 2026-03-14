खाना बनाते वक्त जरूर फॉलो करें ये टिप्स, 45 से 60 दिन चलेगा आपका LPG सिलेंडर

प्रेशर कुकर गैस बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. कुकर में भाप बर्तन के अंदर रहती है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है. दाल, चावल, सब्जी या राजमा जैसी चीजें प्रेशर कुकर में बनाने से समय भी कम लगता है और गैस की खपत भी कम होती है. PCRA (Petroleum Conservation Research Association) के अनुसार प्रेशर कुकर से दाल, चावल और सब्जियों में 20 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक फ्यूल बचाया जा सकता है.