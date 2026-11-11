अगर आपके पास छोटा डेस्कटॉप एयर प्यूरीफायर है, तो इसे टेबल, नाइटस्टैंड या किसी स्थिर स्टूल पर रख सकते हैं. इससे इसे सही तरीके से हवा सर्कुलेट करने में मदद मिल सकती है, हालांकि मशीन को ऐसी जगह रखें जहां उसके एयर वेंट खुले रहें. एयर प्यूरीफायर से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए उसकी जगह का ध्यान रखना जरूरी है. इसके अलावा फिल्टर की नियमित सफाई और समय पर बदलाव भी न भूलें. सही जगह और सही देखभाल से मशीन कमरे की हवा को बेहतर तरीके से साफ कर सकती है.