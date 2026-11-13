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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीElectricity Saving Tips : घर में बिजली की खपत घटाने के 10 आसान उपाय, तुरंत कम आएगा बिजली बिल

Electricity Saving Tips : घर में बिजली की खपत घटाने के 10 आसान उपाय, तुरंत कम आएगा बिजली बिल

Electricity Saving Tips : बढ़ता बिजली बिल आपके महीने का बजट बिगाड़ रहा है? कई बार घर में यूज होने वाले छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बिजली की खपत बढ़ा देते हैं. जानिए बिजली बचाने के 10 आसान तरीके

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 13 Nov 2026 10:39 AM (IST)
Electricity Saving Tips : बढ़ता बिजली बिल आपके महीने का बजट बिगाड़ रहा है? कई बार घर में यूज होने वाले छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बिजली की खपत बढ़ा देते हैं. जानिए बिजली बचाने के 10 आसान तरीके

घर में बिजली का यूज कम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अपनी रोजमर्रा की आदतों में बड़े बदलाव नहीं करना चाहते हैं तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिजली की खपत घटा सकते हैं. कई बार कमरे में बेवजह जलती लाइट, स्टैंडबाय मोड में चल रहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जरूरत से ज्यादा यूज होने वाले घरेलू डिवाइस बिजली की खपत बढ़ा देते हैं. ऐसे में थोड़ी समझदारी से इनका यूज करने पर बिजली की बचत की जा सकती है. तो आइए जानते हैं ऐसे 10 आसान तरीके, जिनकी मदद से आप घर में बिजली का यूज कम कर सकते हैं.

1/10
कमरे से बाहर निकलते समय लाइट, पंखे और एसी बंद करने की आदत डालें. टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी यूज के बाद बंद कर दें. सिर्फ रिमोट से बंद करने की जगह जरूरत न होने पर उनका पावर स्विच भी ऑफ करें.
कमरे से बाहर निकलते समय लाइट, पंखे और एसी बंद करने की आदत डालें. टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी यूज के बाद बंद कर दें. सिर्फ रिमोट से बंद करने की जगह जरूरत न होने पर उनका पावर स्विच भी ऑफ करें.
2/10
घर में पुराने बल्ब या CFL लगे हैं तो उनकी जगह LED लाइट का यूज कर सकते हैं. LED कम बिजली खर्च करती हैं और लंबे समय तक चलती हैं. इससे लाइटिंग पर होने वाला खर्च 80 फीसदी तक कम हो सकता है.
घर में पुराने बल्ब या CFL लगे हैं तो उनकी जगह LED लाइट का यूज कर सकते हैं. LED कम बिजली खर्च करती हैं और लंबे समय तक चलती हैं. इससे लाइटिंग पर होने वाला खर्च 80 फीसदी तक कम हो सकता है.
3/10
गर्मी में एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर रखना बेहतर ऑप्शन हो सकता है. वहीं सर्दियों में हीटर का तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रखें. एसी या हीटर को जरूरत से ज्यादा चलाने से बचें और खाली कमरे में इन्हें बंद कर दें.
गर्मी में एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर रखना बेहतर ऑप्शन हो सकता है. वहीं सर्दियों में हीटर का तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रखें. एसी या हीटर को जरूरत से ज्यादा चलाने से बचें और खाली कमरे में इन्हें बंद कर दें.
4/10
वॉशिंग मशीन को तभी चलाएं, जब उसमें ज्यादा कपड़े इकट्ठा हो जाएं. कपड़ों को ठंडे पानी में धोने और जरूरत के हिसाब से छोटा वॉश साइकल चुनने से बिजली बच सकती है. ड्रायर की जगह कपड़ों को धूप में या घर के अंदर स्टैंड पर सुखाएं.
वॉशिंग मशीन को तभी चलाएं, जब उसमें ज्यादा कपड़े इकट्ठा हो जाएं. कपड़ों को ठंडे पानी में धोने और जरूरत के हिसाब से छोटा वॉश साइकल चुनने से बिजली बच सकती है. ड्रायर की जगह कपड़ों को धूप में या घर के अंदर स्टैंड पर सुखाएं.
5/10
फ्रिज लगातार चलता रहता है, इसलिए इसका यूज समझदारी से करना जरूरी है. फ्रिज का तापमान करीब 5 डिग्री और फ्रीजर का तापमान -15 से -18 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें. दरवाजे की रबर सील भी चेक करते रहें, जिससे ठंडी हवा बाहर न निकले.
फ्रिज लगातार चलता रहता है, इसलिए इसका यूज समझदारी से करना जरूरी है. फ्रिज का तापमान करीब 5 डिग्री और फ्रीजर का तापमान -15 से -18 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें. दरवाजे की रबर सील भी चेक करते रहें, जिससे ठंडी हवा बाहर न निकले.
6/10
खाना बनाते समय बर्तनों पर ढक्कन लगाने से खाना जल्दी पकता है. जहां संभव हो, इलेक्ट्रिक ओवन की जगह माइक्रोवेव का यूज करें. डिशवॉशर को भी तभी चलाएं, जब वह पूरी तरह भर जाए. इसके अलावा केतली में जरूरत के हिसाब से ही पानी गर्म करें.
खाना बनाते समय बर्तनों पर ढक्कन लगाने से खाना जल्दी पकता है. जहां संभव हो, इलेक्ट्रिक ओवन की जगह माइक्रोवेव का यूज करें. डिशवॉशर को भी तभी चलाएं, जब वह पूरी तरह भर जाए. इसके अलावा केतली में जरूरत के हिसाब से ही पानी गर्म करें.
7/10
टीवी, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद होने के बाद भी स्टैंडबाय मोड में बिजली खर्च कर सकते हैं. ऐसे में एक पावर स्ट्रिप की मदद से कई डिवाइस को एक साथ बंद किया जा सकता है, हालांकि फ्रिज और फ्रीजर जैसे डिवाइसों को बंद नहीं करना चाहिए.
टीवी, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद होने के बाद भी स्टैंडबाय मोड में बिजली खर्च कर सकते हैं. ऐसे में एक पावर स्ट्रिप की मदद से कई डिवाइस को एक साथ बंद किया जा सकता है, हालांकि फ्रिज और फ्रीजर जैसे डिवाइसों को बंद नहीं करना चाहिए.
8/10
कमरे को ठंडा रखने के लिए हर बार एसी चलाना जरूरी नहीं है. मौसम के हिसाब से सीलिंग या टेबल फैन का यूज कर सकते हैं. गर्मियों में दिन के समय पर्दे बंद रखने से कमरे में गर्मी कम आ सकती है, जबकि सर्दियों में धूप आने देना फायदेमंद हो सकता है.
कमरे को ठंडा रखने के लिए हर बार एसी चलाना जरूरी नहीं है. मौसम के हिसाब से सीलिंग या टेबल फैन का यूज कर सकते हैं. गर्मियों में दिन के समय पर्दे बंद रखने से कमरे में गर्मी कम आ सकती है, जबकि सर्दियों में धूप आने देना फायदेमंद हो सकता है.
9/10
स्मार्ट एनर्जी मीटर की मदद से घर में बिजली के यूज को रियल टाइम में देखा जा सकता है. इससे पता चलता है कि कौन-से समय पर कितनी बिजली खर्च हो रही है और किन डिवाइसों की खपत ज्यादा है. इस जानकारी के आधार पर आप अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं.
स्मार्ट एनर्जी मीटर की मदद से घर में बिजली के यूज को रियल टाइम में देखा जा सकता है. इससे पता चलता है कि कौन-से समय पर कितनी बिजली खर्च हो रही है और किन डिवाइसों की खपत ज्यादा है. इस जानकारी के आधार पर आप अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं.
10/10
बिजली का खर्च कम करने के लिए घर में सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं. इससे घर में यूज होने वाली बिजली का कुछ हिस्सा खुद तैयार किया जा सकता है और बिजली कंपनी से खरीदी जाने वाली बिजली की जरूरत घट सकती है. बालकनी और गार्डन में सोलर लाइट का यूज भी एक ऑप्शन है.
बिजली का खर्च कम करने के लिए घर में सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं. इससे घर में यूज होने वाली बिजली का कुछ हिस्सा खुद तैयार किया जा सकता है और बिजली कंपनी से खरीदी जाने वाली बिजली की जरूरत घट सकती है. बालकनी और गार्डन में सोलर लाइट का यूज भी एक ऑप्शन है.
Published at : 13 Nov 2026 10:39 AM (IST)
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