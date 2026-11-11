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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAir Purifier Placement : Air Purifier को कोने में रखने की गलती पड़ सकती है भारी, जानें कहां रखें?

Air Purifier Placement : Air Purifier को कोने में रखने की गलती पड़ सकती है भारी, जानें कहां रखें?

Air Purifier Placement : एयर प्यूरीफायर खरीदने के बाद उसे घर के किसी भी कोने में रख देना सही नहीं है. गलत जगह पर रखने से इसकी हवा साफ करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. जानिए इसे रखने का सही तरीका

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 11 Nov 2026 08:31 AM (IST)
Air Purifier Placement : एयर प्यूरीफायर खरीदने के बाद उसे घर के किसी भी कोने में रख देना सही नहीं है. गलत जगह पर रखने से इसकी हवा साफ करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. जानिए इसे रखने का सही तरीका

सर्दियों में घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का यूज बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ महंगा या अच्छे फीचर्स वाला एयर प्यूरीफायर खरीद लेना काफी नहीं है. उसे घर में किस जगह रखा गया है, इसका असर भी उसकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है. अक्सर लोग जगह बचाने के लिए इसे किसी कोने, सोफे के पीछे या पर्दों के पास रख देते हैं, लेकिन इससे मशीन की हवा खींचने और साफ हवा बाहर निकालने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. एयर प्यूरीफायर कमरे की प्रदूषित हवा को अंदर खींचता है, फिल्टर की मदद से धूल, एलर्जी पैदा करने वाले कण और दूसरे प्रदूषकों को हटाता है. इसके बाद साफ हवा वापस कमरे में छोड़ता है. ऐसे में अगर इसके आसपास सही जगह नहीं होगी, तो हवा का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा. इसलिए एयर प्यूरीफायर की सही जगह चुनना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि इसे घर में कहां रखना बेहतर रहेगा.

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एयर प्यूरीफायर को ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां चारों तरफ से हवा आने-जाने में परेशानी न हो. कमरे का बीच वाला हिस्सा इसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इससे मशीन को अलग-अलग दिशाओं से हवा खींचने का मौका मिलता है. अगर कमरे के बीच रखना संभव नहीं है, तो कोई खुली जगह चुनें.
एयर प्यूरीफायर को ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां चारों तरफ से हवा आने-जाने में परेशानी न हो. कमरे का बीच वाला हिस्सा इसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इससे मशीन को अलग-अलग दिशाओं से हवा खींचने का मौका मिलता है. अगर कमरे के बीच रखना संभव नहीं है, तो कोई खुली जगह चुनें.
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प्यूरीफायर को दीवार, सोफा, भारी फर्नीचर या पर्दों से बिल्कुल सटाकर न रखें. इसके आसपास कम से कम 1-2 फीट की जगह छोड़ें. इससे एयर इनटेक और आउटलेट ब्लॉक नहीं होंगे और मशीन बेहतर तरीके से हवा को फिल्टर कर सकेगी.
प्यूरीफायर को दीवार, सोफा, भारी फर्नीचर या पर्दों से बिल्कुल सटाकर न रखें. इसके आसपास कम से कम 1-2 फीट की जगह छोड़ें. इससे एयर इनटेक और आउटलेट ब्लॉक नहीं होंगे और मशीन बेहतर तरीके से हवा को फिल्टर कर सकेगी.
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अगर आप रात में साफ हवा के लिए प्यूरीफायर चलाते हैं, तो इसे बेड से कुछ फीट की दूरी पर रखें. कोशिश करें कि साफ हवा आपकी तरफ पहुंचे, लेकिन मशीन का एयरफ्लो सीधे चेहरे पर न आए.
अगर आप रात में साफ हवा के लिए प्यूरीफायर चलाते हैं, तो इसे बेड से कुछ फीट की दूरी पर रखें. कोशिश करें कि साफ हवा आपकी तरफ पहुंचे, लेकिन मशीन का एयरफ्लो सीधे चेहरे पर न आए.
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अगर आप घर से काम करते हैं या पढ़ाई के लिए लंबे समय तक एक ही जगह बैठते हैं, तो प्यूरीफायर को अपनी डेस्क के आसपास रख सकते हैं. ध्यान रहे कि इसकी हवा सीधे कागजों या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर न पड़े.
अगर आप घर से काम करते हैं या पढ़ाई के लिए लंबे समय तक एक ही जगह बैठते हैं, तो प्यूरीफायर को अपनी डेस्क के आसपास रख सकते हैं. ध्यान रहे कि इसकी हवा सीधे कागजों या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर न पड़े.
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प्यूरीफायर को दरवाजे और खिड़कियों के बिल्कुल पास रखने से बचें. बाहर से आने वाले प्रदूषण के कारण मशीन को लगातार नई प्रदूषित हवा साफ करनी पड़ सकती है. प्रदूषण बढ़ने के दौरान खिड़की और दरवाजे बंद रखना भी जरूरी है.
प्यूरीफायर को दरवाजे और खिड़कियों के बिल्कुल पास रखने से बचें. बाहर से आने वाले प्रदूषण के कारण मशीन को लगातार नई प्रदूषित हवा साफ करनी पड़ सकती है. प्रदूषण बढ़ने के दौरान खिड़की और दरवाजे बंद रखना भी जरूरी है.
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अगर आपके पास छोटा डेस्कटॉप एयर प्यूरीफायर है, तो इसे टेबल, नाइटस्टैंड या किसी स्थिर स्टूल पर रख सकते हैं. इससे इसे सही तरीके से हवा सर्कुलेट करने में मदद मिल सकती है, हालांकि मशीन को ऐसी जगह रखें जहां उसके एयर वेंट खुले रहें. एयर प्यूरीफायर से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए उसकी जगह का ध्यान रखना जरूरी है. इसके अलावा फिल्टर की नियमित सफाई और समय पर बदलाव भी न भूलें. सही जगह और सही देखभाल से मशीन कमरे की हवा को बेहतर तरीके से साफ कर सकती है.
अगर आपके पास छोटा डेस्कटॉप एयर प्यूरीफायर है, तो इसे टेबल, नाइटस्टैंड या किसी स्थिर स्टूल पर रख सकते हैं. इससे इसे सही तरीके से हवा सर्कुलेट करने में मदद मिल सकती है, हालांकि मशीन को ऐसी जगह रखें जहां उसके एयर वेंट खुले रहें. एयर प्यूरीफायर से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए उसकी जगह का ध्यान रखना जरूरी है. इसके अलावा फिल्टर की नियमित सफाई और समय पर बदलाव भी न भूलें. सही जगह और सही देखभाल से मशीन कमरे की हवा को बेहतर तरीके से साफ कर सकती है.
Published at : 11 Nov 2026 08:31 AM (IST)
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