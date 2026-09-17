एक्सप्लोरर
Mobile Recharge में गलती हुई? जानें Refund पाने का तरीका
कई बार मोबाइल रिचार्ज करते समय गलत नंबर डाल जाता है और रिचार्ज पूरा होने के बाद यही गलती परेशानी बन सकती है. हालांकि कुछ मामलों में रिचार्ज कैंसिल करके पैसे वापस लिए जा सकते हैं.
मोबाइल रिचार्ज करते समय एक छोटी सी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है. कई बार जल्दबाजी में सही नंबर की जगह दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया जाता है और रिचार्ज पूरा होने के बाद गलती का पता चलता है. ऐसे में सबसे पहला सवाल यही होता है कि गलत नंबर पर चला गया पैसा वापस कैसे मिलेगा. हालांकि, हर मामले में रिफंड मिलना तय नहीं होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में गलत नंबर पर किए गए रिचार्ज को कैंसिल कराकर पैसे वापस लिए जा सकते हैं. तो आइए जानते हैं गलत नंबर पर रिचार्ज होने के बाद रिफंड पाने का तरीका क्या है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 17 Sep 2026 10:09 AM (IST)
Tags :Mobile Recharge TECH NEWS HINDI
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
40 हजार रुपये के बजट में कौन-सा लैपटॉप खरीदें? देखें बेस्ट ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
फोन पर रखते ही डिवाइस होने लगता है चार्ज! कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी?
टेक्नोलॉजी
बड़े Appliances के पीछे सफाई होगी आसान, ये Tools आएंगे काम
टेक्नोलॉजी
AI से पढ़ाई आसान, लेकिन नंबरों की गारंटी नहीं; जानिए सही यूज
Advertisement
सम्राट चौधरी
Opinion