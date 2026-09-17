Mobile Recharge में गलती हुई? जानें Refund पाने का तरीका

गलत नंबर पर रिचार्ज हो जाने के बाद सबसे पहले यह चेक करें कि रिचार्ज किस ऐप से किया गया है.अगर आपने सिम की ऑफिशियल ऐप से रिचार्ज किया है, तो उसमें Refund या Cancel Recharge का ऑप्शन मिल सकता है. Jio यूजर्स तय समय के अंदर रिचार्ज कैंसिल करके उपलब्ध रिफंड मेथड में से Instant Credit या Jio Store Credit Wallet जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं.