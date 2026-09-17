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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीMobile Recharge में गलती हुई? जानें Refund पाने का तरीका

Mobile Recharge में गलती हुई? जानें Refund पाने का तरीका

कई बार मोबाइल रिचार्ज करते समय गलत नंबर डाल जाता है और रिचार्ज पूरा होने के बाद यही गलती परेशानी बन सकती है. हालांकि कुछ मामलों में रिचार्ज कैंसिल करके पैसे वापस लिए जा सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 17 Sep 2026 10:09 AM (IST)
कई बार मोबाइल रिचार्ज करते समय गलत नंबर डाल जाता है और रिचार्ज पूरा होने के बाद यही गलती परेशानी बन सकती है. हालांकि कुछ मामलों में रिचार्ज कैंसिल करके पैसे वापस लिए जा सकते हैं.

मोबाइल रिचार्ज करते समय एक छोटी सी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है. कई बार जल्दबाजी में सही नंबर की जगह दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया जाता है और रिचार्ज पूरा होने के बाद गलती का पता चलता है. ऐसे में सबसे पहला सवाल यही होता है कि गलत नंबर पर चला गया पैसा वापस कैसे मिलेगा. हालांकि, हर मामले में रिफंड मिलना तय नहीं होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में गलत नंबर पर किए गए रिचार्ज को कैंसिल कराकर पैसे वापस लिए जा सकते हैं. तो आइए जानते हैं गलत नंबर पर रिचार्ज होने के बाद रिफंड पाने का तरीका क्या है.

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अगर गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया है, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपने पेमेंट किस ऐप से किया था. अगर रिचार्ज आपके सिम कार्ड की ऑफिशियल ऐप से किया गया है, तो वहां रिफंड या कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल सकता है.
अगर गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया है, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपने पेमेंट किस ऐप से किया था. अगर रिचार्ज आपके सिम कार्ड की ऑफिशियल ऐप से किया गया है, तो वहां रिफंड या कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल सकता है.
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अगर आपने किसी थर्ड पार्टी रिचार्ज ऐप से पेमेंट किया है, तो रिफंड मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसलिए रिचार्ज पूरा करने से पहले मोबाइल नंबर को दोबारा चेक करना जरूरी है.
अगर आपने किसी थर्ड पार्टी रिचार्ज ऐप से पेमेंट किया है, तो रिफंड मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसलिए रिचार्ज पूरा करने से पहले मोबाइल नंबर को दोबारा चेक करना जरूरी है.
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गलत नंबर पर रिचार्ज हो जाने के बाद सबसे पहले यह चेक करें कि रिचार्ज किस ऐप से किया गया है.अगर आपने सिम की ऑफिशियल ऐप से रिचार्ज किया है, तो उसमें Refund या Cancel Recharge का ऑप्शन मिल सकता है. Jio यूजर्स तय समय के अंदर रिचार्ज कैंसिल करके उपलब्ध रिफंड मेथड में से Instant Credit या Jio Store Credit Wallet जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं.
गलत नंबर पर रिचार्ज हो जाने के बाद सबसे पहले यह चेक करें कि रिचार्ज किस ऐप से किया गया है.अगर आपने सिम की ऑफिशियल ऐप से रिचार्ज किया है, तो उसमें Refund या Cancel Recharge का ऑप्शन मिल सकता है. Jio यूजर्स तय समय के अंदर रिचार्ज कैंसिल करके उपलब्ध रिफंड मेथड में से Instant Credit या Jio Store Credit Wallet जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं.
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गलत नंबर पर रिचार्ज होने के बाद जल्दी शिकायत करना जरूरी है. खासतौर पर Jio यूजर्स को तय समय के अंदर रिचार्ज कैंसिल करने का ऑप्शन मिल सकता है. इसलिए गलती का पता चलते ही ऐप में जाकर संबंधित ऑप्शन जरूर देखें.
गलत नंबर पर रिचार्ज होने के बाद जल्दी शिकायत करना जरूरी है. खासतौर पर Jio यूजर्स को तय समय के अंदर रिचार्ज कैंसिल करने का ऑप्शन मिल सकता है. इसलिए गलती का पता चलते ही ऐप में जाकर संबंधित ऑप्शन जरूर देखें.
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रिफंड लेते समय आपको उपलब्ध रिफंड मेथड में से कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ सकता है. इसमें Instant Credit या Jio Store Credit Wallet जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं.
रिफंड लेते समय आपको उपलब्ध रिफंड मेथड में से कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ सकता है. इसमें Instant Credit या Jio Store Credit Wallet जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं.
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रिफंड की रकम उस तरीके से वापस आ सकती है, जिसे आपने रिफंड के समय चुना है. इसलिए उपलब्ध ऑप्शनों को ध्यान से देखकर सही ऑप्शन चुनना जरूरी है.
रिफंड की रकम उस तरीके से वापस आ सकती है, जिसे आपने रिफंड के समय चुना है. इसलिए उपलब्ध ऑप्शनों को ध्यान से देखकर सही ऑप्शन चुनना जरूरी है.
Published at : 17 Sep 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Mobile Recharge TECH NEWS HINDI

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