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Air Purifier Placement : Air Purifier को कोने में रखने की गलती पड़ सकती है भारी, जानें कहां रखें?
Air Purifier Placement : एयर प्यूरीफायर खरीदने के बाद उसे घर के किसी भी कोने में रख देना सही नहीं है. गलत जगह पर रखने से इसकी हवा साफ करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. जानिए इसे रखने का सही तरीका
सर्दियों में घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का यूज बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ महंगा या अच्छे फीचर्स वाला एयर प्यूरीफायर खरीद लेना काफी नहीं है. उसे घर में किस जगह रखा गया है, इसका असर भी उसकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है. अक्सर लोग जगह बचाने के लिए इसे किसी कोने, सोफे के पीछे या पर्दों के पास रख देते हैं, लेकिन इससे मशीन की हवा खींचने और साफ हवा बाहर निकालने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. एयर प्यूरीफायर कमरे की प्रदूषित हवा को अंदर खींचता है, फिल्टर की मदद से धूल, एलर्जी पैदा करने वाले कण और दूसरे प्रदूषकों को हटाता है. इसके बाद साफ हवा वापस कमरे में छोड़ता है. ऐसे में अगर इसके आसपास सही जगह नहीं होगी, तो हवा का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा. इसलिए एयर प्यूरीफायर की सही जगह चुनना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि इसे घर में कहां रखना बेहतर रहेगा.
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