महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल

महिला आरक्षण को लेकर एक बार बहस तेज हो गयी है, आरक्षण में देरी को लेकर शिवसेना (UBT) नेता अनिल देसाई ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा, ""इस पर किसी को भी आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है.जिनके मन में कोई और मकसद है या जिनका कोई अलग एजेंडा है, वे ही लगातार इस प्रक्रिया को रोक रहे हैं और इसमें देरी कर रहे हैं."

अनिल देसाई ने आगे कहा, "इस पूरे नाटक के लिए वे ही जिम्मेदार हैं. एक ऐसा नाटक जिसका असर आम जनता, और खासकर महिलाओं पर पड़ता है. हम, यानी पूरा विपक्ष, संसद के अंदर और बाहर एक सुर में यह मांग कर रहे हैं कि 2029 तक इसे पूरी तरह से लागू किया जाए. लेकिन असल में ऐसा करने का कोई इरादा ही नहीं है, अगर ऐसा इरादा होता, तो यह काम बहुत पहले ही हो गया होता."

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महिला आरक्षण पर विपक्ष एकमत

अनिल देसाई ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष एकजुट है और संसद एक अंदर और बाहर पूरा समर्थन दिया है. उन्होंने बिना बीजेपी का नाम लिए कटाक्ष किया कि कुछ लोग हैं जो इसमें बाधा डाल रहे हैं. दरअसल यह बयान अनिल देसाई ने मुंबई में पत्रकारों के सवालों पर दिया. इन दिनों एक बार महिला आरक्षण को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है. चर्चा यह भी है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है.

क्या है महिला आरक्षण मामला ?

यहां बता दें कि 2023 में संसद में पारिश नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लोकसभ और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. जबकि इसे लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है. विपक्ष इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहा है, उनका आरोप है कि बीजेपी इसे अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है.

फिलहाल एक बार फिर महिला आरक्षण का जिन्न बाहर निकल आया है, जिसमें सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है. अनिल देसाई के बयान से स्पष्ट है कि उनका सीधा आरोप सत्तारूढ़ बीजेपी पर है. जबकि बीजेपी विपक्ष पर महिला आरक्षण में विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है.

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