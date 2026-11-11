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Geyser Warning Signs: गीजर बदलने का आ गया है समय? दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं अलर्ट
Geyser Warning Signs : सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ऐसे में पुराने गीजर की कुछ परेशानियां गीजर की खराबी का संकेत हो सकती हैं. जानिए गीजर बदलने के 5 जरूरी संकेत
सर्दियों में सुबह नहाने से लेकर बर्तन साफ करने तक, गर्म पानी के लिए गीजर पर निर्भरता बढ़ जाती है. ऐसे में अगर गीजर पहले की तरह पानी गर्म नहीं कर रहा या उसमें से अजीब आवाजें आने लगी हैं, तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है. कई बार गीजर पूरी तरह खराब होने से पहले ही कुछ संकेत देने लगता है. समय रहते इन्हें पहचानना जरूरी है, जिससे अचानक गर्म पानी की सप्लाई बंद होने या लीकेज जैसी परेशानी से बचा जा सके. तो आइए जानते हैं कि घर में कौन-से 5 संकेत दिखने लगें तो समझ जाएं गीजर बदलने का समय आ गया है.
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