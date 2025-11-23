YouTube का धमाका! अब यूट्यूब से ही यूट्यूब पर शेयर होंगे वीडियो, नया फीचर बदलेगा पूरा गेम, जानिए कैसे करेगा काम

Google की ओर से मिले संकेतों और Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस नए फीचर का परीक्षण कर रही है. इसके आने के बाद आप किसी भी वीडियो को ऐप छोड़े बिना ही अपने दोस्तों को भेज पाएंगे. यानी इंस्टाग्राम की तरह आप वीडियो और शॉर्ट्स शेयर करते हुए बातचीत भी कर सकेंगे. यह फीचर न सिर्फ वीडियो भेजने का तरीका बदल देगा बल्कि YouTube को एक तरह का सोशल इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म भी बना देगा.