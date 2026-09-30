तेलंगाना MLC चुनाव: कांग्रेस ने दो सीटों पर उतारे उम्मीदवार, जानें किन्हें मिला टिकट

तेलंगाना विधान परिषद की दो स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले आगामी द्विवार्षिक चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. कांग्रेस ने महबूबनगर-रंगारेड्डी-हैदराबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समा राममोहन रेड्डी को और वारंगल-खम्मम-नलगोंडा सीट से रामरेड्डी सर्वोत्तम रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दोनों नामों को मंजूरी दी है.

दो सीटों पर कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार

कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा के मुताबिक, समा राममोहन रेड्डी महबूबनगर-रंगारेड्डी-हैदराबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे. वहीं, रामरेड्डी सर्वोत्तम रेड्डी को वारंगल-खम्मम-नलगोंडा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है.

तेलंगाना विधान परिषद की इन दोनों स्नातक सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मार्च 2027 में दोनों सीटें रिक्त होने वाली हैं और इन्हें भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराए जाएंगे.

स्नातक मतदाताओं का पंजीकरण शुरू

तेलंगाना विधान परिषद के दोनों स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण सोमवार से शुरू हो गया. 1960 के निर्वाचक पंजीकरण नियमों के नियम 31(3) के तहत सार्वजनिक सूचना जारी होने के साथ पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. सुधर्शन रेड्डी ने पात्र स्नातकों से मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने की अपील की है. इस चुनाव के लिए मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी और 1 नवंबर 2026 को योग्यता की तारीख माना जाएगा. जिन लोगों ने पहले इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया था, उन्हें भी नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा.

कौन कर सकता है पंजीकरण?

निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक, आवेदक के पास योग्यता की तारीख से कम से कम तीन साल पहले पूरी की गई स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष डिप्लोमा होना जरूरी है. इसके साथ ही आवेदक संबंधित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए.

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का प्रारूप 25 नवंबर 2026 को प्रकाशित किया जाएगा. वहीं, अंतिम मतदाता सूची 30 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है.

KTR ने भी की स्नातकों से पंजीकरण की अपील

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने सोमवार को हैदराबाद में अपना वोट दर्ज कराया. उन्होंने आगामी स्नातक MLC चुनाव को देखते हुए दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के सभी पात्र स्नातकों से मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की अपील की.

KTR ने पात्र स्नातकों से आवेदन फॉर्म भरकर 6 नवंबर से पहले मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि स्नातक MLC चुनाव में हर वोट महत्वपूर्ण है. उन्होंने पात्र लोगों से पंजीकरण कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की.

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