Jio 5G Pico: घर और ऑफिस के अंदर भी फुल आएंगे 5G सिग्नल, जानें क्या है जियो की नई पिको टेक्नोलॉजी
Jio 5G Pico: अक्सर घर या ऑफिस के अंदर जाते ही फोन से 5G सिग्नल गायब हो जाते हैं और इंटरनेट एकदम सुस्त पड़ जाता है. आपकी इस दिक्कत को खत्म करने के लिए जियो एक बेहद खास टेक्नोलॉजी लेकर आया है.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 Nov 2026 07:17 PM (IST)
अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि घर या ऑफिस के बाहर खुले में तो फोन पर 5G इंटरनेट रॉकेट की तरह चलता है लेकिन किसी बड़ी बिल्डिंग या शॉपिंग मॉल के अंदर कदम रखते ही सिग्नल गायब हो जाते हैं. कई बार फोन अपने आप 4G पर शिफ्ट हो जाता है और इंटरनेट की रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाती है जिससे जरूरी काम अटक जाते हैं.
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दरअसल बड़ी इमारतों में कंक्रीट की मोटी दीवारें और मोटे शीशे लगे होते हैं जो बाहर के मोबाइल टावर से आने वाले 5G सिग्नल्स को अंदर पहुंचने से रोक देते हैं. यूजर्स की इसी रोजमर्रा की परेशानी को खत्म करने के लिए रिलायंस जियो एक खास इनडोर टेक्नोलॉजी लेकर आया है. कंपनी ने इसे पिको स्मॉल सेल नाम दिया है जो बंद जगहों पर नेटवर्क को मजबूत बनाता है.
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जियो का यह पिको स्मॉल सेल एक छोटे साइज के कॉम्पैक्ट 5G बेस स्टेशन की तरह काम करता है. इसे किसी भी बड़ी इमारत के अंदर की छत या दीवार पर बड़ी आसानी से फिट किया जा सकता है. एक बार लगने के बाद यह डिवाइस मोटी दीवारों और शीशों के पार भी आसानी से सिग्नल पहुंचाता है और हर कोने में फुल नेटवर्क देता है.
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अभी तक बड़ी बिल्डिंग्स और दफ्तरों के अंदर मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए पुराने डिस्ट्रिब्यूटेड एंटीना सिस्टम का सहारा लिया जाता था. इस पुरानी तकनीक में इमारत के बेसमेंट से लेकर ऊपर की हर मंजिल तक तांबे की मोटी केबल्स और भारी वायरिंग बिछानी पड़ती थी. इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता था और पूरी बिल्डिंग में तारों का जाल बिछाने में काफी वक्त भी लगता था.
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जियो के नए पिको स्मॉल सेल डिवाइस ने इस भारी-भरकम वायरिंग के झंझट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. इस छोटे से बॉक्स के अंदर ही सिग्नल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और रेडियो ट्रांसमिशन दोनों का सेटअप मौजूद रहता है. बिल्डिंग के जिस भी फ्लोर या हिस्से में इंटरनेट की खपत सबसे ज्यादा होती है, वहां इस छोटी सी यूनिट को सीधे लगाकर 5G कवरेज बढ़ाया जा सकता है.
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अगर इस डिवाइस की तकनीकी ताकत की बात करें, तो यह 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.6 गीगाहर्ट्ज के बीच वाले एन78 स्पेक्ट्रम बैंड पर काम करता है. इसके अलावा यह तकनीक स्टैंडअलोन यानी ट्रू 5G नेटवर्क को पूरी तरह से सपोर्ट करती है. यही वजह है कि यह छोटा सा डिवाइस बंद कमरों और बेसमेंट जैसी जगहों पर भी बाहरी टावर जैसा मजबूत नेटवर्क खड़ा कर देता है.
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इंटरनेट रफ्तार के मामले में भी जियो की यह नई तकनीक काफी दमदार साबित होने वाली है. कंपनी के मुताबिक इस डिवाइस की मदद से बिल्डिंग के अंदर यूजर्स को 1 gbps तक की पीक डाउनलोड स्पीड और 75 mbps तक की अपलोड स्पीड मिल सकती है. हालांकि किसी भी वक्त मिलने वाली असली स्पीड इस बात पर निर्भर करेगी कि उस फ्लोर पर कितने लोग एक साथ जुड़े हैं.
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जियो ने अपने इस खास डिवाइस को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR आर्किटेक्चर पर तैयार किया है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आने वाले समय में अगर नेटवर्क टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़े तो पूरी मशीन या हार्डवेयर बदलने की जरूरत नहीं होगी. ठीक हमारे स्मार्टफोन की तरह सीधे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ही इस डिवाइस में नए फीचर्स और सुधार जोड़े जा सकेंगे.
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हाई स्पीड के साथ-साथ यह हार्डवेयर नेटवर्क लेटेंसी को भी घटाकर महज 15 से 20 मिलीसेकंड तक ले आता है. कम लेटेंसी होने का सीधा मतलब है कि ऑफिस में होने वाली लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और रियल टाइम क्लाउड के काम बिना किसी रुकावट या बफरिंग के पूरे हो सकेंगे. बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस, अस्पतालों और शॉपिंग मॉल्स के लिए यह तकनीक वाकई काफी काम की साबित होगी.