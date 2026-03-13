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कैसे ले सकते हैं PNG कनेक्शन, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच कई शहरों में LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई में परेशानी आई और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं. लेकिन जिन घरों में PNG का कनेक्शन है, उन्हें परेशानी नहीं हुई.
दुनिया के कई देशों के बीच चल रहे तनाव का असर तेल और गैस की सप्लाई पर भी पड़ा है. इसका असर भारत में भी देखने को मिला. कई शहरों में LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई में परेशानी आई और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं. लेकिन जिन घरों में PNG का कनेक्शन है, वहां लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई. इसी वजह से सरकार भी अब शहरों में PNG कनेक्शन को बढ़ावा दे रही है. अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और आपके इलाके में पाइपलाइन उपलब्ध है, तो आप भी आसानी से PNG कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि PNG कनेक्शन कैसे लिया जा सकता है, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए.
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Published at : 13 Mar 2026 06:12 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion