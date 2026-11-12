इंटरनेट रफ्तार के मामले में भी जियो की यह नई तकनीक काफी दमदार साबित होने वाली है. कंपनी के मुताबिक इस डिवाइस की मदद से बिल्डिंग के अंदर यूजर्स को 1 gbps तक की पीक डाउनलोड स्पीड और 75 mbps तक की अपलोड स्पीड मिल सकती है. हालांकि किसी भी वक्त मिलने वाली असली स्पीड इस बात पर निर्भर करेगी कि उस फ्लोर पर कितने लोग एक साथ जुड़े हैं.