YouTube का धमाका! अब यूट्यूब से ही यूट्यूब पर शेयर होंगे वीडियो, नया फीचर बदलेगा पूरा गेम, जानिए कैसे करेगा काम

YouTube का धमाका! अब यूट्यूब से ही यूट्यूब पर शेयर होंगे वीडियो, नया फीचर बदलेगा पूरा गेम, जानिए कैसे करेगा काम

YouTube पर वीडियो शेयर करने का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है. अभी तक दोस्तों को वीडियो भेजने के लिए लिंक कॉपी कर किसी मैसेजिंग ऐप पर जाना पड़ता था लेकिन यह झंझट जल्द खत्म हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Nov 2025 08:42 AM (IST)
YouTube पर वीडियो शेयर करने का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है. अभी तक दोस्तों को वीडियो भेजने के लिए लिंक कॉपी कर किसी मैसेजिंग ऐप पर जाना पड़ता था लेकिन यह झंझट जल्द खत्म हो सकता है.

यूट्यूब पर वीडियो शेयर करने का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है. अभी तक दोस्तों को वीडियो भेजने के लिए लिंक कॉपी कर किसी मैसेजिंग ऐप पर जाना पड़ता था लेकिन यह झंझट जल्द खत्म हो सकता है. YouTube अपनी ऐप में ही डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर जोड़ने की तैयारी में है जिससे आप यूट्यूब के भीतर ही अपने दोस्तों को वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम भेज सकेंगे.

Google की ओर से मिले संकेतों और Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस नए फीचर का परीक्षण कर रही है. इसके आने के बाद आप किसी भी वीडियो को ऐप छोड़े बिना ही अपने दोस्तों को भेज पाएंगे. यानी इंस्टाग्राम की तरह आप वीडियो और शॉर्ट्स शेयर करते हुए बातचीत भी कर सकेंगे. यह फीचर न सिर्फ वीडियो भेजने का तरीका बदल देगा बल्कि YouTube को एक तरह का सोशल इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म भी बना देगा.
Google की ओर से मिले संकेतों और Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस नए फीचर का परीक्षण कर रही है. इसके आने के बाद आप किसी भी वीडियो को ऐप छोड़े बिना ही अपने दोस्तों को भेज पाएंगे. यानी इंस्टाग्राम की तरह आप वीडियो और शॉर्ट्स शेयर करते हुए बातचीत भी कर सकेंगे. यह फीचर न सिर्फ वीडियो भेजने का तरीका बदल देगा बल्कि YouTube को एक तरह का सोशल इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म भी बना देगा.
इस नए फीचर से चैटिंग की सुविधा भी मिलने की उम्मीद है. ठीक इंस्टाग्राम डीएम की तरह आप यहां वीडियो शेयर करने के साथ-साथ दोस्तों से सामान्य चैट भी कर पाएंगे. इससे वीडियो शेयरिंग कहीं ज्यादा आसान और तेज़ हो जाएगी.
इस नए फीचर से चैटिंग की सुविधा भी मिलने की उम्मीद है. ठीक इंस्टाग्राम डीएम की तरह आप यहां वीडियो शेयर करने के साथ-साथ दोस्तों से सामान्य चैट भी कर पाएंगे. इससे वीडियो शेयरिंग कहीं ज्यादा आसान और तेज़ हो जाएगी.
फिलहाल यह फीचर मोबाइल ऐप पर टेस्ट किया जा रहा है और शुरुआती एक्सेस सिर्फ 18 साल से ऊपर के यूज़र्स को दिया गया है. बाद में संभव है कि यह सुविधा वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो जाए लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
फिलहाल यह फीचर मोबाइल ऐप पर टेस्ट किया जा रहा है और शुरुआती एक्सेस सिर्फ 18 साल से ऊपर के यूज़र्स को दिया गया है. बाद में संभव है कि यह सुविधा वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो जाए लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
जिन यूजर्स को टेस्टिंग का मौका मिला है उन्हें अपने YouTube अकाउंट में लॉगिन रहना जरूरी होगा. किसी वीडियो को भेजने के लिए बस शेयर बटन दबाना होगा जिसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सामने आ जाएगी. इसके बाद जिस दोस्त को वीडियो भेजना है उसका नाम चुनते ही वीडियो सीधे उसके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा.
जिन यूजर्स को टेस्टिंग का मौका मिला है उन्हें अपने YouTube अकाउंट में लॉगिन रहना जरूरी होगा. किसी वीडियो को भेजने के लिए बस शेयर बटन दबाना होगा जिसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सामने आ जाएगी. इसके बाद जिस दोस्त को वीडियो भेजना है उसका नाम चुनते ही वीडियो सीधे उसके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा.
यह नया फीचर वीडियो शेयर करने के झंझट को खत्म कर YouTube को और ज्यादा इंटरएक्टिव बनाने वाला है. अब वीडियो शेयरिंग पहले से कहीं ज्यादा सहज और सीधी हो जाएगी.
यह नया फीचर वीडियो शेयर करने के झंझट को खत्म कर YouTube को और ज्यादा इंटरएक्टिव बनाने वाला है. अब वीडियो शेयरिंग पहले से कहीं ज्यादा सहज और सीधी हो जाएगी.
Published at : 23 Nov 2025 08:42 AM (IST)
YouTube New Feature

