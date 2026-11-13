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Electricity Saving Tips : घर में बिजली की खपत घटाने के 10 आसान उपाय, तुरंत कम आएगा बिजली बिल
Electricity Saving Tips : बढ़ता बिजली बिल आपके महीने का बजट बिगाड़ रहा है? कई बार घर में यूज होने वाले छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बिजली की खपत बढ़ा देते हैं. जानिए बिजली बचाने के 10 आसान तरीके
घर में बिजली का यूज कम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अपनी रोजमर्रा की आदतों में बड़े बदलाव नहीं करना चाहते हैं तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिजली की खपत घटा सकते हैं. कई बार कमरे में बेवजह जलती लाइट, स्टैंडबाय मोड में चल रहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जरूरत से ज्यादा यूज होने वाले घरेलू डिवाइस बिजली की खपत बढ़ा देते हैं. ऐसे में थोड़ी समझदारी से इनका यूज करने पर बिजली की बचत की जा सकती है. तो आइए जानते हैं ऐसे 10 आसान तरीके, जिनकी मदद से आप घर में बिजली का यूज कम कर सकते हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 10:39 AM (IST)
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