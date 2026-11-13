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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीFridge Maintenance Tips: फ्रिज से क्यों आती है पानी बहने जैसी आवाज? बिना लीकेज भी हो सकती है ये वजह

Fridge Maintenance Tips: फ्रिज से क्यों आती है पानी बहने जैसी आवाज? बिना लीकेज भी हो सकती है ये वजह

फ्रिज से पानी बहने जैसी आवाज आने पर क्या आपको भी लगता है कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रही? जरूरी नहीं कि हर बार इसकी वजह कोई खराबी हो. जानिए फ्रिज से आने वाली इन आवाजों की असली वजह

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 13 Nov 2026 10:41 AM (IST)
फ्रिज से पानी बहने जैसी आवाज आने पर क्या आपको भी लगता है कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रही? जरूरी नहीं कि हर बार इसकी वजह कोई खराबी हो. जानिए फ्रिज से आने वाली इन आवाजों की असली वजह

फ्रिज से कभी-कभी ऐसी आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर लगता है जैसे उसके अंदर या नीचे कहीं पानी बह रहा हो. कई बार लोग इसे पानी की लीकेज समझकर परेशान हो जाते हैं और फ्रिज के आसपास जांच करने लगते हैं, हालांकि हर बार ऐसी आवाज किसी खराबी का संकेत नहीं होती है. फ्रिज के अंदर कूलिंग की प्रक्रिया के दौरान भी पानी बहने, बुलबुले बनने या कुछ निगलने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. तो आइए जानते हैं कि फ्रिज से पानी बहने जैसी आवाज आने की दूसरी वजहें क्या हो सकती हैं और किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है.

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फ्रिज के अंदर कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेंट का यूज होता है. जब यह सिस्टम की अलग-अलग लाइनों से होकर गुजरता है, तो पानी बहने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. यह फ्रिज के सामान्य कामकाज का हिस्सा है और जरूरी नहीं कि इसमें कोई खराबी हो.
फ्रिज के अंदर कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेंट का यूज होता है. जब यह सिस्टम की अलग-अलग लाइनों से होकर गुजरता है, तो पानी बहने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. यह फ्रिज के सामान्य कामकाज का हिस्सा है और जरूरी नहीं कि इसमें कोई खराबी हो.
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कूलिंग प्रक्रिया के दौरान रेफ्रिजरेंट अपनी अवस्था बदलता रहता है. जब यह तरल से गैस में बदलता है, तो अंदर से बहने जैसी आवाज आ सकती है. वहीं दोबारा तरल बनने पर कभी-कभी गटकने या बुलबुले जैसी आवाज भी सुनाई देती है.
कूलिंग प्रक्रिया के दौरान रेफ्रिजरेंट अपनी अवस्था बदलता रहता है. जब यह तरल से गैस में बदलता है, तो अंदर से बहने जैसी आवाज आ सकती है. वहीं दोबारा तरल बनने पर कभी-कभी गटकने या बुलबुले जैसी आवाज भी सुनाई देती है.
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फ्रिज में डिफ्रॉस्ट प्रक्रिया के दौरान जमी हुई बर्फ पिघलती है. इससे निकलने वाला पानी ड्रेन पैन की तरफ जाता है. इस दौरान पानी के बहने जैसी आवाज सुनाई देना सामान्य है.
फ्रिज में डिफ्रॉस्ट प्रक्रिया के दौरान जमी हुई बर्फ पिघलती है. इससे निकलने वाला पानी ड्रेन पैन की तरफ जाता है. इस दौरान पानी के बहने जैसी आवाज सुनाई देना सामान्य है.
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फ्रिज की पाइपलाइनों से पानी गुजरते समय कभी-कभी खड़खड़ाने जैसी आवाज भी पैदा हो सकती है. यह आवाज भी पानी के मूवमेंट से जुड़ी हो सकती है.
फ्रिज की पाइपलाइनों से पानी गुजरते समय कभी-कभी खड़खड़ाने जैसी आवाज भी पैदा हो सकती है. यह आवाज भी पानी के मूवमेंट से जुड़ी हो सकती है.
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फ्रिज से हवा निकलने या सीटी बजने जैसी आवाज आए तो इसकी वजह पानी का डिफ्रॉस्ट हीटर के संपर्क में आना हो सकता है. वहीं बजने या लगातार गुनगुनाने की आवाज आइस मेकर के वाटर वाल्व, पंखों या कंप्रेसर से जुड़ी हो सकती है, हालांकि अगर आवाज पहले से ज्यादा तेज होने लगे तो टेक्नीशियन से संपर्क करना बेहतर है.
फ्रिज से हवा निकलने या सीटी बजने जैसी आवाज आए तो इसकी वजह पानी का डिफ्रॉस्ट हीटर के संपर्क में आना हो सकता है. वहीं बजने या लगातार गुनगुनाने की आवाज आइस मेकर के वाटर वाल्व, पंखों या कंप्रेसर से जुड़ी हो सकती है, हालांकि अगर आवाज पहले से ज्यादा तेज होने लगे तो टेक्नीशियन से संपर्क करना बेहतर है.
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अगर फ्रिज से लगातार नई या अनजान आवाजें आ रही हैं, तो उन्हें नजरअंदाज न करें. उसके नीचे पानी जमा होने या लीकेज के संकेतों पर नजर रखें. साथ ही अंदर का तापमान भी चेक करते रहें. अगर कूलिंग में सामान्य से ज्यादा उतार-चढ़ाव दिखे, तो फ्रिज का यूजर मैनुअल देखें या सर्विस टेक्नीशियन की मदद लें. आवाज कम करने के लिए ऊपर रखी ढीली चीजों को हटाएं और यह भी देख लें कि फ्रिज जमीन पर बराबर तरीके से रखा है या नहीं. अगर वह हिल रहा है, तो उसके नीचे लगे पैरों को ठीक करके उसे स्थिर कर दें.
अगर फ्रिज से लगातार नई या अनजान आवाजें आ रही हैं, तो उन्हें नजरअंदाज न करें. उसके नीचे पानी जमा होने या लीकेज के संकेतों पर नजर रखें. साथ ही अंदर का तापमान भी चेक करते रहें. अगर कूलिंग में सामान्य से ज्यादा उतार-चढ़ाव दिखे, तो फ्रिज का यूजर मैनुअल देखें या सर्विस टेक्नीशियन की मदद लें. आवाज कम करने के लिए ऊपर रखी ढीली चीजों को हटाएं और यह भी देख लें कि फ्रिज जमीन पर बराबर तरीके से रखा है या नहीं. अगर वह हिल रहा है, तो उसके नीचे लगे पैरों को ठीक करके उसे स्थिर कर दें.
Published at : 13 Nov 2026 10:41 AM (IST)
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