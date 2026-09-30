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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 19 Pro नहीं तो क्या, Apple का अगला फोन कौन सा होगा?

iPhone 19 Pro नहीं तो क्या, Apple का अगला फोन कौन सा होगा?

iPhone 18 Pro और iphone 18 Pro Max के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे कि कंपनी अपना नेक्स्ट फोन iPhone 19 Pro लेकर आएगी? असल में ऐसा नहीं है. जानें iPhone 19 Pro के बाद कंपनी का अगला फोन सा होगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Sep 2026 08:40 AM (IST)
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Apple हर साल अपने नए iPhone को लेकर चर्चा में रहता है. हाल ही में कंपनी ने इसी साल iPhone 18 Pro और iphone 18 Pro Max के साथ अपना पहला फोल्डेबल फोन Iphone Duo लॉन्च किया है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि कंपनी शायद अगले साल अपना नया फोन iPhone 19 Pro लॉन्च करेगी. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है.

दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि कंपनी अगले साल Apple की 20वी एनिवर्सरी पर iPhone 20 लॉन्च करेगी. हालांकि यह पूरी तरह सही नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी में अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है. ऐसे में आइए जानते हैं इस नए फोन के कुछ फिचर्स और उसकी जानकारी के बारे में.

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iPhone 20 हो सकता है कंपनी का अगला फोन

साल iPhone 18 Pro और iphone 18 Pro Max के लॉन्च के बाद iPhone फेन्स अब उसके अगले फोन का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि कंपनी अगले साल यानी 2027 में अपनी 20वी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली है और इसी मौके पर वह अपना अगला फोन यानी की iPhone 20 को लॉन्च करेगी.

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कंपनी ऐसा पहले भी कर चुकी है

ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कंपनी ऐसा पहले भी एक बार चुकी है. दरअसल कंपनी ने साल 2017 में  iPhone 8 के बाद iPhone 9 लॉन्च नहीं किया था. कंपनी ने सीधा iPhone 8 के बाद iPhone X को लॉन्च किया क्योंकि उस साल कंपनी के 10 साल पूरे हुए थे. अगर कंपनी यही चीज फिर से अपनाती है तो वह अपनी 20वीं एनिवर्सरी पर iPhone 20 लॉन्च कर सकती है.

क्या होगा iPhone 20 में?

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि iPhone 20 में कंपनी उसके लूक को बदलने के बारे में सोच रही है. कंपनी नए iPhone 20 की स्क्रीन को पूरी तरह मुड़ी होगी जिसका मतलब होगा कि स्क्रीन लगभग फोन के पूरे सर्फेस को कवर करेगी. वहीं यह भी बताया जा रहा है कि फोन में किसी धातु की पट्टी होने के साथ कैमरा में भी कुछ बदलाव कर सकती है. हालांकि यह जानना भी जरूरी है कि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर से इस बात को नहीं बताया है.    

यह भी पढ़ें: WhatsApp में होने वाला है बड़ा बदलाव! Android यूजर्स को मिलेगा iPhone जैसा नया डिजाइन

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Sep 2026 08:40 AM (IST)
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