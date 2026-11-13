अगर फ्रिज से लगातार नई या अनजान आवाजें आ रही हैं, तो उन्हें नजरअंदाज न करें. उसके नीचे पानी जमा होने या लीकेज के संकेतों पर नजर रखें. साथ ही अंदर का तापमान भी चेक करते रहें. अगर कूलिंग में सामान्य से ज्यादा उतार-चढ़ाव दिखे, तो फ्रिज का यूजर मैनुअल देखें या सर्विस टेक्नीशियन की मदद लें. आवाज कम करने के लिए ऊपर रखी ढीली चीजों को हटाएं और यह भी देख लें कि फ्रिज जमीन पर बराबर तरीके से रखा है या नहीं. अगर वह हिल रहा है, तो उसके नीचे लगे पैरों को ठीक करके उसे स्थिर कर दें.