हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकैसे ले सकते हैं PNG कनेक्शन, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

कैसे ले सकते हैं PNG कनेक्शन, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच कई शहरों में LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई में परेशानी आई और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं. लेकिन जिन घरों में PNG का कनेक्शन है, उन्हें परेशानी नहीं हुई.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Mar 2026 06:12 PM (IST)
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच कई शहरों में LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई में परेशानी आई और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं. लेकिन जिन घरों में PNG का कनेक्शन है, उन्हें परेशानी नहीं हुई.

दुनिया के कई देशों के बीच चल रहे तनाव का असर तेल और गैस की सप्लाई पर भी पड़ा है. इसका असर भारत में भी देखने को मिला. कई शहरों में LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई में परेशानी आई और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं. लेकिन जिन घरों में PNG का कनेक्शन है, वहां लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई. इसी वजह से सरकार भी अब शहरों में PNG कनेक्शन को बढ़ावा दे रही है. अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और आपके इलाके में पाइपलाइन उपलब्ध है, तो आप भी आसानी से PNG कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि PNG कनेक्शन कैसे लिया जा सकता है, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए.

1/6
PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, इसमें गैस सिलेंडर की तरह घर तक डिलीवर नहीं होती, बल्कि पाइपलाइन के जरिए सीधे किचन तक पहुंचती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिलेंडर खत्म होने की चिंता नहीं रहती और गैस लगातार मिलती रहती है. साथ ही इसे सुरक्षित और सुविधाजनक भी माना जाता है. इसलिए अब कई शहरों में लोग धीरे-धीरे PNG की तरफ बढ़ रहे हैं.
PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, इसमें गैस सिलेंडर की तरह घर तक डिलीवर नहीं होती, बल्कि पाइपलाइन के जरिए सीधे किचन तक पहुंचती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिलेंडर खत्म होने की चिंता नहीं रहती और गैस लगातार मिलती रहती है. साथ ही इसे सुरक्षित और सुविधाजनक भी माना जाता है. इसलिए अब कई शहरों में लोग धीरे-धीरे PNG की तरफ बढ़ रहे हैं.
2/6
दिल्ली-NCR क्षेत्र में PNG कनेक्शन देने का काम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) करती है. अगर आपके इलाके में PNG की पाइप लाइन पहले से बिछी हुई है, तो आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आप IGL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद कंपनी आपकी जानकारी की जांच करती है और आगे की प्रक्रिया शुरू करती है.
दिल्ली-NCR क्षेत्र में PNG कनेक्शन देने का काम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) करती है. अगर आपके इलाके में PNG की पाइप लाइन पहले से बिछी हुई है, तो आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आप IGL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद कंपनी आपकी जानकारी की जांच करती है और आगे की प्रक्रिया शुरू करती है.
Published at : 13 Mar 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Shortage Documents For PNG Connection Domestic PNG Gas Connection IGL PNG Connection Process PNG Gas Connection

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
PM Kisan Nidhi Live: पीएम मोदी ने जारी की किसान निधि की 22वीं किस्त, फटाफट करें चेक
पीएम मोदी ने जारी की किसान निधि की 22वीं किस्त, फटाफट करें चेक
यूटिलिटी
Indane का सिलेंडर करना है बुक तो न हो परेशान, ये हेल्पलाइन नंबर आएंगे आपके काम
Indane का सिलेंडर करना है बुक तो न हो परेशान, ये हेल्पलाइन नंबर आएंगे आपके काम
यूटिलिटी
घर पर कितने गैस सिलेंडर भरवा कर रख सकते हैं आप, जमाखोरी पर कितनी मिलती है सजा?
घर पर कितने गैस सिलेंडर भरवा कर रख सकते हैं आप, जमाखोरी पर कितनी मिलती है सजा?
यूटिलिटी
लाडली बहनों के खाते में आने वाले हैं 1500 रुपये, महिलाएं घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
लाडली बहनों के खाते में आने वाले हैं 1500 रुपये, महिलाएं घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood news: अक्षय कुमार फिर रचेंगे होली का जादू! विद्या बालन संग नई फिल्म में धमाकेदार होली एंथम की चर्चा
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage | Breaking
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump
Iran-Israel War Update: झुक गया अमेरिका? सभी रूसी तेल खरीद सकेंगे सभी देश! | Trump | Netanyahu

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'घुसपैठियों को जमीन देकर देश को खतरे में डाला', प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
'घुसपैठियों को जमीन देकर देश को खतरे में डाला', प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
बिहार
Bihar Next CM: निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
क्रिकेट
'IPL खेलना छोड़ देंगे...', एमएस धोनी की रिटायरमेंट पर दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
'IPL खेलना छोड़ देंगे...', एमएस धोनी की रिटायरमेंट पर दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
बॉलीवुड
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
जनरल नॉलेज
LPG, CNG और PNG गैस में क्या होता है अंतर, जान लीजिए सभी का काम
LPG, CNG और PNG गैस में क्या होता है अंतर, जान लीजिए सभी का काम
शिक्षा
CBSE की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार, अब साल में दो बार होंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम
CBSE की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार, अब साल में दो बार होंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget