माइक्रोसॉफ्ट की कई ऑनलाइन सेवाओं में बड़ी तकनीकी खराबी सामने आई है. इसके चलते दुनियाभर के यूजर्स को Outlook, Microsoft Teams और Microsoft 365 इस्तेमाल करने में परेशानी हुई. कई यूजर्स अपने ईमेल अकाउंट नहीं खोल पाए, जबकि कुछ लोगों को ईमेल भेजने और प्राप्त करने में दिक्कत आई. Teams के कुछ फीचर्स और कंपनी की दूसरी क्लाउड सेवाएं भी प्रभावित हुईं.

काफी यूजर्स ने शिकायत की कि Outlook का इनबॉक्स लोड नहीं हो रहा है. कुछ लोगों को लॉग-इन करने में परेशानी हुई तो कुछ के ईमेल भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई. माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं पर निर्भर रहने वाले दफ्तरों और सरकारी संस्थानों के कामकाज पर भी इसका असर पड़ा.

किन सेवाओं पर पड़ा असर?

इस तकनीकी खराबी का सबसे ज्यादा असर Outlook और Exchange Online पर देखने को मिला. Exchange Online माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड आधारित ईमेल सेवा है. Outlook इसी के जरिए ईमेल, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है.

इसके अलावा Microsoft Teams के कुछ फीचर्स भी प्रभावित हुए. खासकर ईमेल और Exchange Online से जुड़े कैलेंडर, मीटिंग शेड्यूल करने और कुछ संगठनों में चैट बनाने जैसे कामों में परेशानी आई. हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक Teams की सामान्य मैसेजिंग और ऑनलाइन मीटिंग की सुविधाएं बड़े स्तर पर काम कर रही थीं.

Microsoft 365 के कई दूसरे फीचर्स पर भी इसका असर पड़ा. कुछ यूजर्स को हाल ही में इस्तेमाल की गई फाइलें देखने में परेशानी हुई. Microsoft Copilot 365, Planner, To Do, SharePoint Online और कुछ सिक्योरिटी सेवाओं के फीचर्स भी प्रभावित हुए.

कितने यूजर्स हुए प्रभावित?

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हुईं. अमेरिका में Outlook को लेकर शिकायतों का आंकड़ा एक समय करीब 1.30 लाख तक पहुंच गया था. Microsoft 365 और Teams को लेकर भी हजारों यूजर्स ने परेशानी की जानकारी दी.

यह समस्या सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं को लेकर शिकायतें सामने आईं.

क्यों ठप हुईं माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं?

माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआती जांच में पाया कि उसके कुछ सर्वर अचानक उपलब्ध नहीं रह गए. इससे बाकी सर्वरों पर काम का दबाव बढ़ गया और कई सेवाओं को कनेक्ट करने में परेशानी होने लगी. कंपनी के मुताबिक, समस्या सामान्य ट्रैफिक बढ़ने की वजह से नहीं हुई थी. जांच में पता चला कि प्रभावित सर्वरों पर एक जरूरी प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर रही थी. यह प्रक्रिया सर्वर के सुरक्षित कनेक्शन को संभालने से जुड़ी थी. जब इस पर ज्यादा दबाव पड़ा तो कुछ सर्वर अनुरोधों को प्रोसेस करना बंद करने लगे. इसके अलावा कुछ सर्वर ऑटोमेटेड हेल्थ चेक में भी फेल गए.

माइक्रोसॉफ्ट ने समस्या ठीक करने के लिए क्या किया?

माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि वह समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है. कंपनी ने प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए बदलाव लागू करने की प्रक्रिया रोक दी. इसके साथ ही कुछ ट्रैफिक को दूसरे सर्वरों की तरफ भेजा गया, ताकि प्रभावित सर्वरों पर दबाव कम किया जा सके.

कंपनी ने प्रभावित सर्वरों को रीस्टार्ट करने और उनकी कार्यक्षमता की जांच करने का काम भी शुरू किया. कुछ सर्वरों को दोबारा सेवा में लाया गया, लेकिन ट्रैफिक बढ़ने पर उनके फिर से जवाब देना बंद करने की समस्या सामने आई. इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर की जांच करने के तरीके में बदलाव करने और कुछ पुराने नेटवर्क कॉन्फिगरेशन को वापस लागू करने जैसे विकल्पों पर भी काम किया.

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