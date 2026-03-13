कैसे ले सकते हैं PNG कनेक्शन, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

दिल्ली-NCR क्षेत्र में PNG कनेक्शन देने का काम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) करती है. अगर आपके इलाके में PNG की पाइप लाइन पहले से बिछी हुई है, तो आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आप IGL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद कंपनी आपकी जानकारी की जांच करती है और आगे की प्रक्रिया शुरू करती है.