YouTube का धमाका! अब यूट्यूब से ही यूट्यूब पर शेयर होंगे वीडियो, नया फीचर बदलेगा पूरा गेम, जानिए कैसे करेगा काम
YouTube पर वीडियो शेयर करने का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है. अभी तक दोस्तों को वीडियो भेजने के लिए लिंक कॉपी कर किसी मैसेजिंग ऐप पर जाना पड़ता था लेकिन यह झंझट जल्द खत्म हो सकता है.
यूट्यूब पर वीडियो शेयर करने का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है. अभी तक दोस्तों को वीडियो भेजने के लिए लिंक कॉपी कर किसी मैसेजिंग ऐप पर जाना पड़ता था लेकिन यह झंझट जल्द खत्म हो सकता है. YouTube अपनी ऐप में ही डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर जोड़ने की तैयारी में है जिससे आप यूट्यूब के भीतर ही अपने दोस्तों को वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम भेज सकेंगे.
Published at : 23 Nov 2025 08:42 AM (IST)
