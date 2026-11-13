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Fridge Maintenance Tips: फ्रिज से क्यों आती है पानी बहने जैसी आवाज? बिना लीकेज भी हो सकती है ये वजह
फ्रिज से पानी बहने जैसी आवाज आने पर क्या आपको भी लगता है कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रही? जरूरी नहीं कि हर बार इसकी वजह कोई खराबी हो. जानिए फ्रिज से आने वाली इन आवाजों की असली वजह
फ्रिज से कभी-कभी ऐसी आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर लगता है जैसे उसके अंदर या नीचे कहीं पानी बह रहा हो. कई बार लोग इसे पानी की लीकेज समझकर परेशान हो जाते हैं और फ्रिज के आसपास जांच करने लगते हैं, हालांकि हर बार ऐसी आवाज किसी खराबी का संकेत नहीं होती है. फ्रिज के अंदर कूलिंग की प्रक्रिया के दौरान भी पानी बहने, बुलबुले बनने या कुछ निगलने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. तो आइए जानते हैं कि फ्रिज से पानी बहने जैसी आवाज आने की दूसरी वजहें क्या हो सकती हैं और किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है.
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