एक्सप्लोरर
Youtube Shorts या Instagram Reels, कहां से होती है सबसे ज्यादा कमाई, जानिए पूरा जोड़ गणित
YouTube Shorts Vs Instagram Reels: आज के समय में शॉर्ट वीडियो कंटेंट लोगों के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ डिजिटल ट्रेंड बन चुका है.
आज के समय में शॉर्ट वीडियो कंटेंट लोगों के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ डिजिटल ट्रेंड बन चुका है. चाहे वो YouTube Shorts हो या Instagram Reels हर जगह क्रिएटर्स अपनी पहचान और कमाई दोनों बना रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन-सा प्लेटफॉर्म ज्यादा पैसे देता है? आइए जानते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स की कमाई का पूरा गणित.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Oct 2025 07:51 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Youtube Shorts या Instagram Reels, कहां से होती है सबसे ज्यादा कमाई, जानिए पूरा जोड़ गणित
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सेल में नया फोन खरीदा? डिलीवरी लेने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली पर WhatsApp ने दिया खास तोहफा, लॉन्च किए रंगीन एनिमेटेड स्टिकर्स, अब ऐसे भेजें बधाई संदेश
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली पर अगर भेजे ये 5 मैसेज तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, संभलकर इस्तेमाल करें Whatsapp
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बेच डाले सबसे ज्यादा फोन, एप्पल भी रह गई पीछे, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
Advertisement
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Youtube Shorts या Instagram Reels, कहां से होती है सबसे ज्यादा कमाई, जानिए पूरा जोड़ गणित
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सेल में नया फोन खरीदा? डिलीवरी लेने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion