बिजली का खर्च कम करने के लिए घर में सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं. इससे घर में यूज होने वाली बिजली का कुछ हिस्सा खुद तैयार किया जा सकता है और बिजली कंपनी से खरीदी जाने वाली बिजली की जरूरत घट सकती है. बालकनी और गार्डन में सोलर लाइट का यूज भी एक ऑप्शन है.