ट्रंप ने लॉन्च किया US का AI चैटबॉट, अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों से अलग दे रहा जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस America.gov वेबसाइट लॉन्च की, जिसका मकसद सरकारी जानकारी और सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाना है. लेकिन लॉन्च के तुरंत बाद वेबसाइट का एआई चैटबॉट कुछ ऐसे राजनीतिक और संवेदनशील सवालों के जवाब देने लगा, जो ट्रंप के सार्वजनिक बयानों से अलग थे. इनमें 2020 के राष्ट्रपति चुनाव, ट्रंप के 2028 में फिर चुनाव लड़ने की संभावना, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रपति के वेतन से जुड़े सवाल शामिल थे. हालांकि, लॉन्च के कुछ ही समय बाद वेबसाइट ने इनमें से कुछ राजनीतिक सवालों के जवाब देना बंद कर दिया.

2020 चुनाव पर ट्रंप के दावे से अलग जवाब

2020 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर America.gov के चैटबॉट ने कहा कि आधिकारिक संघीय स्रोतों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी ने चुनाव के नतीजे को बदल दिया. चैटबॉट ने यह भी कहा कि चुनाव से जुड़े कुछ अलग-अलग अपराध हुए थे और उनके मामलों में कार्रवाई की गई.

ट्रंप लंबे समय से बिना प्रमाण यह दावा करते रहे हैं कि 2020 का चुनाव उनसे चुरा लिया गया था. हालांकि, चुनाव के बाद हुए ऑडिट और दोबारा मतगणना में बड़े पैमाने पर ऐसी धोखाधड़ी नहीं मिली, जिससे चुनाव का परिणाम बदल गया हो.

क्या 2028 में चुनाव लड़ सकते हैं ट्रंप?

जब चैटबॉट से पूछा गया कि क्या ट्रंप 2028 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसने अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन का हवाला दिया. जवाब में कहा गया कि कोई व्यक्ति दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता और डोनाल्ड ट्रंप 2016 और 2024 में दो बार निर्वाचित हो चुके हैं. चैटबॉट ने साथ ही स्पष्ट किया कि वह कानूनी सलाह नहीं दे रहा है.

ट्रंप कई बार तीसरे कार्यकाल की संभावना का जिक्र कर चुके हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति के लिए दो निर्वाचित कार्यकाल की सीमा तय है.

पेंटागन के नाम पर भी अलग जवाब

चैटबॉट ने पेंटागन को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी रक्षा विभाग का मुख्यालय बताया. यह जवाब भी ट्रंप की उस पहल से अलग है, जिसके तहत उन्होंने रक्षा विभाग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वार करने की दिशा में कदम उठाया है.

जलवायु परिवर्तन पर क्या कहा चैटबॉट ने?

जलवायु परिवर्तन के सवाल पर चैटबॉट ने संघीय जलवायु विज्ञान से जुड़ी जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि हाल के समय में पृथ्वी का बढ़ता तापमान मुख्य रूप से इंसानों द्वारा छोड़ी जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों से जुड़ा है. इसमें खास तौर पर जीवाश्म ईंधन जलाने को प्रमुख कारण बताया गया. साथ ही चैटबॉट ने कहा कि लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु प्राकृतिक कारणों से भी बदलती रही है. ट्रंप पहले जलवायु परिवर्तन को धोखा बता चुके हैं.

राष्ट्रपति के वेतन पर भी ट्रंप के दावे से अलग जवाब

America.gov के चैटबॉट ने राष्ट्रपति के वेतन से जुड़े सवाल पर ट्रंप के एक अन्य दावे को भी चुनौती दी. ट्रंप ने मंगलवार को फिर कहा कि वह वेतन छोड़ने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं. इसके विपरीत चैटबॉट ने कहा कि कुछ राष्ट्रपतियों ने अपना वेतन नहीं लिया था. उसने जॉर्ज वॉशिंगटन, हर्बर्ट हूवर और जॉन एफ. कैनेडी के नाम उन राष्ट्रपतियों में गिनाए, जिन्होंने ट्रंप से पहले अपना राष्ट्रपति वेतन लेने से इनकार किया था.

लॉन्च के बाद कुछ जवाब बदले गए

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, America.gov के चैटबॉट ने लॉन्च के शुरुआती समय में कई राजनीतिक सवालों के सीधे जवाब दिए. लेकिन कुछ ही समय बाद वेबसाइट ने अपने जवाबों में बदलाव करना शुरू कर दिया. 2020 के चुनाव जैसे सवालों पर बाद में चैटबॉट ने कहा कि वह राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं देता. महज कुछ समय के भीतर जवाबों में यह बदलाव सामने आया.

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