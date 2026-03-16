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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान वॉर ने खोल दी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी! UN का बड़ा अलर्ट - ऑयल-गैस पर ज़्यादा भरोसा बन रहा खतरा

ईरान वॉर ने खोल दी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी! UN का बड़ा अलर्ट - ऑयल-गैस पर ज़्यादा भरोसा बन रहा खतरा

Iran US War: UN क्लाइमेट चीफ ने सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि क्लाइमेट गोल्स को वीक करना “पूरी तरह मिसगाइडेड” कदम होगा.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 16 Mar 2026 02:09 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान वॉर ने ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज़ कर दिया है. यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चीफ ने साफ कहा है कि फॉसिल फ्यूल्स यानी ऑयल और गैस पर भारी डिपेंडेंस देशों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को रिस्क में डाल रही है.

ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी-मेकर्स को एड्रेस करते हुए UNFCCC के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील ने कहा कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने दिखा दिया है कि जियो-पॉलिटिकल टेंशन का सीधा असर आम लोगों की एनर्जी बिल्स पर पड़ता है. सिर्फ दो हफ्तों में यूरोप में गैस प्राइसेज़ करीब 50% तक बढ़ गई हैं, जिससे घरों और इंडस्ट्री दोनों पर प्रेशर बढ़ गया है.

स्टील के मुताबिक, जब देश अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इम्पोर्ट्स पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वे ग्लोबल पॉलिटिकल शॉक्स के “मरसी” पर आ जाते हैं. यूरोप की सिचुएशन खासतौर पर सेंसिटिव है, क्योंकि यहां ऑयल और गैस का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है. इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का असर सीधे लोकल इकोनॉमी पर दिखने लगता है.

एनर्जी प्राइस स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए हो रहा काम

एनर्जी प्राइस स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन लीडर्स अब इमरजेंसी स्टेप्स पर काम कर रहे हैं, ताकि 2022 जैसा क्राइसिस दोबारा न हो. उस वक्त रूस ने गैस सप्लाई कम कर दी थी, जिससे प्राइसेज़ रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई थीं. अब कुछ देश शॉर्ट-टर्म रिलीफ के लिए क्लाइमेट पॉलिसीज़ में ढील देने की मांग कर रहे हैं.

इस पर UN क्लाइमेट चीफ ने सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि क्लाइमेट गोल्स को वीक करना “पूरी तरह मिसगाइडेड” कदम होगा. उनका कहना है कि विंड और सोलर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज लॉन्ग-टर्म में एनर्जी को सस्ता, स्टेबल और सिक्योर बना सकते हैं. साथ ही क्लीन-टेक सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी.

क्यों बार-बार दुनिया को एनर्जी क्राइसिस का करना पड़ सकता है सामना?

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंस जारी रही, तो यूरोप और दुनिया बार-बार एनर्जी क्राइसिस का सामना करती रहेगी. इसके उलट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेज शिफ्ट देशों को जियो-पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से काफी हद तक फ्री कर सकती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा किसी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पर डिपेंड नहीं करती.

ईरान वॉर से पैदा हुआ यह एनर्जी शॉक अब ग्लोबल डिबेट को नए मोड़ पर ले गया है, जहां फोकस सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं, बल्कि फ्यूचर इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस पर भी शिफ्ट हो रहा है.

यह भी पढ़ें : US-Israel-Iran War Live: अबू धाबी में कार पर मिसाइल गिरने से 1 मौत, इजरायल ने घनी आबादी वाले इलाकों में किया अटैक

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 16 Mar 2026 02:09 PM (IST)
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