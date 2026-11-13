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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य

NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य

IND vs NZ 4th ODI: चौथे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन बनाए हैं. बे ओवल मैदान पर कभी भी इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं हुआ है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 11:23 AM (IST)
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चौथे वनडे मैच में टीम इंडिया को 334 रनों का लक्ष्य मिला है. जब तक विल यंग खेल रहे थे, तब तक न्यूजीलैंड 350-360 के स्कोर की तरफ बढ़ रहा था. मगर आखिरी 10 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने दबदबा बनाते हुए उसे सिर्फ 333 रन पर रोक दिया. विल यंग ने 125 रन बनाए. यह माउंट माउंगानुई के बी ओवल मैदान पर दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है, इसलिए टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक रन चेज करना होगा.

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खासतौर पर आखिरी 13 ओवरों में कोई बड़ा शॉट लगा ही नहीं पाए. एक समय कीवी टीम ने 37 ओवर में 256 रन बना लिए थे. न्यूजीलैंड लगभग 7 के रन रेट से रन बना रहा था, जिससे वह आसानी से 350 के स्कोर की तरफ बढ़ रहा था. मगर आखिरी 13 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 77 रन बना पाई.

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ODI का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे मैच में 333 रन बनाए हैं. यह बे ओवल मैदान पर किसी भी टीम का वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. यहां सबसे बड़ा टीम टोटल भी न्यूजीलैंड के नाम है, जब उसने 2019 में श्रीलंका के खिलाफ 371 रन बनाए थे. विल यंग की 125 रनों की पारी ने न्यूजीलैंड को इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की, जिन्होंने 88 गेंद में अपना शतक पूरा किया था. इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के लगाए.

कभी चेज नहीं हुए 300 रन

अगर टीम इंडिया को चौथा वनडे मैच जीतना है, तो इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज करना होगा. बे ओवल मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज 297 रन का है, जो न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ हासिल किया था. इस मैदान पर कभी भी 300 या उससे अधिक रन चेज नहीं हुए हैं, इसलिए श्रेयस अय्यर एंड कंपनी के लिए यह मैच जीतना आसान नहीं होगा.

वहीं भारतीय टीम के लिए एक और कठिनाई यह भी है कि दूसरी पारी में उसने इस मैदान पर कभी 250 रन तक नहीं बनाए हैं. दूसरी पारी में यहां वनडे में टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर 245 रन है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 13 Nov 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Will Young IND VS NZ
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