दो बिल पास कराने के लिए कितने वोट चाहिए? संसद में सरकार के पास कितनी पावर, जानें नंबर गेम

केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एक छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है. इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने से जुड़े विधेयकों को पारित कराना है.

बीजेपी के सोर्स ने बताया कि शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर को शुरू हो सकता है, जिसका मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो उसके पास एक छोटा विशेष सत्र आयोजित करने का समय है. पिछले साल, शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था.

केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को कहा, "संसद का एक विशेष सत्र शीतकालीन सत्र से पहले बुलाया जा सकता है. ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही शुरू होना चाहिए. विधायी पैकेज को पारित कराने के लिए दो विकल्प थे - या तो एक विशेष सत्र में या फिर शीतकालीन सत्र में. उन्होंने आगे कहा कि BJP के सहयोगी दलों को यह संकेत दिया गया था कि इसके शीतकालीन सत्र में पारित होने की संभावना अधिक है.

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सूत्रों के अनुसार, महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने का यह आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि 2029 में ही लोकसभा चुनाव होने हैं. महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने से जुड़े इस विधायी पैकेज का मुख्य हिस्सा एक 'संविधान संशोधन विधेयक' है, जिसे 'परिसीमन विधेयक' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक' के साथ एक साथ रखा गया है.

क्या है बहुमत का गणित

किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग-अलग कुल सदस्यता के बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है. इसे संयुक्त बैठक के जरिए पारित नहीं किया जा सकता. इससे पहले अप्रैल में संख्याबल की कमी के कारण यह विधेयक लोकसभा में गिर गया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के सोर्स के अनुसार लोकसभा में एनडीए के पास 320 और राज्यसभा में 155 सांसद हैं. यदि सभी सांसद मतदान में हिस्सा लें, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए सरकार को लोकसभा में 360 (40 वोट कम) और राज्यसभा में 161 (6 वोट कम) मतों की आवश्यकता होगी.

हालांकि, एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने दावा किया कि उनके आकलन के हिसाब से सरकार के पास जरूरी आंकड़े से लगभग 15 वोट अधिक हैं, और सरकार विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर कर उनका समर्थन या मतदान से गैरहाजिरी (Abstention) सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है.

किसी भी दिन बैठक बुला सकती है सरकार

13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से अब तक उसका सत्रावसान (Prorogation) नहीं हुआ है. नियमों के तहत, सत्रावसान न होने के कारण सरकार को सत्र बुलाने के लिए 14 दिनों के अनिवार्य नोटिस की आवश्यकता नहीं है और वह किसी भी दिन बैठक बुला सकती है.

किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में अलग-अलग कुल सदस्यता के बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है. इसे संयुक्त बैठक के जरिए पारित नहीं किया जा सकता. इससे पहले अप्रैल में संख्याबल की कमी के कारण यह विधेयक लोकसभा में गिर गया था.

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