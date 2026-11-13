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महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल

अनिल देसाई ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष एकजुट है और संसद एक अंदर और बाहर पूरा समर्थन दिया है. उन्होंने बिना बीजेपी का नाम लिए कटाक्ष किया कि कुछ लोग हैं जो इसमें बाधा डाल रहे हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 13 Nov 2026 08:17 AM (IST)
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महिला आरक्षण को लेकर एक बार बहस तेज हो गयी है, आरक्षण में देरी को लेकर शिवसेना (UBT) नेता अनिल देसाई ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा, ""इस पर किसी को भी आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है.जिनके मन में कोई और मकसद है या जिनका कोई अलग एजेंडा है, वे ही लगातार इस प्रक्रिया को रोक रहे हैं और इसमें देरी कर रहे हैं."

अनिल देसाई ने आगे कहा, "इस पूरे नाटक के लिए वे ही जिम्मेदार हैं. एक ऐसा नाटक जिसका असर आम जनता, और खासकर महिलाओं पर पड़ता है. हम, यानी पूरा विपक्ष, संसद के अंदर और बाहर एक सुर में यह मांग कर रहे हैं कि 2029 तक इसे पूरी तरह से लागू किया जाए. लेकिन असल में ऐसा करने का कोई इरादा ही नहीं है, अगर ऐसा इरादा होता, तो यह काम बहुत पहले ही हो गया होता." 

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महिला आरक्षण पर विपक्ष एकमत 

अनिल देसाई ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष एकजुट है और संसद एक अंदर और बाहर पूरा समर्थन दिया है. उन्होंने बिना बीजेपी का नाम लिए कटाक्ष किया कि कुछ लोग हैं जो इसमें बाधा डाल रहे हैं. दरअसल यह बयान अनिल देसाई ने मुंबई में पत्रकारों के सवालों पर दिया. इन दिनों एक बार महिला आरक्षण को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है. चर्चा यह भी है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है.

क्या है महिला आरक्षण मामला ?

यहां बता दें कि 2023 में संसद में पारिश नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लोकसभ और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. जबकि इसे लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है. विपक्ष इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहा है, उनका आरोप है कि बीजेपी इसे अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है.

फिलहाल एक बार फिर महिला आरक्षण का जिन्न बाहर निकल आया है, जिसमें सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है. अनिल देसाई के बयान से स्पष्ट है कि उनका सीधा आरोप सत्तारूढ़ बीजेपी पर है. जबकि बीजेपी विपक्ष पर महिला आरक्षण में विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 13 Nov 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Anil Desai MAHARASHTRA NEWS
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