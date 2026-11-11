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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGeyser Warning Signs: गीजर बदलने का आ गया है समय? दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं अलर्ट

Geyser Warning Signs: गीजर बदलने का आ गया है समय? दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं अलर्ट

Geyser Warning Signs : सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ऐसे में पुराने गीजर की कुछ परेशानियां गीजर की खराबी का संकेत हो सकती हैं. जानिए गीजर बदलने के 5 जरूरी संकेत

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 11 Nov 2026 06:58 AM (IST)
Geyser Warning Signs : सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ऐसे में पुराने गीजर की कुछ परेशानियां गीजर की खराबी का संकेत हो सकती हैं. जानिए गीजर बदलने के 5 जरूरी संकेत

सर्दियों में सुबह नहाने से लेकर बर्तन साफ करने तक, गर्म पानी के लिए गीजर पर निर्भरता बढ़ जाती है. ऐसे में अगर गीजर पहले की तरह पानी गर्म नहीं कर रहा या उसमें से अजीब आवाजें आने लगी हैं, तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है. कई बार गीजर पूरी तरह खराब होने से पहले ही कुछ संकेत देने लगता है. समय रहते इन्हें पहचानना जरूरी है, जिससे अचानक गर्म पानी की सप्लाई बंद होने या लीकेज जैसी परेशानी से बचा जा सके. तो आइए जानते हैं कि घर में कौन-से 5 संकेत दिखने लगें तो समझ जाएं गीजर बदलने का समय आ गया है.

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अगर गीजर की टंकी के नीचे या आसपास बार-बार पानी दिखाई देता है, तो यह लीकेज का संकेत हो सकता है. लंबे समय तक यूज होने से टंकी के अंदर जंग लग सकती है. धीरे-धीरे इसके पार्ट्स कमजोर होने पर उसमें दरार या छेद हो सकते हैं.
अगर गीजर की टंकी के नीचे या आसपास बार-बार पानी दिखाई देता है, तो यह लीकेज का संकेत हो सकता है. लंबे समय तक यूज होने से टंकी के अंदर जंग लग सकती है. धीरे-धीरे इसके पार्ट्स कमजोर होने पर उसमें दरार या छेद हो सकते हैं.
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ऐसी स्थिति में सिर्फ कोई बाहरी हिस्सा बदलने से समस्या ठीक नहीं होती है, हालांकि हर लीकेज का मतलब गीजर खराब होना नहीं है. ढीले कनेक्शन, खराब ड्रेन वाल्व या पानी की भाप जमने से भी ऐसा हो सकता है. इसलिए टेक्नीशियन से जांच कराना जरूरी है.
ऐसी स्थिति में सिर्फ कोई बाहरी हिस्सा बदलने से समस्या ठीक नहीं होती है, हालांकि हर लीकेज का मतलब गीजर खराब होना नहीं है. ढीले कनेक्शन, खराब ड्रेन वाल्व या पानी की भाप जमने से भी ऐसा हो सकता है. इसलिए टेक्नीशियन से जांच कराना जरूरी है.
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अगर नल से आने वाला गर्म पानी पीला, भूरा या जंग जैसा दिखाई देने लगा है, जबकि ठंडा पानी साफ है, तो गीजर में परेशानी हो सकती है. इसकी एक वजह टंकी के अंदर जंग लगना भी है. टंकी वाले गीजर में एनोड रॉड जंग से बचाव करती है, लेकिन समय के साथ यह खुद घिस जाती है. इसे समय पर बदलने से गीजर की उम्र बढ़ सकती है. अगर एनोड रॉड और दूसरी जरूरी चीजों की जांच के बाद भी पानी का रंग नहीं सुधरता, तो टंकी में अंदरूनी खराबी हो सकती है.
अगर नल से आने वाला गर्म पानी पीला, भूरा या जंग जैसा दिखाई देने लगा है, जबकि ठंडा पानी साफ है, तो गीजर में परेशानी हो सकती है. इसकी एक वजह टंकी के अंदर जंग लगना भी है. टंकी वाले गीजर में एनोड रॉड जंग से बचाव करती है, लेकिन समय के साथ यह खुद घिस जाती है. इसे समय पर बदलने से गीजर की उम्र बढ़ सकती है. अगर एनोड रॉड और दूसरी जरूरी चीजों की जांच के बाद भी पानी का रंग नहीं सुधरता, तो टंकी में अंदरूनी खराबी हो सकती है.
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अगर गीजर गर्म होते समय पॉपिंग, गड़गड़ाहट या धमक जैसी आवाजें निकाल रहा है, तो इसकी वजह टंकी में जमा मिनरल और गंदगी हो सकती है. पानी में मौजूद मिनरल धीरे-धीरे नीचे बैठकर सख्त परत बना लेते हैं. इससे गर्म होने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और आवाजें आने लगती हैं. टंकी की सफाई से कई बार यह समस्या ठीक हो जाती है. लेकिन सफाई के बाद भी आवाजें जारी रहें, खासकर पुराने गीजर में, तो उसे बदलना चाहिए.
अगर गीजर गर्म होते समय पॉपिंग, गड़गड़ाहट या धमक जैसी आवाजें निकाल रहा है, तो इसकी वजह टंकी में जमा मिनरल और गंदगी हो सकती है. पानी में मौजूद मिनरल धीरे-धीरे नीचे बैठकर सख्त परत बना लेते हैं. इससे गर्म होने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और आवाजें आने लगती हैं. टंकी की सफाई से कई बार यह समस्या ठीक हो जाती है. लेकिन सफाई के बाद भी आवाजें जारी रहें, खासकर पुराने गीजर में, तो उसे बदलना चाहिए.
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अगर गीजर का गर्म पानी जल्दी खत्म हो जाता है या पानी गर्म होने में पहले से ज्यादा समय लगता है, तो यह भी खराबी का संकेत है. टंकी में मिनरल जमा होने से गर्मी ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाती और गीजर की क्षमता प्रभावित होती है, हालांकि घर में लोगों की संख्या बढ़ने या एक साथ कई जगह गर्म पानी यूज होने से भी ऐसा हो सकता है. इलेक्ट्रिक गीजर में खराब थर्मोस्टेट या हीटिंग एलिमेंट भी इसकी वजह हो सकते हैं. टेक्नीशियन की मदद से इनकी जांच कराएं.
अगर गीजर का गर्म पानी जल्दी खत्म हो जाता है या पानी गर्म होने में पहले से ज्यादा समय लगता है, तो यह भी खराबी का संकेत है. टंकी में मिनरल जमा होने से गर्मी ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाती और गीजर की क्षमता प्रभावित होती है, हालांकि घर में लोगों की संख्या बढ़ने या एक साथ कई जगह गर्म पानी यूज होने से भी ऐसा हो सकता है. इलेक्ट्रिक गीजर में खराब थर्मोस्टेट या हीटिंग एलिमेंट भी इसकी वजह हो सकते हैं. टेक्नीशियन की मदद से इनकी जांच कराएं.
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अगर गीजर में हर कुछ समय बाद नई परेशानी आने लगी है और मरम्मत पर लगातार पैसे खर्च हो रहे हैं, तो नया गीजर खरीदना बेहतर फैसला हो सकता है. इसके अलावा गीजर की उम्र भी मायने रखती है. टैंक वाले गीजर आमतौर पर 10 से 15 साल चलते हैं, जबकि टैंकलेस मॉडल 20 साल से ज्यादा चल सकते हैं.
अगर गीजर में हर कुछ समय बाद नई परेशानी आने लगी है और मरम्मत पर लगातार पैसे खर्च हो रहे हैं, तो नया गीजर खरीदना बेहतर फैसला हो सकता है. इसके अलावा गीजर की उम्र भी मायने रखती है. टैंक वाले गीजर आमतौर पर 10 से 15 साल चलते हैं, जबकि टैंकलेस मॉडल 20 साल से ज्यादा चल सकते हैं.
Published at : 11 Nov 2026 06:58 AM (IST)
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