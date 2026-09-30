1 अक्टूबर से हर मैसेज पर 14 पैसे लेगा WhatsApp, जानें किस पर होगा लागू?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इन मैसेज पर लगभग 14 पैसे प्रति मैसेज का शुल्क होगा.

WhatsApp का इस्तेमाल दोस्तों और परिवार से चैट करने के साथ कई कंपनियां और बिजनेस भी ग्राहकों से जुड़ने, ऑर्डर की जानकारी देने और डिलीवरी अपडेट भेजने के लिए भी करते हैं. अब इसी Business Messaging सिस्टम में Meta बड़ा बदलाव करने जा रहा है. 1 अक्टूबर 2026 से WhatsApp Business Platform पर कुछ मैसेज भेजने के लिए कंपनियों को करीब 14 पैसे प्रति मैसेज देने होंगे. इसके तहत कुछ ऐसे मैसेज पर भी चार्ज लगेगा, जो अभी तय समय के अंदर मुफ्त भेजे जा सकते हैं, हालांकि इसका सीधा असर आम WhatsApp यूजर्स पर नहीं पड़ेगा. तो आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या बदलेगा और किस पर लागू होगा.

1 अक्टूबर से क्या बदलेगा?

1 अक्टूबर 2026 से कुछ मैसेज के लिए कंपनियों को करीब 14 पैसे प्रति मैसेज चुकाने होंगे. अभी WhatsApp Business Platform पर ग्राहक के मैसेज करने के बाद 24 घंटे की अवधि में बिजनेस कुछ तरह के जवाब और Utility Messages बिना चार्ज भेज सकते हैं. इनमें ऑर्डर कन्फमेशन और डिलीवरी अपडेट जैसे मैसेज शामिल हैं. 1 अक्टूबर से इस व्यवस्था में बदलाव होगा. अब 24 घंटे की इस अवधि के अंदर भेजे जाने वाले Utility Messages पर भी चार्ज लगेगा, हालांकि कस्टमर सर्विस के जवाबों के लिए हर Business Phone Number पर महीने के पहले 1,000 Service Messages मुफ्त रहेंगे. इस लिमिट के बाद भेजे गए अतिरिक्त मैसेज पर शुल्क देना होगा.

14 पैसे का चार्ज किस पर लागू होगा?

यह नया चार्ज आम लोगों के लिए नहीं है. WhatsApp Business Platform का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और बड़े स्टार्टअप अपने ग्राहकों को भेजे जाने वाले मैसेज के लिए Meta को भुगतान करेंगे. Order Status, Delivery Update और OTP जैसे मैसेज इसी Business Messaging सिस्टम का हिस्सा हैं. ग्राहक को इन मैसेज को पाने या बिजनेस को मैसेज भेजने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा.

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Utility Message के लिए कितना चार्ज?

भारत में Meta ने Utility Messages के लिए 0.115 रुपये यानी 11.5 पैसे प्रति डिलिवर्ड मैसेज की दर तय की है. इस पर 18 प्रतिशत GST जोड़ने के बाद कीमत करीब 14 पैसे प्रति मैसेज हो जाती है. वहीं मार्केटिंग मैसेज, जैसे Sale Announcement और Promotional Offers, की दर करीब 0.8631 रुपये प्रति मैसेज है. ऑथेंटिक मैसेज, जिनमें OTP शामिल हैं, उनके लिए भी 0.115 रुपये प्रति मैसेज का शुल्क है, GST अलग से लागू होगा.

आम WhatsApp यूजर्स पर क्या असर होगा?

अगर आप सामान्य WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं होगा. दोस्तों या परिवार को मैसेज भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. इसी तरह किसी Business Account से चैट करने पर भी ग्राहक को भुगतान नहीं करना होगा. इसके अलावा Click-to-WhatsApp Ads या Facebook Pages के Call-to-Action Buttons से आने वाले मैसेज के लिए मौजूदा 72 घंटे की Free Window भी जारी रहेगी. इस अवधि में बिजनेस को Meta की मैसेजिंग चार्जिंग नहीं देनी होंगी.



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