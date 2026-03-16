इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?

डिजिटल दौर में सरकारी सेवाओं को भी तेजी से ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि आम लोगों तक जरूरी जानकारी आसानी से पहुंच सके. चुनाव से जुड़ी सेवाओं को भी आसान बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिस ECI-Net ऐप नाम दिया गया है. इस ऐप के जरिए मतदाता चुनाव से जुड़ी कई जरूरी जानकारियों और सेवाएं एक ही जगह पर हासिल कर सकते हैं.

दरअसल] चुनाव के समय लोगों को अक्सर अपना नाम वोटर लिस्ट में ढूंढने, मतदान केंद्र की जानकारी लेने या चुनाव से जुड़े अपडेट जानने के लिए अलग-अलग वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता है. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने यह डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है. इस ऐप के जरिए नागरिक अपने वोटर कार्ड से जुड़ी जानकारी देखने से लेकर चुनाव से संबंधित ताजा अपडेट सीधे अपने स्मार्टफोन पर प्राप्त कर सकेंगे.



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क्या है ECI-Net ऐप?



ECI-Net ऐप निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार किया गया एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है. इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है. यह एक तरह से वन-स्टॉप प्लेटफाॅर्म की तरह काम करता है, जहां मतदाताओं को सूचनाओं से जुड़ी कई सेवाएं एक ही जगह पर मिल जाती है. इस ऐप को जनवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया. इस ऐप के जरिए चुनाव आयोग ने अपनी करीब 40 से ज्यादा मोबाइल और वेबसाइट सेवाओं को एक ही प्लेटफार्म पर लाकर इसे एक बड़े डिजिटल सिस्टम के रूप में विकसित किया है.



ऐप में मिलती है कई सुविधाएं



ECI-Net ऐप में मतदाताओं के लिए कई उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं. इसके जरिए यूजर अपने वोटर आईडी कार्ड की जानकारी देख सकते हैं और अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र की पूरी डिजिटल डिटेल भी पता कर सकते हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन, चुनाव की तारीखों और जरूरी घोषणाएं भी ऐप पर रियल टाइम में उपलब्ध रहती है. अगर किसी मतदाता को चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कोई शिकायत करनी है, तो वह भी इस ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकता है. इसके अलावा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की शिक्षा नीति, संपत्ति और अपराधी रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी भी इस ऐप पर देखी जा सकती है. मतदान के दिन किसी-किस क्षेत्र में कितना मतदान हुआ, इसके रुझान भी इस प्लेटफाॅर्म पर उपलब्ध कराए जाते हैं.



कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप?



इस ऐप को डाउनलोड करना और इस्तेमाल करना बहुत आसान है. यूजर अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर जाकर ECI-Net ऐप सर्च कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप इंस्टॉल होने के बाद मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यूजर अपनी प्रोफाइल में जाकर वोटर आईडी से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं. इसके अलावा ऐप के अलग-अलग सेक्शन में जाकर चुनाव से जुड़े अपडेट, मतदान केंद्र की जानकारी और दूसरी डिजिटल सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकता है.

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