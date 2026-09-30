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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर जीत के लिए अखिलेश ने बिछाई बिसात, BJP के इन विधायकों पर नजर

राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर जीत के लिए अखिलेश ने बिछाई बिसात, BJP के इन विधायकों पर नजर

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. 16 अक्टूबर को मतदान होगा. एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी, सपा के पास करीब 95 विधायक हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 30 Sep 2026 07:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में चार नामांकन फार्म खरीदे हैं. सपा की तरफ से तीन प्रत्याशी उतरने की चर्चाएं सियासी गलियारे में तेजी से घूम रही है. सूत्रों का कहना है कि तीसरा प्रत्याशी किसी पिछड़ी जाति का नेता होगा. 

समाजवादी पार्टी ने तीसरी सीट जीतने के लिए रणनीति तेज कर दी है. पार्टी की नजर में भाजपा के वो विधायक है, जिनके अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट कटने की डर है. सूत्रों के मुताबिक, ऐसे विधायकों को राज्यसभा चुनाव में सपा का साथ देने के बदले 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट का भरोसा दिया जा रहा है.

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16 अक्टूबर को 10 सीटों पर मतदान

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. 16 अक्टूबर को मतदान होगा. एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी. सपा के पास करीब 95 विधायक हैं. हालांकि, पिछले राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में वोट करने वाले सपा के चार विधायक राकेश पांडेय, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य अलग स्थिति में हैं.

इनमें पूजा पाल अब बीजेपी की पदाधिकारी हैं. सपा को उम्मीद है कि बाकी तीन विधायकों में से दो उसके साथ वापस आ सकते हैं. इसके अलावा सुभासपा के विधायक जगदीश नारायण राय और मो. अब्बास अंसारी के समर्थन की भी सपा को उम्मीद है. जगदीश नारायण राय ने पिछले राज्यसभा चुनाव में भी सपा के पक्ष में वोट किया था.

तीसरे प्रत्याशी के लिए 12 की जरूरत

सपा के समीकरणों के जरिए पार्टी करीब 99 वोट जुटा सकती है. तीन प्रत्याशियों को जिताने के लिए 111 वोटों की जरूरत होगी. ऐसे में तीसरी सीट के लिए सपा को करीब 12 अतिरिक्त वोटों का इंतजाम करना होगा. पार्टी की नजर भाजपा के उन विधायकों पर है, जिनके टिकट 2027 में कटने की संभावना जताई जा रही है. कुछ विधायक सपा के संपर्क में हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 30 Sep 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
UP News SAMAJWADI PARTY
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