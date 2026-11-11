अगर नल से आने वाला गर्म पानी पीला, भूरा या जंग जैसा दिखाई देने लगा है, जबकि ठंडा पानी साफ है, तो गीजर में परेशानी हो सकती है. इसकी एक वजह टंकी के अंदर जंग लगना भी है. टंकी वाले गीजर में एनोड रॉड जंग से बचाव करती है, लेकिन समय के साथ यह खुद घिस जाती है. इसे समय पर बदलने से गीजर की उम्र बढ़ सकती है. अगर एनोड रॉड और दूसरी जरूरी चीजों की जांच के बाद भी पानी का रंग नहीं सुधरता, तो टंकी में अंदरूनी खराबी हो सकती है.